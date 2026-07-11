Μουντιάλ 2026: Πού θα δείτε Νορβηγία – Αγγλία και Αργεντινή – Ελβετία
Ολοκληρώνονται τα προημιτελικά τα ξημερώματα της Κυριακής (12/7)
Η προημιτελική φάση του Μουντιάλ 2026 ολοκληρώνεται με της μεγάλες αναμετρήσεις ανάμεσα σε Νορβηγία – Αγγλία και Αργεντινή με Ελβετία.
Η τελική τετράδα θα συμπληρωθεί τα ξημερώματα της Κυριακής (12/07), όταν θα προκύψει και το δεύτερο ζευγάρι. Συγκεκριμένα, στις 00:00 η Νορβηγία του Έρλινγκ Χάαλαντ θα αντιμετωπίσει την Αγγλία του Χάρι Κέιν στο Μαϊάμι σε μία αναμέτρηση που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ1.
Λίγες ώρες αργότερα, η Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι θα αναμετρηθεί με την μαχητική Ελβετία στο Κάνσας. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 04:00 και το ματς θα μεταδοθεί και αυτό από την ΕΡΤ1.
Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας στο Μουντιάλ 2026:
-00:00 Νορβηγία – Αγγλία / ΕΡΤ1
-04:00 Αργεντινή – Ελβετία / ΕΡΤ1
πηγή στην Google
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