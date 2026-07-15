Αβραμόπουλος για Μάρω Κοντού: “Άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της σε ολόκληρες γενιές Ελλήνων”

Το δικό του “αντίο” στην Μάρω Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, απηύθυνε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, σε σχετική του δήλωση.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος συνεργάστηκε με τη Μάρω Κοντού κατά τη θητεία του στον Δήμο Αθηναίων, όπου η ηθοποιός διετέλεσε δημοτικός σύμβουλος την περίοδο 1994-2002. «Θα θυμάμαι πάντα τη γενναιοδωρία, την ευγένεια, τη δύναμη και τη φωτεινή παρουσία της», σημειώνει σε σχετική δήλωσή του για την απώλεια της ηθοποιού.

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Αναλυτικά η δήλωση του Δημήτρη Αβραμόπουλου:

«Αποχαιρετώ με βαθιά συγκίνηση τη Μάρω Κοντού, μια μεγάλη κυρία του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου, μια ξεχωριστή προσωπικότητα της Τέχνης και της δημόσιας ζωής.

Η Μάρω υπηρέτησε τον πολιτισμό με ταλέντο, αρχοντιά και ήθος, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά της σε ολόκληρες γενιές Ελλήνων. Παράλληλα, προσέφερε κοντά μου, με συνέπεια και ευαισθησία στην πόλη των Αθηνών, αναλαμβάνοντας ενεργό και χρήσιμο δημόσιο ρόλο.

Είχα την τιμή και τη χαρά να την έχω φίλη μου και να συνεργαστώ στενά μαζί της κατά τη θητεία μου στον Δήμο Αθηναίων. Θα θυμάμαι πάντα τη γενναιοδωρία, την ευγένεια, τη δύναμη και τη φωτεινή παρουσία της.

Την αποχαιρετώ με αγάπη, ευγνωμοσύνη, τιμή και βαθύ σεβασμό.

Καλό της ταξίδι».