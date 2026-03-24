Οι αμυντικές σχέσεις Ελλάδας-Κύπρου και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στο επίκεντρο της συνάντησης Δένδια με τον Κύπριο ομόλογό του

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνάντηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια με τον Κύπριο ομόλογό του Βασίλη Πάλμα, στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων.

March 24, 2026

«Στο πλαίσιο της παρουσίας του στην Ελλάδα για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου, συναντήθηκα σήμερα με τον Κύπριο ομόλογό μου, Βασίλη Πάλμα και συζητήσαμε για τις διμερείς αμυντικές σχέσεις Ελλάδας-Κύπρου και τις πρόσφατες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή» υπογράμμισε με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ, ο κ. Δένδιας.