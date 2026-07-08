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Δένδιας: Συνάντηση με τον υπουργό Άμυνας του Καναδά κατά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ

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Δένδιας: Συνάντηση με τον υπουργό Άμυνας του Καναδά κατά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ
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Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, συναντήθηκε με τον Καναδό ομόλογό του David McGuinty, κατά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.

   Ειδικότερα, ο κ. Δένδιας, σε ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ, αναφέρει: «Στο πλαίσιο της συμμετοχής μου στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, συναντήθηκα με τον Καναδό ομόλογο μου κ. David Mc Guinty. Συζητήσαμε την περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας-Καναδά, με έμφαση στην αμυντική καινοτομία και βιομηχανία, μέσω της συνεργασίας μεταξύ των αντίστοιχων αμυντικών οικοσυστημάτων. Ανταλλάξαμε απόψεις για περιφερειακά και διεθνή ζητήματα άμυνας και ασφάλειας, όπως και για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Αποδέχθηκα επίσης την πρόσκληση του ομολόγου μου να επισκεφθώ τον Καναδά».

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