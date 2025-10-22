Μητσοτάκης: “Όχι” σε πρόωρες εκλογές – “Δεν συζητώ για αλλαγή του εκλογικού νόμου”

Στα σενάρια πρόωρων εκλογών και στα περί αλλαγής του εκλογικού νόμου αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνέντευξη που παραχώρησε το πρωί της Τετάρτης στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ.

Όπως είπε ο πρωθυπουργός, “ακούω την έκκληση να τρέξουμε πιο γρήγορα και να κάνουμε την Ελλάδα Ευρώπη παντού. Θα αξιοποιήσω πλήρως τους 18 μήνες μέχρι τις εκλογές του 2027 για να επιταχύνουμε το πρόγραμμά μας”.

Όσον αφορά στον εκλογικό νόμο, ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε πως δεν κάνει συζητήσεις για αλλαγή, “αλλά θέλω να θυμίσω ότι στις εκλογές του 2023 περάσαμε μέσα από τη βάσανο των διπλών εκλογών επειδή ο κ. Τσίπρας επέλεξε την απλή αναλογική. Αν ο νόμος της ενισχυμένης αναλογικής είχε εφαρμοστεί στα ποσοστά τον Μάιο του 2023 θα είχαμε 5 κόμματα στη Βουλή”.

“Στην πολιτική δεν μπορείς να είσαι αρεστός σε όλους. Η πολιτική περνάει μέσα από συγκρούσεις. Δεν είναι εύκολο να είμαι το αλεξικέραυνο όσων διαφωνούν με την κυβέρνηση, αλλά αυτός είναι ο ρόλος μου και δεν θα κάνω πίσω. Θα ακούσω πάντα τους πολιτικούς αντιπάλους αν υπάρχει πρόταση για σύνθεση” σημείωσε ακόμα.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης στον Άρη Πορτοσάλτε ανέφερε: “Ακούω σοβαρούς ανθρώπους ότι η Ελλάδα έχει χώρα διακυβερνησιμότητας. Όχι η αντιπολίτευση έχει πρόβλημα. Η Ελλάδα έχει σταθερή κυβέρνηση μέχρι τις εκλογές του 2027. Δείτε τι συμβαίνει στη Γαλλία, ένα κοινοβούλιο στα τρια και ένας πρόεδρος που δεν μπορεί να επιβάλει τις απόψεις του, στη Γερμανία μια εύθραστη κυβέρνηση συνεργασίας, στην Αγγλία έναν πρωθυπουργό που είναι πίσω 10 μονάδες”.

Αναφερόμενος στις δημοσκοπήσεις, είπε ότι “η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή προηγείται με υπερδιπλάσιο σκορ του δεύτερου κόμματος. Δεν είμαστε πίσω από το πρώτο κόμμα. Κάντε μια αναζήτηση των δημοσκοπικών ποσοστών που έπαιρνε η ΝΔ 3 μήνες πριν τις εκλογές του 2023 και τελικά πήραμε 41%. Η κυβέρνηση οφείλει να είναι όλων των Ελλήνων αν και δεν εκλέγεται από όλους τους Έλληνες. Μια χαρά κυβερνάει η κυβέρνηση, έχει κανένα πρόβλημα να ψηφίζει νομοσχέδια και να εφαρμόζει την πολιτική της θα πω στον κ. Βενιζέλο. Αν πιστεύει ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος γιατί δεν βγαίνει να το πει. Εγώ δεν το πιστεύω. Όσοι μιλούν για δήθεν θεσμική κρίση ας δουν την πραγματικότητα”.

“Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Δεν υπάρχει στρατηγική της ΝΔ για δύο εκλογές. Η ΝΔ διεκδικεί αυτοδυναμία από την πρώτη κάλπη. Ένα από τα διλήμματα που θα τεθούν στην κάλπη είναι ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση θα αναλάβει την ευθύνη να ηγηθεί της Ευρώπης το β’ εξάμηνο του 2027 όταν η Ελλάδα θα αναλάβει την προεδρία της ΕΕ” επισήμανε.