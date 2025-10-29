Γεωργιάδης: Συμβολίζει το νέο πνεύμα των Ενόπλων Δυνάμεων η νέα πρόσοψη του υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε στα εγκαίνια της νέας πρόσοψης του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Συγκεκριμένα, ο Άδωνις Γεωργιάδης παρευρέθηκε σήμερα στην τελετή των αποκαλυπτηρίων του έργου στο Πεντάγωνο.

Αναλυτικά:

Παρευρέθηκα σήμερα στην τελετή των αποκαλυπτηρίων του έργου στο Πεντάγωνο. Θερμά συγχαρητήρια στον Υπουργό Εθνικής Αμύνης @NikosDendias για το όραμά του για ένα έργο που συμβολίζει το νέο πνεύμα των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και που ταυτοχρόνως προσφέρει ένα όμορφο τοπόσημο στην πόλη μας.

Εύγε και στον καθηγητή κ. Βαρώτσο για την έμπνευσή του, αλλά φυσικά και στον χορηγό κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο.