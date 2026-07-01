Τέλος συνεργασίας με τρεις χορηγούς ο Ολυμπιακός – Τι αναφέρει η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ

Στη λήξη της συνεργασίας με τρεις χορηγούς ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την Τετάρτη 1/7 η ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Συγκεκριμένα, οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν πως δεν θα συνεχίσουν τη συνεργασία τους, με την GSA, την FMS αλλά και την Bwin.

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Αναλυτικά οι ανακοινώσεις:

Μετά από έξι χρόνια κοινής πορείας, η συνεργασία της ΚΑΕ Ολυμπιακός με την GSA ολοκληρώνεται, έχοντας συνδεθεί με μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους στη σύγχρονη ιστορία του συλλόγου.

Με τη GSA στο πλευρό μας κατακτήσαμε συνολικά 12 τίτλους: την EuroLeague του 2026, τέσσερα Πρωταθλήματα Ελλάδας (2022, 2023, 2025, 2026), τρία Κύπελλα Ελλάδας (2022, 2023, 2024) και τέσσερα Super Cup (2022, 2023, 2024, 2025), επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του Ολυμπιακού στο ελληνικό μπάσκετ και επιστρέφοντας στην κορυφή της Ευρώπης.

Πέρα από τις διακρίσεις και τα τρόπαια, η συνεργασία μας χαρακτηρίστηκε από επαγγελματισμό, συνέπεια και αμοιβαίο σεβασμό. Η GSA ανταποκρίθηκε με επιτυχία στις απαιτήσεις μιας ομάδας που αγωνίζεται διαρκώς στο υψηλότερο επίπεδο, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εικόνα του Ολυμπιακού, τόσο εντός όσο και εκτός παρκέ.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ευχαριστεί θερμά τη διοίκηση και όλους τους ανθρώπους της GSA για την άψογη συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια και τους εύχεται υγεία, πρόοδο και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της πορείας τους.

Οι τίτλοι που πανηγυρίσαμε και οι στιγμές που ζήσαμε μαζί θα αποτελούν για πάντα μέρος της κοινής μας ιστορίας.

Νίκος Λεπενιώτης, Γενικός Δ/ντης της ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Έπειτα από έξι χρόνια στενής συνεργασίας, αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τη διοίκηση και όλους τους ανθρώπους της GSA για όσα πετύχαμε μαζί.

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Σε μια περίοδο με υψηλές απαιτήσεις και σπουδαίες επιτυχίες, η GSA στάθηκε δίπλα στην ομάδα μας με επαγγελματισμό και αξιοπιστία, ανταποκρινόμενη σε κάθε πρόκληση.

Τους ευχαριστώ προσωπικά για την εμπιστοσύνη, τη συνέπεια και την άριστη συνεργασία που είχαμε από το 2020 μέχρι σήμερα. Τους εύχομαι υγεία και καλή συνέχεια στην πορεία τους.»

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Γεράσιμος Φ. Παπασπυράτος, President & Ceo GEPAWORLD Group: «Πέρασαν ήδη έξι χρόνια από τότε που η GSA, μια αμιγώς ελληνική αθλητική εταιρεία, έγινε χορηγός ένδυσης μιας εκ των κορυφαίων ελληνικών ομάδων της Ευρώπης του Ολυμπιακού.

Ο κύκλος μας με τον Ολυμπιακό ολοκληρώνεται έχοντας μέσα του χιλιάδες στιγμές χαράς, αγωνίας, θριάμβων, φιλίας αλλά κυρίως ανθρώπινων σχέσεων και όμορφων αναμνήσεων. Ένας κύκλος που στο τελευταίο του σημάδι είχε μια ιστορική ευρωπαϊκή πρωτιά. Καλές νέες πρωτιές στον Ολυμπιακό.»

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Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με την FMS, μιας συνεργασίας που ξεκίνησε το 2012 και εξελίχθηκε σε μια ξεχωριστή σχέση εμπιστοσύνης, συνέπειας και κοινής πορείας.

Για 14 χρόνια η FMS δεν ήταν απλώς ένας χορηγός. Ήταν ένας σταθερός συνοδοιπόρος στο ταξίδι του Θρύλου. Ένα ταξίδι γεμάτο προορισμούς που έμοιαζαν μακρινοί, αλλά κατακτήθηκαν με πίστη, επιμονή και κοινό όραμα.

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Μαζί ζήσαμε μαζί ανεπανάληπτες στιγμές. Πανηγυρίσαμε ευρωπαϊκές κορυφές, τίτλους, μεγάλες νίκες και βραδιές που έγραψαν ιστορία. Στιγμές που απέδειξαν πως όταν υπάρχουν σταθερές αξίες, ο δρόμος οδηγεί πάντα ψηλά.

Όλα αυτά τα χρόνια η FMS ήταν δίπλα μας σε κάθε διαδρομή, σε κάθε στροφή, σε κάθε δύσκολη ανηφόρα και σε κάθε θριαμβευτικό τερματισμό. Με αξιοπιστία, συνέπεια και εμπιστοσύνη, στοιχεία που χαρακτήρισαν τη συνεργασία μας από την πρώτη μέχρι την τελευταία ημέρα.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ευχαριστεί θερμά τη διοίκηση και όλους τους ανθρώπους της FMS για την πολύτιμη στήριξη, την εμπιστοσύνη και τον επαγγελματισμό που επέδειξαν όλα αυτά τα χρόνια. Τους ευχόμαστε ολόψυχα υγεία, πρόοδο και ασφαλείς διαδρομές προς κάθε νέο τους προορισμό.

Θα είστε πάντα ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας μας.

Νίκος Λεπενιώτης, Γενικός Δ/ντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

«Στον επαγγελματικό αθλητισμό, οι συνεργασίες αξιολογούνται συχνά με βάση τη διάρκειά τους. Για εμάς, όμως, μεγαλύτερη σημασία έχει ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσονται μέσα στον χρόνο.

Με την FMS οικοδομήσαμε μια σχέση που βασίστηκε στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, τη συνέπεια και τον αμοιβαίο σεβασμό. Αυτά τα στοιχεία μάς επέτρεψαν να αντιμετωπίσουμε μαζί πολλές προκλήσεις και να πανηγυρίσουμε σημαντικές επιτυχίες.

Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τη διοίκηση και όλους τους ανθρώπους της FMS για την άψογη συνεργασία μας όλα αυτά τα χρόνια. Τους εύχομαι κάθε επιτυχία στη συνέχεια και είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσουν να διακρίνονται με τον ίδιο επαγγελματισμό και την ίδια αξιοπιστία που χαρακτήρισαν και τη δική μας κοινή πορεία.»

Παύλος Αλεξανδρής, Vice President της FMS: «Από το 2012 έως σήμερα, φτάσαμε μαζί στη κορυφή. Ευχαριστούμε θερμά τον Ολυμπιακό για την εμπιστοσύνη και την εξαιρετική συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν τιμή και περηφάνια μας να αποτελέσουμε μέρος αυτής της σπουδαίας διαδρομής. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο μέλλον.»

Ορισμένες συνεργασίες δεν μετριούνται μόνο σε χρόνια. Μετριούνται σε στιγμές, κοινές διαδρομές και όνειρα που έγιναν πραγματικότητα.

Από το 2018 έως το 2026, η bwin αποτέλεσε τον Μεγάλο Χορηγό της ΚΑΕ Ολυμπιακός, συνοδεύοντάς μας σε μια διαδρομή γεμάτη προκλήσεις, συγκινήσεις και μεγάλες επιτυχίες.

«Όταν γεννιέσαι δίπλα στη θάλασσα, σπίτι σου είναι το ταξίδι. Έχεις για φανέλα το λιμάνι και για σήμα την περηφάνεια»… ήταν το κοινό μας μήνυμα.

Και πράγματι… ταξιδέψαμε μαζί. Μέσα από ήρεμες θάλασσες, αλλά και φουρτούνες, ζήσαμε μοναδικές στιγμές και ξεπεράσαμε κάθε πρόκληση. Αποκορύφωμα αυτής της κοινής πορείας αποτέλεσε η επιστροφή του Ολυμπιακού στην κορυφή της Ευρώπης, μια στιγμή που ανήκει σε όλους όσοι πίστεψαν, στήριξαν και ταξίδεψαν μαζί μας.

Σήμερα, πέφτει η αυλαία μιας συνεργασίας που άφησε το δικό της αποτύπωμα στην ιστορία του συλλόγου. Όμως οι αναμνήσεις, οι επιτυχίες και οι δεσμοί που δημιουργήθηκαν αυτά τα οκτώ χρόνια θα παραμείνουν ανεξίτηλοι.

Η οικογένεια της ΚΑΕ Ολυμπιακός ευχαριστεί θερμά την bwin για την εμπιστοσύνη και τη διαρκή στήριξη των τελευταίων οκτώ ετών.

Σας ευχόμαστε ολόψυχα κάθε επιτυχία στη συνέχεια.

Κάποια ταξίδια ολοκληρώνονται. Οι σπουδαίες διαδρομές, όμως, μένουν για πάντα χαραγμένες στην ιστορία.

Νίκος Λεπενιώτης, Γενικός Διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την bwin για αυτά τα οκτώ χρόνια εξαιρετικής συνεργασίας, για την εμπιστοσύνη, τη συνέπεια και τη διαρκή στήριξή της προς την ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Μαζί ζήσαμε στιγμές που θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στην ιστορία του συλλόγου. Αντιμετωπίσαμε προκλήσεις, πανηγυρίσαμε σπουδαίες επιτυχίες και επιστρέψαμε στην κορυφή της Ευρώπης, γράφοντας ένα ακόμη χρυσό κεφάλαιο στην ιστορία του Ολυμπιακού. Πάνω από όλα, όμως, χτίσαμε μια σχέση αμοιβαίας εκτίμησης και εμπιστοσύνης, στοιχεία που αποτελούν τη βάση κάθε επιτυχημένης συνεργασίας.

Εκ μέρους της ΚΑΕ Ολυμπιακός, εύχομαι στην οικογένεια της bwin κάθε επιτυχία στη συνέχεια. Τους ευχαριστούμε για όσα πετύχαμε μαζί».

Ιωάννα Μπερίου, Γενική Διευθύντρια bwin Greece: «Η κοινή μας πορεία με την ΚΑΕ Ολυμπιακός υπήρξε ένα ξεχωριστό ταξίδι. Με το λογοτυπο μας στη φανέλα της ομάδας, ζήσαμε στιγμές που ξεπέρασαν τα όρια μιας χορηγικής συνεργασίας. Σταθήκαμε δίπλα στην ομάδα στις μεγάλες βραδιές, στις ανεπανάληπτες χαρές, αλλά και στις δύσκολες στιγμές, με πίστη, επιμονή και αμοιβαίο σεβασμό.

Για την bwin, αυτή η συνεργασία δεν ήταν απλώς μια παρουσία στη φανέλα, αλλά μια σχέση εμπιστοσύνης, κοινής πορείας και ουσιαστικής σύνδεσης με έναν σύλλογο που ξέρει να παλεύει «μέχρι τέλους». Μια διαδρομή που, μέσα από σκληρή δουλειά και επιμονή, οδήγησε σε μεγάλες επιτυχίες και δημιούργησε αναμνήσεις που θα μας συντροφεύουν πάντα.

Νιώθουμε πραγματικά υπερήφανοι που βρεθήκαμε δίπλα στην ΚΑΕ Ολυμπιακός και ευχαριστούμε θερμά όλους τους ανθρώπους του συλλόγου για την εμπιστοσύνη, τη συνεργασία και τις μοναδικές στιγμές που μοιραστήκαμε.Ευχόμαστε ολόψυχα στην ΚΑΕ Ολυμπιακός κάθε επιτυχία στη συνέχεια της πορείας της και να γνωρίσει στο μέλλον στιγμές αντάξιες της δύναμης, της συγκίνησης και των επιτυχιών που ζήσαμε μαζί.»