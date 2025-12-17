Νίκος Παππάς: Η πρώτη του ανάρτηση μετά την επίθεση σε δημοσιογράφο – «Είχα λάθος αντίδραση στη δική του πρόκληση»

Ο Νίκος Παππάς με ανάρτησή του αναφέρθηκε στην επίθεση που έκανε στον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο στο Στρασβούργο.

Συγκεκριμένα, ενώ τόνισε ότι ήταν λάθος δεν απέφυγε να πετάξει το μπαλάκι και στην πλευρά του δημοσιογράφου για όσα συνέβησαν το βράδυ της Τρίτης 16/12 σε μπαρ στο Στρασβούργο. «Από σεβασμό στο γεγονός ότι ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος είναι πατέρας δύο παιδιών, δεν θα αναλύσω δημόσια τουλάχιστον το τι έγινε το βράδυ της Τρίτης, ούτε σε ποια ακριβώς κατάσταση βρισκόταν».

«Τόσο στην καριέρα μου ως αθλητής, όσο και τώρα ως ευρωβουλευτής δεν υπήρξα ποτέ ο αγαπημένος των ΜΜΕ. Το αντίθετο.

Οποτε δεν με παραξενεύει το γεγονός ότι κάποιοι έχουν σπεύσει να με καταδικάσουν πριν καν μάθουν τη δική μου εκδοχή αλλά και τα πραγματικά γεγονότα.

«Παραδέχομαι ωστόσο ότι είχα λάθος αντίδραση στη δική του δράση- πρόκληση απέναντι σε μένα και ότι θα έπρεπε να είχα λειτουργήσει αλλιώς σε όσα έκανε και είπε όντας σε αυτή την κατάσταση.

«Παραδέχομαι ωστόσο ότι είχα λάθος αντίδραση στη δική του δράση- πρόκληση απέναντι σε μένα και ότι θα έπρεπε να είχα λειτουργήσει αλλιώς σε όσα έκανε και είπε όντας σε αυτή την κατάσταση.

Ίσως και αυτή η κατάσταση του, να ήταν ο λόγος που “μετέφερε” γεγονότα και φράσεις όπως ο ίδιος πιστεύει ότι έγιναν και όχι όπως έγιναν.

Τα υπόλοιπα θα τεθούν υπόψη των αρχών όταν χρειαστεί καθώς υπήρχαν αυτόπτες και αυτήκοοι μάρτυρες».

«Τα γεγονότα νομίζω ότι μιλούν από μόνα τους» – Το πρώτο μήνυμα του δημοσιογράφου που δέχθηκε επίθεση από τον Νίκο Παππά

Θέση για την επίθεση που δέχθηκε από τον Νίκο Παππά πήρε με ανάρτησή του ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος.

Συγκεκριμένα, με μήνυμα του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, τόνισε ότι «τα γεγονότα νομίζω ότι μιλούν από μόνα τους».

Αναλυτικά όσα τόνισε:

Καλησπέρα σε όλους, όλες, όλα. Επειδή έχετε σπάσει το κινητό μου από την ώρα που δημοσιοποιήθηκε η είδηση ενημερώνω άπαντες ότι είμαι καλά. Σας ευχαριστώ για τη στήριξή σας.

Στους συναδέλφους που με αναζητούν για μία δήλωση ή μία σύνδεση: Δεν θα βγω πουθενά, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Τα γεγονότα νομίζω ότι μιλούν από μόνα τους.

Νίκος Παππάς: Το χρονικό του περιστατικού και η διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ

Σε καταγγελία για την επίθεση που δέχθηκε από τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Παππά στο Στρασβούργο προχώρησε Έλληνας δημοσιογράφος το βράδυ της Τρίτης 16/12.

Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος που είναι σε αποστολή στο Στρασβούργο φέρεται να δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι από τον Νίκο Παππά, ενώ ήταν σε μπαρ. Στο ίδιο σημείο ήταν τόσο δημοσιογράφοι της αποστολής όσο και ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με συνεργάτες του.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά όλα συνέβησαν κατά την αποχώρηση του δημοσιογράφου από το μπαρ όταν ο Νίκος Παππάς του έβαλε τρικλοποδιά, με τον δημοσιογράφο να του ζητάει τον λόγο και τον Παππά να του τονίζει να βγουν έξω για να λογαριαστούν.

Ο δημοσιογράφος συνέχισε για να φύγει από το μπαρ και ο Νίκος Παππάς φέρεται να του έριξε δυο δυνατές γροθιές στο κεφάλι από πίσω με αποτέλεσμα να πέσει στο διάδρομο μεταξύ των δύο καταστημάτων.

Μετά το επεισόδιο ο δημοσιογράφος μετέβη στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και μήνυσε τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.

Μετά το περιστατικό και την ενημέρωση που έλαβε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, τον έθεσε άμεσα εκτός ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την απαράδεκτη συμπεριφορά του, ενώ αιτείται άμεσα στην επιτροπή δεοντολογίας τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Για την απόφαση του ο Σωκράτης Φάμελλος ενημέρωσε ήδη τον επικεφαλής της ευρωομάδας, ευρωβουλευτή Κώστα Αρβανίτη.