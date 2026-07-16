Νέα Αριστερά: “Επίσημα γαλάζιο πολιτικό σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ηγείται μιας κυβέρνησης βουτηγμένης στη διαφθορά”

Ανακοίνωση σχετικά με τις διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κατά του Κώστα Σκρέκα, του Χρήστου Μπουκώρου, του Μάξιμου Σενετάκη και της Κατερίνας Παπακώστα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ εξέδωσε η Νέα Αριστερά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

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Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι πλέον και τη βούλα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ένα κατεξοχήν πολιτικό σκάνδαλο της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Με βάση την δίωξη που ασκήθηκε, κατηγορούμενοι για βαριά αδικήματα είναι πλέον ο υφυπουργός Ανάπτυξης Μάξιμος Σενετάκης, ο πρώην υπουργός και πρώην γραμματέας της ΝΔ, Κώστας Σκρέκας, και οι πρώην υφυπουργοί Χρήστος Μπουκώρος και Κατερίνα Παπακώστα. Όλοι τους είναι νυν βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος.

Το σκάνδαλο έχει στοιχίσει εκατοντάδες εκατομμύρια στην χώρα μας και τους παραγωγούς της, αλλά έχει πλήξει καθοριστικά και την αξιοπιστία της Ελλάδας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ηγείται μιας κυβέρνησης βουτηγμένης στη διαφθορά, ενώ επιχειρεί να διασωθεί ακολουθώντας την τακτική της συγκάλυψης και της αντιθεσμικής προστασίας των εμπλεκόμενων στελεχών της. Όποια τακτική επικοινωνιακής διαχείρισης κι αν επιλέξει, η πολιτική του παρακαταθήκη είναι μία και συγκεκριμένη: Είναι ο πρωθυπουργός των σκανδάλων.