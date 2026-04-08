Μητσοτάκης στο CNN: «Η διεθνής κοινότητα δεν θα δεχθεί «διόδια» από το Ιράν στο Ορμούζ» – Τι είπε για τον Λίβανο

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παραχώρησε συνέντευξη το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης 8/4 στο CNN και μίλησε για την εκεχειρία των ΗΠΑ, Ισραήλ με το Ιράν αλλά και τις επιθέσεις στον Λίβανο.

«Η Ελλάδα υπέγραψε μια κοινή δήλωση πολλών Ευρωπαίων ηγετών καλωσορίζοντας την εκεχειρία και ελπίζουμε. Έχουμε λόγους να είμαστε προσεκτικά αισιόδοξοι, αλλά ανησυχώ για ό,τι συμβαίνει στον Λίβανο» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:

«Οι Ισραηλινές επιθετικές κινήσεις είναι αντιπαραγωγικές και αν θέλουμε να μιλήσουμε για εκεχειρία στην περιοχή, αυτή πρέπει να επεκταθεί σε όλα τα πεδία. Πρέπει να δώσουμε χώρο στην κυβέρνηση του Λίβανου και οι επιθέσεις το μόνο που κάνουν είναι να δίνουν χώρο στην Χεζμπολάχ.

Έχουμε στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ, αλλά οι φίλοι πρέπει να είναι ειλικρινείς. Αν συνεχιστούν οι επιθέσεις θα έχουμε μια ανθρωπιστική κρίση και μια αποσταθεροποίηση της κυβέρνησης του Λίβανου. Δεν είναι στο συμφέρον του Ισραήλ αυτό και πρέπει να έχουμε μια εκεχειρία που καλύπτει όλη την περιοχή».

Για το ενδεχόμενο αποχώρησης των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε πως πιστεύει βαθιά στην μακροζωία της διατλαντικής συμμαχίας. Σημείωσε πως αποτέλεσμα των πρωτοβουλιών του Αμερικανού Προέδρου ήταν η Ευρώπη να συσπειρωθεί όσον αφορά την άμυνα, πλέον να δαπανά πάνω από το 3% του ΑΕΠ με δυναμική να αναπτυχθεί ο πυλώνας της στρατηγικής αυτονομίας.

«Πρέπει να πετύχουμε μια διαφορετική ισορροπία στο ΝΑΤΟ προς όφελος της συμμαχίας», πρόσθεσε ενώ μετά από ερώτηση για την πυρηνική προστασία της Ευρώπης είπε πως πράγματι έγιναν κάποιες προκαταρκτικές συζητήσεις με βάση προτάσεις του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν. Σημείωσε ότι η Γαλλία είναι η μόνη χώρα με δυνατότητα πυρηνικής αποτροπής ενώ έγινε συζήτηση για την ενίσχυση του ευρωπαϊκού πυλώνα άμυνας, όχι προς ζημιά του ΝΑΤΟ για το οποίο ανέφερε ότι παραμένει συμμαχία που εξαρτάται πολύ από τις ΗΠΑ. «Πρέπει και στην Ευρώπη να αναλάβουμε το μέρος της ευθύνης που μας αναλογεί, να ενισχύσουμε τις αμυντικές δαπάνες και αυτό το συζητάμε τακτικά στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο», συμπλήρωσε.

Ο πρωθυπουργός ρωτήθηκε και για την απόφαση της κυβέρνησης να απαγορεύσει την πρόσβαση στα social media για παιδιά έως 15 ετών. Υπενθύμισε ότι πρώτο φορά έθεσε το θέμα πριν από 18 μήνες στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, τόνισε πως υπάρχει σχέση στην αυξημένη χρήση με την ψυχική υγεία και τη δυνατότητα των παιδιών να συγκεντρώνονται και πως το επιχειρηματικό μοντέλο των πλατφορμών ήταν για να προσελκύουν το ενδιαφέρον τους.

«Αναλάβαμε δράση», τόνισε ενώ είπε πως έστειλε και επιστολή στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. «Δεν μπορούμε να πετύχουμε σημαντικά αποτελέσματα κάθε χώρα από μόνη της», υπογράμμισε και εξέφρασε την ελπίδα οι πλατφόρμες να συμμορφωθούν με την ευρωπαϊκή πολιτική και να συνεργαστούν.