Μητσοτάκης: «Μεμψίμοιρες οι αιτιάσεις ότι δώσαμε λίγα» – Το κυριακάτικο μήνυμα

Από το ακριτικό Καστελλόριζο έκανε την καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στα μέτρα της ΔΕΘ, την ακρίβεια και την ενέργεια, τις αλλαγές σε Παιδεία, Υγεία και Δικαιοσύνη, καθώς και στις εξελίξεις στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα.

Ο πρωθυπουργός υπεραμύνθηκε του πακέτου των 2,2 δισ. ευρώ, χαρακτηρίζοντας «μάλλον μεμψίμοιρες» τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης ότι η κυβέρνηση «έδωσε λίγα». Παράλληλα, παρουσίασε τον σχεδιασμό για τον νέο αποταμιευτικό «κουμπαρά» των παιδιών και επανέλαβε τον στόχο για μείωση της χονδρικής τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% έως το 2029.

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Το μήνυμα από το Καστελλόριζο

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άνοιξε την ανασκόπησή του με αναφορά στην επέτειο της 13ης Σεπτεμβρίου 1943, σημειώνοντας ότι το Καστελλόριζο αποτέλεσε, όπως είπε, το πρώτο κομμάτι ελληνικής γης που απελευθερώθηκε κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Αναφέρθηκε επίσης στην επίσκεψή του στη Ρω και στη Δέσποινα Αχλαδιώτη, την Κυρά της Ρω, ενώ υπογράμμισε ότι η στήριξη των ακριτικών νησιών απαιτεί συγκεκριμένα έργα και μόνιμα κίνητρα.

Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση παρουσίασε σχέδιο 37 έργων, συνολικού ύψους 27 εκατ. ευρώ, για το Καστελλόριζο, με στόχο το νησί να γίνει περισσότερο λειτουργικό, ανθεκτικό και βιώσιμο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

«Μεμψίμοιρες οι αιτιάσεις ότι δώσαμε λίγα»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο πρωθυπουργός στα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, συνολικού ύψους 2,2 δισ. ευρώ, τα οποία περιλαμβάνουν μειώσεις φόρων και εισφορών, ενισχύσεις σε μισθούς και συντάξεις, καθώς και παρεμβάσεις για επιχειρήσεις, οικογένειες, νέους και κατοίκους της περιφέρειας.

«Βρίσκω μάλλον μεμψίμοιρες τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης ότι δώσαμε λίγα», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι το πακέτο κινείται εντός των δημοσιονομικών αντοχών της οικονομίας και αφορά σχεδόν κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα.

Μεταξύ των μέτρων που ξεχώρισε ήταν η κατάργηση του μεγαλύτερου μέρους του τεκμαρτού εισοδήματος για το 90% των ελεύθερων επαγγελματιών και η δημιουργία δύο χρηματοδοτικών εργαλείων, συνολικού ύψους 5 δισ. ευρώ, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

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Αναφέρθηκε ακόμη στη μείωση της προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις, στις ταχύτερες αποσβέσεις για νέες επενδύσεις, στη νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή μονάδα και στην κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για οικισμούς έως 2.000 κατοίκους.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, η μόνιμη οικονομική ενίσχυση για συνταξιούχους άνω των 65 ετών, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους ηλικιωμένους αυξάνεται στα 400 ευρώ. Από τον Δεκέμβριο του 2027 προβλέπεται, επίσης, μόνιμη ετήσια ενίσχυση 500 ευρώ για τους δημόσιους υπαλλήλους.

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Παράλληλα, προανήγγειλε την έναρξη του προγράμματος «Σπίτι μου 3» τον Δεκέμβριο του 2026, με διευρυμένο αριθμό δυνητικών δικαιούχων.

Ο νέος «κουμπαράς» για τα παιδιά

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ειδική αναφορά στον νέο επενδυτικό λογαριασμό για τα παιδιά, ο οποίος θα τα συνοδεύει από την ηλικία των δύο ετών έως την ενηλικίωση.

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Για κάθε ευρώ που θα καταθέτει ένας γονιός μετά τη γέννηση του παιδιού, το κράτος θα προσθέτει ακόμη ένα, έως το όριο των 1.200 ευρώ, το οποίο θα αναπροσαρμόζεται ανά πενταετία.

Στόχος, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, είναι να δημιουργηθεί ένα οικονομικό «μαξιλάρι» που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την έναρξη των σπουδών ή της επαγγελματικής πορείας του παιδιού.

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Ρεύμα: Στόχος μείωσης 30% στη χονδρική

Για την ενέργεια, ο πρωθυπουργός επανέλαβε τον στόχο σταδιακής μείωσης της χονδρικής τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% μέχρι το 2029.

Ανακοίνωσε ακόμη μείωση κατά 50% των χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας στους οικιακούς λογαριασμούς από το 2027.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο σταθερό τιμολόγιο της ΔΕΗ για το επόμενο έτος, το οποίο, σύμφωνα με όσα παρουσίασε, θα διαμορφωθεί στα 0,115 ευρώ ανά κιλοβατώρα, με πάγιο 3,5 ευρώ.

Οι αλλαγές στα σχολεία

Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι σχεδόν 240 σχολικές μονάδες ανακαινίστηκαν κατά τη δεύτερη φάση του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε περίπου 670 σχολεία μέσα σε δύο χρόνια.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν 5.259 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, ενώ στην πρώτη φάση προσλήφθηκαν 29.948 αναπληρωτές.

Στις αλλαγές που παρουσίασε περιλαμβάνονται ακόμη:

Η λειτουργία του Δημόσιου Διεθνούς Απολυτηρίου σε δέκα πιστοποιημένα δημόσια λύκεια.

Η εισαγωγή του μαθήματος της Ηθικής για τους μαθητές που απαλλάσσονται από τα Θρησκευτικά.

Η πιλοτική εφαρμογή του δωρεάν ηλεκτρονικού Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας στα τέλη του 2026.

Υγεία και Δικαιοσύνη

Στον τομέα της Υγείας, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στους 84 απινιδωτές που έχουν τοποθετηθεί στους σταθμούς του Μετρό Αθήνας και Θεσσαλονίκης, με αφορμή την πρόσφατη διάσωση ενός 53χρονου άνδρα.

Υπενθύμισε ακόμη ότι από την 1η Σεπτεμβρίου τα δημόσια νοσοκομεία έχουν συνδεθεί με το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, ενώ προανήγγειλε τη διεύρυνση του προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» με δωρεάν δερματοσκόπηση για την έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου του δέρματος.

Για τη Δικαιοσύνη, στάθηκε στη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τις ανακοπές. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε, από τις περίπου 36.500 υποθέσεις εκτιμάται ότι μόνο το ένα τρίτο παραμένει ενεργό, ενώ στο Πρωτοδικείο Αθηνών έχουν οριστεί δικάσιμοι ακόμη και για το 2039.

«Σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα»

Αναφερόμενος στην εξωτερική πολιτική, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα επιδιώκει σταθερές σχέσεις στη βάση του Διεθνούς Δικαίου, ξεκαθαρίζοντας ότι «σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα».

Από το Καστελλόριζο έστειλε μήνυμα προς την Τουρκία, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά δεν πρόκειται να ανεχθεί τετελεσμένα.

Για την «Ασπίδα του Αχιλλέα», ανέφερε ότι το πρόγραμμα περνά στο στάδιο της υλοποίησης μετά τη διακρατική συμφωνία με το Ισραήλ. Όπως τόνισε, το κεντρικό λογισμικό διοίκησης και ελέγχου θα αναπτυχθεί από ελληνικές εταιρείες, με ελληνικό πηγαίο κώδικα προσαρμοσμένο στις επιχειρησιακές ανάγκες της χώρας.

ΑΕΝΑΟΝ, Θεσσαλονίκη και Διάστημα

Στο σκέλος των μεγάλων έργων, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην υπογραφή της σύμβασης για το Μητροπολιτικό Πάρκο ΑΕΝΑΟΝ στον Φαληρικό Όρμο. Το έργο, με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 370 εκατ. ευρώ, προβλέπει περισσότερα από 4.000 δέντρα, ποδηλατοδρόμους, χώρους άθλησης, πολιτισμού και αναψυχής.

Για τη Θεσσαλονίκη, ξεχώρισε το νέο Κέντρο Κυτταρικών και Γονιδιακών Θεραπειών στο Νοσοκομείο «Γεώργιος Παπανικολάου» και την αποκατάσταση του μνημείου Χαμζά Μπέη.

Ολοκληρώνοντας την ανασκόπηση, αναφέρθηκε στην επιλογή του Αδριανού Γολέμη για συμμετοχή στην επανδρωμένη διαστημική αποστολή PAM-6 προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ελλάδα διαθέτει ήδη 18 δορυφόρους σε τροχιά και αναπτύσσει νέες δυνατότητες μέσω του HELLAS-SPACE 2.0, του Διαστημικού Κόμβου στο Κρυονέρι και των ερευνητικών υποδομών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.