Ως «πραγματικό άθλο» χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την ολοκλήρωση του ελληνικού σχεδίου του Ταμείου Ανάκαμψης, μετά το «πράσινο φως» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα τελευταία αιτήματα πληρωμής, συνολικού ύψους 11,32 δισ. ευρώ.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα εκπλήρωσε και τα 376 ορόσημα και τους στόχους του σχεδίου «Ελλάδα 2.0», εξασφαλίζοντας την πλήρη αξιοποίηση των 35,95 δισ. ευρώ που αναλογούν στη χώρα.

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«Με την εκταμίευση των τελευταίων δόσεων, η χώρα θα έχει λάβει το 100% των πόρων που της αναλογούν, 35,95 δισ. ευρώ, χωρίς να χαθεί ούτε ένα ευρώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως έγραψε νωρίτερα το DEBATER, η Κομισιόν ενέκρινε τα τελευταία ελληνικά αιτήματα, ανοίγοντας τον δρόμο για την εκταμίευση των 11,32 δισ. ευρώ.

«Το μεγαλύτερο πρόγραμμα αναλογικά με τον πληθυσμό και το ΑΕΠ»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα κλήθηκε να διαχειριστεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναλογικά με τον πληθυσμό και το ΑΕΠ της.

«Θυμάμαι ότι όταν ξεκινούσαμε, το μεγάλο ερώτημα ήταν αν θα καταφέρουμε να υλοποιήσουμε όλες τις δεσμεύσεις που είχαμε αναλάβει, αλλά και τι θα μπορούσαμε να αλλάξουμε μέσα σε τόσο λίγο χρόνο», σημείωσε.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε θετική προκαταρκτική αξιολόγηση στο όγδοο και το ένατο αίτημα πληρωμής. Η εκταμίευση των χρημάτων αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά τις προβλεπόμενες διαδικασίες στις αρμόδιες ευρωπαϊκές επιτροπές.

Η εξέλιξη σηματοδοτεί, σύμφωνα με την κυβέρνηση, την απορρόφηση του 100% των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.

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Οι αλλαγές που απαρίθμησε ο πρωθυπουργός

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις μεταρρυθμίσεις και τις επενδύσεις που χρηματοδοτήθηκαν μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, επισημαίνοντας ότι:

Οι ψηφιακές υπηρεσίες του ελληνικού Δημοσίου ξεπέρασαν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η Ελλάδα μετατράπηκε από καθαρό εισαγωγέα σε καθαρό εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας.

Περιορίστηκε η φοροδιαφυγή και μειώθηκε σημαντικά το κενό ΦΠΑ.

Η κτηματογράφηση οδηγήθηκε στην τελική ευθεία.

Η ανεργία υποχώρησε σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Οι δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις αυξήθηκαν από περίπου 11% του ΑΕΠ το 2019 και εκτιμάται ότι θα πλησιάσουν το 19% το 2026.

Ο πρωθυπουργός στάθηκε και στο κοινωνικό αποτύπωμα των παρεμβάσεων, αναφέροντας τον Προσωπικό Βοηθό για τα άτομα με αναπηρία και τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις.

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«Πίσω από αυτούς τους αριθμούς υπάρχουν αλλαγές που έχουν πολύ συγκεκριμένο νόημα για τους ανθρώπους. Ο Προσωπικός Βοηθός δίνει σε συμπολίτες μας με αναπηρία περισσότερη αυτονομία. Μια δωρεάν προληπτική εξέταση μπορεί να οδηγήσει σε μια έγκαιρη διάγνωση και να σώσει μια ζωή», ανέφερε.

Τα πρόσωπα που ευχαρίστησε

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε τους υπουργούς, τους υπηρεσιακούς παράγοντες και τις ομάδες που εργάστηκαν για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος.

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Από την πρώτη κυβερνητική θητεία αναφέρθηκε στους:

Θοδωρή Σκυλακάκη

Άκη Σκέρτσο

Αλέξη Πατέλη

Θανάση Κοντογεώργη

Μιχάλη Αργυρού

Δημήτρη Σκάλκο

Νίκο Μαντζούφα

Από τη δεύτερη θητεία ευχαρίστησε τον Νίκο Παπαθανάση, τον Ορέστη Καβαλάκη, την Εύη Δραμαλιώτη και τις ομάδες τους.

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«Η δουλειά τους μάς έδειξε πόσα μπορούμε να πετύχουμε όταν βάζουμε συγκεκριμένους στόχους, συνεργαζόμαστε και κρινόμαστε από το αποτέλεσμα. Αυτή την εμπειρία έχουμε χρέος να την αξιοποιήσουμε και στα επόμενα μεγάλα έργα της χώρας», κατέληξε ο πρωθυπουργός.