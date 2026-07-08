Νέα Αριστερά: “Η ΕΛ.Α.Σ. υιοθετεί το κυβερνητικό αφήγημα για τον ΦΠΑ”

Σκληρή κριτική στην ΕΛΑΣ ασκεί η Νέα Αριστερά, με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του τομεάρχη Οικονομικών του κόμματος, Φραγκίσκου Κουτεντάκη, σχετικά με τη μείωση του ΦΠΑ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο κ. Κουτεντάκης, μιλώντας το βράδυ της Τρίτης στο Action24, δήλωσε ότι δεν τάσσεται εκ των προτέρων υπέρ της μείωσης του ΦΠΑ ως μέτρου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, επισημαίνοντας ότι μια τέτοια επιλογή θα πρέπει να εξεταστεί με προσοχή, καθώς συνεπάγεται απώλεια φορολογικών εσόδων.

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Η Νέα Αριστερά υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις συμπληρώνουν αντίστοιχες δηλώσεις που είχε κάνει ο ίδιος τον περασμένο Μάιο στη Ναυτεμπορική TV, ως μέλος του Ινστιτούτου Τσίπρα, όταν είχε αναφέρει ότι το σκεπτικό του ΔΝΤ κατά της μείωσης των έμμεσων φόρων «έχει μια βάση», καθώς πρόκειται για οριζόντιο μέτρο που δεν στοχεύει αποκλειστικά στα πιο ευάλωτα νοικοκυριά.

Κατά τη Νέα Αριστερά, οι θέσεις αυτές αποδεικνύουν ότι η ΕΛΑΣ υιοθετεί πλέον τα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να απορρίψει τη μείωση του ΦΠΑ και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα. Όπως σημειώνεται, η κυβέρνηση επιλέγει να διατηρεί υψηλά τα φορολογικά έσοδα μέσω των έμμεσων φόρων, επιστρέφοντας στη συνέχεια μέρος αυτών στους πολίτες με τη μορφή παροχών.

Παράλληλα, η ανακοίνωση επικρίνει την επιλογή της ηγεσίας της ΕΛΑΣ να παρουσιάσει το πρόγραμμά της τον Σεπτέμβριο, εκτιμώντας ότι επιχειρεί να αποκρύψει το πραγματικό μείγμα πολιτικής που προτείνει και το οποίο, σύμφωνα με τη Νέα Αριστερά, δεν διαφοροποιείται ουσιαστικά από την κυβερνητική πολιτική.

Η Νέα Αριστερά επαναλαμβάνει ότι οι έμμεσοι φόροι αποτελούν τους πιο άδικους φόρους, καθώς επιβάλλονται οριζόντια ανεξάρτητα από το εισόδημα των πολιτών και επιβαρύνουν δυσανάλογα τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα. Υποστηρίζει ότι απαιτείται δραστική μείωσή τους, σε συνδυασμό με ισχυρότερους ελεγκτικούς μηχανισμούς και ουσιαστικότερο ρυθμιστικό ρόλο του κράτους στην αγορά.

Στο πλαίσιο αυτό, η Νέα Αριστερά παρουσιάζει τις βασικές προτάσεις της για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, οι οποίες περιλαμβάνουν:

Μηδενικό ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής. ΦΠΑ 5% στα υπόλοιπα τρόφιμα και στα απορρυπαντικά γενικής χρήσης. Πλαφόν στις τιμές των βασικών αγαθών με βάση τις μέσες ευρωπαϊκές τιμές. Πλαφόν στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα στα κατώτατα όρια που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών και φορολόγηση των υπερκερδών των καρτέλ. Εντατικοποίηση των ελέγχων σε πολυεθνικές, βιομηχανίες και σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα των αγροτικών προϊόντων. Πλήρη εφαρμογή του ευρωπαϊκού πλαισίου για την αντιμετώπιση των παράνομων ενδοομιλικών συναλλαγών. Ενίσχυση των συνεταιριστικών μορφών οργάνωσης για την αποθήκευση και διάθεση προϊόντων.

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«Η φορολογική δικαιοσύνη προϋποθέτει τη μείωση των έμμεσων φόρων. Και την ακρίβεια που γεννά η Δεξιά, θα την πατάξουν οι πολιτικές της Αριστεράς», καταλήγει η ανακοίνωση.