Τσίπρας: «Έχουμε στόχο να νικήσουμε στις εκλογές – Θέλουμε να εκπροσωπήσομε τις δυνάμεις της εργασίας»

Στην Κύπρο βρέθηκε ο Αλέξης Τσίπρας και τοποθετήθηκε για τις εκλογές, το Κυπριακό, αλλά και για την κριτική που έχει δεχτεί από ΝΔ και ΠΑΣΟΚ.

Εκεί πραγματοποιείται η 3η διεθνής διάσκεψη του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα (ΙΝΑΤ), με τίτλο «Επιμένοντας στον διάλογο για την ειρήνη όταν κυριαρχεί η σύγκρουση», με τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ να αναφέρει πως η νέα παράταξή του έχει στόχο «τη νίκη στις εκλογές» και όχι να «καταμετρήσει δυνάμεις».

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Ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι «θέλουμε να εκπροσωπήσουμε τις δυνάμεις της εργασίας, τους μη βολεμένους, προς όφελος της συντριπτικής πλειοψηφίας της κοινωνίας», ενώ απαντώντας στα σχόλια περί rebranding, είπε πως «δεν θα είχε κανένα νόημα να κάνουμε κάτι τέτοιο στις αξίες μας που είναι η κοινωνική δικαιοσύνη, η ισότητα και η ειρήνη».

Ο πρώην πρωθυπουργός ανέφερε ότι «το θέμα είναι στο πώς θα επικοινωνήσουμε στον κόσμο για να τον πείσουμε ότι προστατεύοντας τους πιο αδύναμους παλεύοντας ενάντια στις ανισότητες παλεύοντας για την ειρήνη δημιουργώντας ένα πλαίσιο προστασίας των πιο αδύναμων μπορούμε να έχουμε όφελος για όλη την κοινωνία» και υπογράμμισε πως «δεν είναι λαϊκισμός η λαϊκότητα, να ενδιαφέρεσαι για τα λαϊκά προβλήματα, να προσπαθείς να βρεις λύσεις για τα προβλήματα. Δεν είναι αυτό λαϊκισμός»

Πρόσθεσε πως «πατριωτισμός δεν είναι να λες πως είσαι πατριώτης και να κρατάς τη σημαία. Πατριώτης είναι να μην αφήνεις τα προβλήματα για τις νέες γενιές. Όταν βρέθηκα σε θέση ευθύνης έκανα το παν για να λυθεί το μακεδονικό και το κυπριακό».

Έπειτα ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι στόχος της παράταξης του είναι να «να πείσουμε τους πολίτες στους οποίους απευθυνόμαστε ότι προστατεύοντας τους πιο αδύναμους και τους πιο ευάλωτους θα φτιάξουμε ένα κοινωνικό πλαίσιο, ένα κοινωνικό περιβάλλον, το οποίο δεν θα είναι όφελος μόνο για τους αδύναμους, αλλά για το σύνολο της κοινωνίας μας».

Τέλος, αναφερόμενος στις απειλές που δέχεται η Κύπρος σχολίασε πως «όταν η Κύπρος ζητάει βοήθεια, η Ελλάδα θα στέκεται δίπλα της».