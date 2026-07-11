Μουντιάλ 2026: Πού θα δείτε Νορβηγία – Αγγλία και Αργεντινή – Ελβετία

Η προημιτελική φάση του Μουντιάλ 2026 ολοκληρώνεται με της μεγάλες αναμετρήσεις ανάμεσα σε Νορβηγία – Αγγλία και Αργεντινή με Ελβετία.

Η τελική τετράδα θα συμπληρωθεί τα ξημερώματα της Κυριακής (12/07), όταν θα προκύψει και το δεύτερο ζευγάρι. Συγκεκριμένα, στις 00:00 η Νορβηγία του Έρλινγκ Χάαλαντ θα αντιμετωπίσει την Αγγλία του Χάρι Κέιν στο Μαϊάμι σε μία αναμέτρηση που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ1.

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Λίγες ώρες αργότερα, η Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι θα αναμετρηθεί με την μαχητική Ελβετία στο Κάνσας. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 04:00 και το ματς θα μεταδοθεί και αυτό από την ΕΡΤ1.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας στο Μουντιάλ 2026:

-00:00 Νορβηγία – Αγγλία / ΕΡΤ1

-04:00 Αργεντινή – Ελβετία / ΕΡΤ1