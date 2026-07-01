Ολυμπιακός: Επιστρέφει στη Nike με «χρυσό» deal – Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στη Nike μετά από περίπου έξι χρόνια, καθώς ολοκληρώνεται η συνεργασία με την GSA.

Πρόκειται για πολυετές deal διάρκειας 6 ετών, με συνολική αξία που φτάνει τα 10 εκατ. ευρώ.

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Η συμφωνία χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία ένδυσης για ομάδα μπάσκετ στην Ελλάδα και από τις κορυφαίες στην Ευρώπη. Το πακέτο περιλαμβάνει τόσο αθλητικό εξοπλισμό όσο και άμεση οικονομική ενίσχυση προς την ΚΑΕ.

Η συνεργασία με τη Nike θεωρείται σημαντικό βήμα για τη διεθνή εμπορική αναβάθμιση (brand) του Ολυμπιακού. Το deal εντάσσεται στο ευρύτερο πλάνο ανάπτυξης του συλλόγου, ενόψει και της αναβάθμισης του ΣΕΦ.

Στα σχέδια περιλαμβάνεται και η λειτουργία νέας, σύγχρονης επίσημης μπουτίκ με προϊόντα της ομάδας στο νέο ΣΕΦ. Η συμφωνία έρχεται να προστεθεί στις πρόσφατες μεγάλες εμπορικές συνεργασίες του συλλόγου, ενισχύοντας σημαντικά τα έσοδά του.