Μητσοτάκης: Στη Βουλή την Τετάρτη για τη συνταγματική αναθεώρηση – Το βράδυ στον ΣΕΛΠΕ

Δύο δημόσιες παρεμβάσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για αύριο, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026.

Το μεσημέρι ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στη Βουλή, κατά τη συζήτηση επί της πρότασης για την αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος.

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Η διαδικασία διεξάγεται σύμφωνα με το άρθρο 110 του Συντάγματος και το άρθρο 119 του Κανονισμού της Βουλής, όπως αναφέρεται στο επίσημο πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση

Η κοινοβουλευτική παρέμβαση του πρωθυπουργού πραγματοποιείται την ημέρα κατά την οποία έχει προγραμματιστεί η δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια για τη συνταγματική αναθεώρηση.

Κατά την πρώτη ψηφοφορία, τον περασμένο Ιούλιο, οι προτεινόμενες διατάξεις δεν συγκέντρωσαν πλειοψηφία 180 βουλευτών. Ως εκ τούτου, για να κριθούν τελικά αναθεωρητέες θα πρέπει να εξασφαλίσουν τουλάχιστον 180 ψήφους στην επόμενη, αναθεωρητική Βουλή.

Η διαδικασία αφορά περισσότερες από 30 διατάξεις, ενώ στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκονται, μεταξύ άλλων, η λειτουργία της Δικαιοσύνης, η ευθύνη υπουργών, τα μη κρατικά πανεπιστήμια και θεσμικές αλλαγές που έχουν προταθεί από την κυβέρνηση.

Στις 19:00 η ομιλία στον ΣΕΛΠΕ

Το απόγευμα, στις 19:00, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον πολυχώρο «Άτρακτος».