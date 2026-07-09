Δένδιας: “Πλήρης μεταρρύθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων με την Ατζέντα 2030”

Υλοποιούμε την «Ατζέντα 2030», η οποία περιλαμβάνει την πλήρη μεταρρύθμιση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, των δυνάμεων του 21ου αιώνα. Η βασική ιδέα είναι ο εκσυγχρονισμός. Όχι απλά η δαπάνη χρημάτων σε μεγάλες πλατφόρμες. Προσπαθούμε να παράξουμε καινοτόμες λύσεις οι οποίες θα εξυπηρετούν διττούς σκοπούς. Ο πρώτος είναι η υπεράσπιση της χώρας, κατά τη συνταγματική μας επιταγή, απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή. Ο δεύτερος σκοπός είναι να δημιουργήσουμε συνθήκες ανάπτυξης της οικονομίας μας και αυτό είναι ένα στοιχείο που πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Αν δαπανούμε 5% του ΑΕΠ μας, πρέπει να δώσουμε στην κοινωνία κάτι ως επιστροφή. Άρα, για εμάς η ιδέα είναι να δαπανήσουμε με ευφυή τρόπο, με αποδοτικό τρόπο και να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις δαπάνες προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα ελληνικό οικοσύστημα στον τομέα της άμυνας το οποίο θα μπορεί να παράγει λύσεις διττής χρήσης που θα εξυπηρετούν και όλη την εικόνα μας.

Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο οποίος συμμετείχε σήμερα, Πέμπτη 9 Ιουλίου, στην 30ή Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης του Economist, στο Λαγονήσι.

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Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δένδιας συμμετείχε στη θεματική ενότητα “Guarding the future: defending Europe at strategic frontiers”, στο πλαίσιο της οποίας είχε συζήτηση με τον Daniel Franklin, executive editor & senior editor του «The Economist».

«Η Ελλάδα μπήκε στην κρίση του 2010 για δύο λόγους: το δημόσιο χρέος και το γεγονός ότι εισάγαμε περισσότερα από ό,τι εξάγαμε. Στο υπουργείο Άμυνας αυτή τη στιγμή είμαστε ένα παράδειγμα: πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και τα δύο ζητήματα παράλληλα. Πρωτίστως, έχουμε ένα συγκεκριμένο δημοσιονομικό χώρο και κινούμαστε εντός αυτού. Δεν κάνουμε υπερβολικές δαπάνες, ούτε ένα ευρώ παραπάνω από αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας.

Δεύτερον, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε εγχωρίως παραγόμενες λύσεις οι οποίες έχουν δυνατότητες εξαγωγών και οι οποίες μπορούν να μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε το θέμα του ισοζυγίου πληρωμών. Άρα, πέραν της ικανοποίησης του συνταγματικού μας καθήκοντος που είναι η προστασία από απειλές, υπηρετούμε την ελληνική κοινωνία και την οικονομία» ξεκαθάρισε ο κ. Δένδιας.

Αναφερόμενος στα drones, ο κ. Δένδιας επισήμανε: «Μπήκαμε σε αυτή την διαδικασία αρκετά αργά. Όμως έχουμε ένα πλεονέκτημα, μπορούσαμε να κάνουμε ένα μεγάλο άλμα προς τα εμπρός μαθαίνοντας από τα λάθη των άλλων. Οπότε να τρέξουμε γρήγορα και να προβούμε σε ακόμα πιο καινοτόμες λύσεις. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή η τεχνητή νοημοσύνη είναι τα πάντα. Δεν είναι μόνο το drone αυτό καθαυτό. Είναι το σμήνος των drones στον αέρα, στη θάλασσα, υποθαλάσσια αλλά και επί του εδάφους. Προς τα εκεί κινούμαστε».

Εξήγησε ότι η Ελλάδα «σε πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα» δημιούργησε «γραμμές παραγωγής» και προσέθεσε: «Τα drones δεν είναι όπως όλα τα άλλα. Δεν χρειάζεται να έχεις ένα τεράστιο στοκ, ένα απόθεμα, θα ήταν ανόητο, διότι αναπτύσσονται τόσο γρήγορα που όταν πρέπει να τα χρησιμοποιήσεις έχουν ήδη ξεπεραστεί. Άρα, πρέπει να τα πετάξεις».

Δημιουργούμε, είπε, «γραμμές παραγωγής που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με αποδοτικότητα εάν και όποτε υπάρξει ανάγκη. Βεβαίως πρέπει να έχεις μία ελάχιστη παραγωγή, ούτως ώστε αυτές οι γραμμές να παραμένουν να είναι ανοιχτές. Όμως, παράγεις περιορισμένο αριθμό για τη συνηθισμένη τακτική χρήση, για να είσαι έτοιμος να ανεβάσεις κλίμακα παραγωγής όταν χρειαστεί. Έχουμε δημιουργήσει δύο στρατιωτικά εργοστάσια, ενώ ένα ακόμη είναι υπό κατασκευή. Μέχρι τα τέλη του έτους θα είναι σε πλήρη λειτουργία».

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Δημιουργούμε, συνέχισε, «εργοστάσια με δυνατότητα μετακίνησης μέσα σε κοντέινερ. Άρα, κάθε μονάδα του ελληνικού στρατού μπορεί με χρήση εκτυπωτών τριών διαστάσεων να εκτυπώσει τα δικά του. Μπορούμε να τα διασπείρουμε και βεβαίως πολύ γρήγορα να διαφοροποιηθούμε».

Για τα αντι-ντρόουν συστήματα, ο κ. Δένδιας είπε: «Έχουμε παράξει ένα από τα καλύτερα και πιο φτηνά συστήματα κατά των drones στον κόσμο. Είναι το ”Κένταυρος”. Ένα από τα ελάχιστα στον κόσμο αυτή τη στιγμή που έχουν επιχειρήσει. Βρίσκονται στη δράση, τοποθετημένα στις ελληνικές φρεγάτες. Κατέρριψαν drone των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα. Νομίζω ότι κοστίζει 50-55% λιγότερο από όσο κοστίζει ένα αντίστοιχο σύστημα αν το αγοράσεις από άλλη ευρωπαϊκή χώρα ή από τις ΗΠΑ. Είναι ένα εξαγώγιμο προϊόν. Υπάρχουν άλλες χώρες που έχουν δείξει ενδιαφέρον και έρχονται στην Ελλάδα για να δουν τι μπορούν να κάνουν».

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Για τα θαλάσσια drone, ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι το αρχιπελαγικό περιβάλλον, στο Αιγαίο, επιτρέπει στη χώρα μας να δημιουργήσει «ένα σύστημα πολλαπλών βάσεων, οι οποίες επικοινωνούν μεταξύ τους και άρα μπορούν να δώσουν απαντήσεις σε τέτοιου είδους προκλήσεις» κάτι που «ουδεμία άλλη χώρα μπορεί αυτή τη στιγμή να κάνει με τρόπο αποδοτικό».

Για τις αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις ανέλυσε: «Ο ελληνικος στρατός, λόγω ιστορικών λόγων, επικεντρωνόταν σε μεγάλες πλατφόρμες, φρεγάτες, αεροπλάνα, τεθωρακισμένα. Από το 2024 μέχρι το 2026, έπρεπε να αλλάξουμε όλη τη νοοτροπία και αυτό είναι το πιο δύσκολο. Το πιο δύσκολο αυτή τη στιγμή δεν είναι να αλλάξεις από τα τεθωρακισμένα και να πας στα drown. Αυτό είναι κάτι εφικτό. Το πιο σημαντικό είναι να αλλάξεις τη νοοτροπία των αξιωματικών που κάνουν χρήση αυτών των μέσων. Να καταλάβουν δηλαδή ότι η τεχνητή νοημοσύνη ή τα drone είναι το σήμερα και το αύριο».

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Εξήγησε ότι είναι αναγκαίο τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων να κατανοήσουν την αλλαγή προκειμένου να μπορούν να είναι αποδοτικοί στην αποστολή τους και συνέχισε: «Πρέπει να επιτρέψεις ακόμα και σε επίπεδο λόχου, ακόμα και σε επίπεδο τάγματος, τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων».

Για τη Διάσκεψη Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο κ. Δένδιας είπε ότι «ήταν μία πολύ καλά οργανωμένη εκδήλωση, η οποία εξελίχθηκε πολύ ομαλά».

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«Ο Πρόεδρος Τραμπ επανέλαβε την ανάγκη να δαπανήσουν περισσότερα οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι. Να αναλάβουν μεγαλύτερο και πιο ισότιμο μέρος από αυτό το βάρος»” επισήμανε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

«Το βασικό θέμα που συζητήθηκε ήταν η δαπάνη άνω του 3,5% του ΑΕΠ για την Άμυνα, συν ένα επιπλέον 1,5% του ΑΕΠ για πρόσθετες δαπάνες, που θα προστεθεί στο 3,5%. Αυτό ήταν μια απόφαση που είχε αποφασιστεί πριν από ένα μήνα στη Χάγη, ομοφώνως. Η Ελλάδα σταθερά, όλα τα χρόνια, δαπανά άνω του ορίου που έχει θέσει το ΝΑΤΟ» ξεκαθάρισε ο κ. Δένδιας.

Για το ενδεχόμενο απόκτησης αεροσκαφών F-35 από την Τουρκία, ο κ. Δένδιας ανέφερε: «Η Ελλάδα δεν θα χαρεί αν η Τουρκία πάρει τα F-35 ή αν η Τουρκία πάρει τους κινητήρες για τα αεροσκάφη νέας γενιάς. Η γενική μας προσέγγιση επ΄ αυτού είναι η εξής. Δεν θα κρίνουμε εμείς τι κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και σε ποιους πωλούν εξοπλισμό. Αυτό είναι θέμα της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Απλά κάνουμε ένα ερώτημα. Είναι όντως προς όφελος των ΗΠΑ, ναι ή όχι; Αυτό εναπόκειται στην αμερικανική κυβέρνηση και στον αμερικανικό λαό να απαντήσει. Είναι βέβαιο ότι για την κυβέρνηση των ΗΠΑ το ΝΑΤΟ και κυρίως η σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο είναι θεμελιώδους σημασίας. Άρα το να δώσεις μια πλατφόρμα στην Ανατολική Μεσόγειο χωρίς τον περιορισμό ότι αυτή η πλατφόρμα δεν θα χρησιμοποιηθεί εις βάρος άλλου κράτους-μέλους, αυτό είναι προς όφελος ή όχι των ΗΠΑ. Το ίδιο ισχύει και για την Ελλάδα».

Και συμπλήρωσε: «Πάω στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάνω ένα ταξίδι και συναντώ τον υπουργό Πολέμου Χέγκσεθ και μου λέει ”θα σου δώσω τα F-35 αλλά δε θα επιτεθείς στην Τουρκία με τα F-35”. Τι θα έλεγα εγώ εκείνη την ώρα; Απαράδεκτο, δεν το δέχομαι; Ή θα έλεγα ότι δεν έχω πρόβλημα διότι δεν σκοπεύω να κάνω κάτι τέτοιο στην Ιταλία ή σε κάποιο άλλο κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ».

Για τις εξελίξεις στο Ιράν, ο κ. Δένδιας τόνισε ότι αυτό «που είναι καλό για την Ελλάδα, αυτό που είναι καλό για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για το ΝΑΤΟ και για την ελληνική οικονομία είναι η διατήρηση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και να γίνει το Ιράν μία φυσιολογική χώρα, να μην εξάγει τρομοκρατία, να μην εξάγει αστάθεια, να μην απειλεί, να μην εξαπολύει βαλλιστικούς πυραύλους σε όλη την περιοχή».

«Αναμένω από το Ιράν να δράσει με έναν τρόπο υπεύθυνο. Και βεβαίως τα Στενά του Ορμούζ δεν ανήκουν στο Ιράν, είναι διεθνή ύδατα» ξεκαθάρισε ο κ. Δένδιας.

Αναφορικά με την πρώτη προτεραιότητα για το επόμενο έτος, ο κ. Δένδιας επανέλαβε ότι στόχος είναι με την υλοποίηση της «Ατζέντας 2030» οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις το 2030 «να είναι από τις πλέον μοντέρνες, εκσυγχρονισμένες ένοπλες δυνάμεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης να δούμε ανάπτυξη στην ελληνική οικονομία, ως αποτέλεσμα αυτής ακριβώς της δαπάνης που έχει γίνει για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις».

Στη συζήτηση παρέστησαν ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο επίτροπος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Κοινοβουλίου της Ουκρανίας Dmytro Lubinets, ο πρώην υφυπουργός Εξωτερικών και πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Geoffrey Pyatt και επικεφαλής ξένων διπλωματικών αντιπροσωπειών στην Ελλάδα.

Στο περιθώριο της συμμετοχής στην 30ή Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης του Economist, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας είχε σύντομες συναντήσεις, μεταξύ άλλων, με την πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου Ντόρα Μπακογιάννη, τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη, τον γενικό γραμματέα στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) Feridun Sinirlioglu, τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμο, τον πρώην υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου Sameh Shoukry και με πρέσβεις ξένων κρατών στην Ελλάδα.

Μετά την ομιλία του, ο κ. Δένδιας ανέφερε σε δήλωσή του: «Με μεγάλη μου χαρά συμμετείχα για πολλοστή φορά στο Συνέδριο του Economist, στο Λαγονήσι. Συγχαρητήρια για τα τριακοστά γενέθλια. Αυτή η εκδήλωση και παρόμοιες εκδηλώσεις είναι σημαντικές για τη χώρα, διότι είναι ένα φόρουμ στο οποίο ανταλλάσσονται απόψεις και μπορούν και διατυπώνονται σκέψεις και ιδέες πέρα από το στενό τραπέζι μιας διπλωματικής διαπραγμάτευσης ή μιας ανταλλαγής υπουργικών, πρωθυπουργικών επισκέψεων και επισκέψεων αρχηγών κρατών».

«Μπορούμε εδώ», δήλωσε, «να δημιουργούμε ένα κύτταρο σκέψης, το οποίο μπορεί να βοηθήσει και τη διεθνή παρουσία της Ελλάδας, αλλά και την αντίληψη των δικών μας θέσεων στο εξωτερικό και των σκέψεων άλλων κρατών, εδώ στην Ελλάδα. Και πάλι θερμά συγχαρητήρια. Χρόνια πολλά. Ελπίζω να είμαι εδώ και στα 31α και στα 32α γενέθλια».