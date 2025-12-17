Νίκος Παππάς: Καταγγελία ότι επιτέθηκε σε Έλληνα δημοσιογράφο στο Στρασβούργο – Διαγράφεται από τον ΣΥΡΙΖΑ

Σε καταγγελία για την επίθεση που δέχθηκε από τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Παππά στο Στρασβούργο προχώρησε Έλληνας δημοσιογράφος το βράδυ της Τρίτης 16/12.

Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος που είναι σε αποστολή στο Στρασβούργο φέρεται να δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι από τον Νίκο Παππά, ενώ ήταν σε μπαρ. Στο ίδιο σημείο ήταν τόσο δημοσιογράφοι της αποστολής όσο και ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με συνεργάτες του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά το επεισόδιο ο δημοσιογράφος μετέβη στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και μήνυσε τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.