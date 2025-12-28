Νέα Αριστερά: “Το Μαξίμου «ρίχνει μαύρο» στην Βουλή”

«Ο πρόεδρος της Βουλής ανακοίνωσε σε τηλεοπτική του συνέντευξη, ότι η κυβερνητική πλειοψηφία στην Βουλή προτίθεται να καταργήσει την ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση των εξεταστικών επιτροπών», επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

«Κάτι τέτοιο συνιστά ευθέως αντικοινοβουλευτική και αντιδημοκρατική πρακτική, γεγονός που πλέον δεν μας εκπλήσσει», καταγγέλλει, τονίζοντας πως «η καταφυγή σε τέτοιες μεθοδεύσεις καταδεικνύει όμως τον πανικό που έχει καταλάβει το Μαξίμου από την σύζευξη της Βουλής με τα μπλόκα των αγροτών, με αιχμή το σκανδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Το περασμένο καλοκαίρι, το Μαξίμου επέλεξε να σώσει Βορίδη και Αυγενάκη απορρίπτοντας την προφανή λύση της Προανακριτικής Επιτροπής, υπέρ της απλής Εξεταστικής Επιτροπής. Φάνηκε όμως ξεκάθαρα από τις αποκαλύψεις στην Επιτροπή, και την παρέλαση διαφόρων στελεχών της ΝΔ που ‘κερδίζουν στο τζόκερ’, πως το Μαξίμου, ούτε την Εξεταστική αντέχει», σχολιάζει η Νέα Αριστερά και καταλήγει:

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη νομίζει ότι με το πέπλο σιωπής θα μπορέσει να διαχύσει και να συγκαλύψει ακόμα ένα σκάνδαλο. Όμως ο κόσμος πλέον ξέρει, και κάθε μεθόδευση του Μαξίμου, απλώς υπογραμμίζει την ενοχή του».