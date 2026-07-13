ΣΥΡΙΖΑ: «Το κόμμα συνεχίζει τη συντεταγμένη πορεία του – Θα είμαστε παρόντες και παρούσες στην εκλογική μάχη»

Έτοιμος για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση δηλώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς η Πολιτική Γραμματεία του κόμματος επικύρωσε και επίσημα την προγενέστερη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής.

Με την κίνηση αυτή, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης κλειδώνει την αυτόνομη παρουσία του στις κάλπες, βάζοντας τέλος στα σενάρια για ευρύτερες εκλογικές συμπράξεις.

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Αναλυτικά η απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας

«Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία συνεχίζει τη συντεταγμένη του πορεία. Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου ήταν μία τομή στη μέχρι τώρα πορεία μας. Θα είμαστε παρόντες και παρούσες στην εκλογική μάχη, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 5ου συνεδρίου.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, ως κόμμα της σύγχρονης Αριστεράς, μπαίνει στη μάχη με το προγραμματικό, ιδεολογικό οπλοστάσιό του, με το πλούσιο ανθρώπινο δυναμικό της Αριστεράς, με τη βαριά κληρονομιά της ιστορίας μας, αλλά και της διακυβέρνησης 2015 – 2019.

Το ερχόμενο Σάββατο κλείνει ο κύκλος της ασάφειας. Οι επόμενες μέρες θα είναι η απαρχή μιας νέας αναγκαίας ενότητας και των αριστερών δυνάμεων.

Η σύγχρονη Αριστερά και το πρόγραμμά της είναι η απάντηση στις ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας».