ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Δένδιας: «Η νέα όψη του Πενταγώνου είναι το πρόσωπο της Νέας Ελλάδας»

Ο υπουργός Άμυνας παρουσίασε νέο βίντεο για τη βιοκλιματική ανανέωση του κτηρίου

(ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ανάρτησε νέο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρουσιάζοντας τη βιοκλιματική ανανέωση του Πενταγώνου.

Στο βίντεο περιλαμβάνεται απόσπασμα από την ομιλία του, όπου τονίζει ότι η νέα όψη του Υπουργείου Άμυνας συμβολίζει τη συνέχεια του Ελληνισμού και την ενότητα του έθνους.

«Η νέα όψη του Υπουργείου Άμυνας είναι μήνυμα Εθνικής Ενότητας. Αντικατοπτρίζει την αυτοπεποίθηση της Πατρίδας μας και εκφράζει τη σύγχρονη, δυναμική Ελλάδα», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Νίκος Δένδιας.

Δείτε το βίντεο:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

