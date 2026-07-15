Έξαλλος ο Γιώργος Λιάγκας – Το fake δημοσίευμα και οι “αλήτες δημοσιογράφοι” (Φωτογραφία)

Με έντονο τρόπο αντέδρασε ο Γιώργος Λιάγκας με αφορμή ένα ψευδές δημοσίευμα, με πρωταγωνιστές τον ίδιο και τη σύντροφό του, Μαρία Αντωνά.

Το δημοσίευμα, προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, έχει τίτλο «Μαρία Αντωνά: Ζει σαν βασίλισσα στη βίλα των 458.000 ευρώ. Το παλάτι του Λιάγκα στην Τήνο».

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Ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1, το πρωί της Τετάρτης 15/7 έκανε ένα story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram για το συγκεκριμένο δημοσίευμα, που εμφανίζει τον ίδιο δίπλα σε μια άγνωστη γυναίκα, με φόντο την πισίνα πολυτελούς βίλας.

“Αυτό το δημοσίευμα με ΑΙ κάποιοι αλήτες που ονομάζονται δημοσιογράφοι και εκδότες το ανέβασαν κανονικά, παραπλανώντας τον κόσμο. Να τους χαιρόμαστε. Η φωτογραφία είναι πριν χρόνια από ξενοδοχείο και την κοπέλα δίπλα, προφανώς και δεν την ξέρω“, έγραψε ο Γιώργος Λιάγκας σε έντονο ύφος.

Δείτε το story του παρουσιαστή:

Ο γνωστός παρουσιαστής που συνεχίζει τις καλοκαιρινές διακοπές του, τις προηγούμενες ημέρες είχε βρεθεί στη Μύκονο, όπου εμφανίστηκε στα Ματογιάννια με τον μεγαλύτερο γιο του, τον 15χρονο Γιάννη, που απέκτησε από τον γάμο του με τη Φαίη Σκορδά.

Όσον αφορά στα επαγγελματικά του, υπενθυμίζεται ότι στις 8/7 ο ΑΝΤ1 είχε ανακοινώσει την ανανέωση της συνεργασίας με τον Γιώργο Λιάγκα για τα επόμενα δύο χρόνια.

Έτσι, τη νέα τηλεοπτική σεζόν που αρχίζει τον Σεπτέμβρη, θα εμφανίζεται κανονικά στο “τιμόνι” της εκπομπής “Το Πρωινό”, έχοντας στο πλευρό του παλιούς και νέους συνεργάτες.