Μεσολόγγι: Άγριος ξυλοδαρμός και ληστεία 15χρονου από ανηλίκους – Συνελήφθησαν και οι γονείς τους

Θύμα άγριας επίθεσης από τρεις συνομηλίκους του έπεσε ένας 15χρονος το βράδυ της Δευτέρας (29.06), στην κεντρική πλατεία του Μεσολογγίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, το ανήλικο θύμα κατήγγειλε στις αρχές ότι οι τρεις δράστες (ηλικίας 15 και 16 ετών) τον προσέγγισαν και, αφού άρχισαν να τον εξυβρίζουν, προχώρησαν σε βιαιοπραγίες εναντίον του.

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Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, οι δράστες αφαίρεσαν το κινητό τηλέφωνο του 15χρονου, ενώ ένας εξ αυτών του εκσφενδόνισε μια γλάστρα. Μάλιστα, προκλητικό στοιχείο της επίθεσης αποτελεί το γεγονός ότι ένα μέλος της παρέας βιντεοσκοπούσε τις πράξεις βίας με το κινητό του τηλέφωνο.

Η κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. υπήρξε άμεση. Μετά την καταγγελία του περιστατικού, αστυνομικοί της Ασφάλειας Μεσολογγίου εντόπισαν και πέρασαν χειροπέδες στους τρεις ανήλικους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πρόκληση σωματικών βλαβών και απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, συνελήφθησαν και οι γονείς των τριών δραστών, κατηγορούμενοι για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Συνελήφθησαν, χθες το απόγευμα, στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου, τρεις ανήλικοι, ηλικίας 15, 15 και 14ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για σωματική βλάβη, παράνομη βία, εξύβριση και παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, ενώ συνελήφθησαν και τρεις γονείς των ανηλίκων για την παραμέληση της εποπτείας τους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με καταγγελία 15χρονου, προχθές το βράδυ, σε περιοχή της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, οι τρεις ανήλικοι κατηγορούμενοι αφού προσέγγισαν τον ανήλικο, τον εξύβρισαν, αποπειράθηκαν να του προκαλέσουν σωματικές βλάβες, πετώντας του μια γλάστρα με χώμα και στη συνέχεια αφαίρεσαν το κινητό του τηλέφωνο για να ελέγξουν το περιεχόμενό του, χωρίς την συναίνεση του.

Ένας από τους ανηλίκουςκατηγορούμενος βιντεοσκοπούσε μετο κινητότου τηλέφωνο,όλες τις πράξεις βία σε βάρος του ανηλίκου.

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Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των συλληφθέντων ανηλίκων και των γονέων τους θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.