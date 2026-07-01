Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Το επίμαχο sms μεταξύ των μηχανικών και το «ντουλάπι» – Ποιοι μπαίνουν στο κάδρο των ευθυνών

Νέα, κρίσιμα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τα αίτια που οδήγησαν στην κατάρρευση της τετραώροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα.

Οι αρχές εστιάζουν τις έρευνές τους στις εκσκαφές που εκτελούνταν σε γειτονικό οικόπεδο, με τα βλέμματα να στρέφονται σε μια γραπτή συνομιλία που εντοπίστηκε στη δικογραφία.

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Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του αστυνομικού συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλου, στην εκπομπή «Live News», στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται ένα SMS που αντάλλαξαν δύο πολιτικοί μηχανικοί ελάχιστες ώρες πριν το κτίριο μετατραπεί σε συντρίμμια.

Το επίμαχο γραπτό μήνυμα

Συγκεκριμένα, στις 08:45 το πρωί της ημέρας του συμβάντος, ένας εκ των επιβλεπόντων μηχανικών έστειλε μήνυμα σε συνάδελφό του, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Καλημέρα, η διαρροή που έχουν δίπλα είναι πιο εκτεταμένη τελικά και έχουμε εκεί ένα θέμα, θα χρειαστεί μάλλον ακόμη ένα ντουλάπι».

Η αναφορά στη λέξη «ντουλάπι» θεωρείται κομβική για την εξέλιξη της έρευνας, καθώς στην τεχνική ορολογία των κατασκευών περιγράφει το ειδικό κιβώτιο αντιστήριξης.

Το σύστημα αυτό τοποθετείται κατά τις εκσκαφές με σκοπό τη συγκράτηση των πρανών και την αποτροπή υποχώρησης του εδάφους.

Τα σενάρια για τη «διαρροή» και τα μέτρα ασφαλείας

Βάσει των όσων παρουσίασε ο δημοσιογράφος, η αναφερόμενη «διαρροή» πιθανολογείται ότι αφορούσε λύματα, η παρουσία των οποίων ενδέχεται να αλλοίωσε τη συνοχή και τη σταθερότητα του υπεδάφους.

Τα ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν οι ανακριτικές αρχές είναι, εάν υπήρξε καθυστέρηση στη λήψη των απαραίτητων μέτρων αντιστήριξης, παρά το μεγάλο βάθος της εκσκαφής.

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Παράλληλα, ερευνάται αν εφαρμόστηκαν άμεσα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας, όπως η τοποθέτηση συστημάτων στήριξης και η δημιουργία φραγμάτων με ταχείας πήξης σκυρόδεμα για τη θωράκιση του εδάφους.

Ποιοι μπαίνουν στο κάδρο των ευθυνών

Η δικογραφία που σχηματίζει η Ελληνική Αστυνομία βασίζεται σε πλήθος τεχνικών ευρημάτων και δεκάδες καταθέσεις.

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Μέχρι στιγμής, η ποινική ευθύνη αποδίδεται αποκλειστικά στους επιβλέποντες μηχανικούς του έργου, ενώ δεν έχουν προκύψει κατηγορίες εις βάρος των εργατών του εργοταξίου.

Από την πλευρά τους, οι κατηγορούμενοι μηχανικοί ισχυρίζονται στις καταθέσεις τους ότι οι διαδικασίες εκσκαφής και αντιστήριξης εξελίσσονταν σταδιακά και βάσει σχεδίου.

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Ωστόσο, το επίμαχο μήνυμα και τα υπόλοιπα στοιχεία της προανάκρισης αξιολογούνται εξονυχιστικά, προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι ενδείξεις κινδύνου είχαν εντοπιστεί εγκαίρως και αν παραλείφθηκαν κρίσιμα μέτρα που θα μπορούσαν να αποτρέψουν την καταστροφή.