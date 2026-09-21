Οπαδική βία στον Άγιο Δημήτριο: Βίντεο «έδειξε» ακόμη έναν εμπλεκόμενο – Η επίθεση με σουγιά

Ακόμη ένα άτομο ταυτοποιήθηκε από την ΕΛΑΣ για την επίθεση με οπαδικό υπόβαθρο που είχε σημειωθεί τον Δεκέμβριο του 2025 στον Άγιο Δημήτριο Αττικής.

Σύμφωνα με τη νέα ενημέρωση της Αστυνομίας, πρόκειται για οπαδό της μίας από τις δύο ομάδες που είχαν εμπλακεί στη συμπλοκή, ο οποίος φέρεται κατά τη διάρκειά της να τραυμάτισε οπαδό της αντίπαλης πλευράς χρησιμοποιώντας σουγιά.

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Η ταυτοποίησή του έγινε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, έπειτα από περαιτέρω έρευνα για την υπόθεση.

Το βιντεοληπτικό υλικό οδήγησε στη νέα ταυτοποίηση

Καθοριστικό ρόλο στη νέα εξέλιξη είχε, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η εξέταση του υλικού που είχε συγκεντρωθεί στο πλαίσιο της δικογραφίας.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε αξιοποίηση και ανάλυση του συνόλου των στοιχείων, καθώς και σε ενδελεχή μελέτη του διαθέσιμου βιντεοληπτικού υλικού.

Από την έρευνα προέκυψαν στοιχεία που οδήγησαν στην ταυτοποίηση ακόμη ενός προσώπου που φέρεται να συμμετείχε στη συμπλοκή.

Το σύνολο του νέου υλικού υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Η συμπλοκή περίπου 20 οπαδών τον Δεκέμβριο

Η υπόθεση αφορά περιστατικό που είχε σημειωθεί το βράδυ της 17ης Δεκεμβρίου 2025 στον Άγιο Δημήτριο.

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Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας, περίπου 10 οπαδοί ομάδας της Αθήνας είχαν συμπλακεί με αντίστοιχο αριθμό οπαδών άλλης αθηναϊκής ομάδας.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής χρησιμοποιήθηκαν, σύμφωνα με την Αστυνομία, αιχμηρό αντικείμενο και άλλα αντικείμενα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο χέρι ένας από τους εμπλεκόμενους.

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Οι προηγούμενες ταυτοποιήσεις και οι συλλήψεις

Η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας είχε οδηγήσει τον περασμένο Μάρτιο στην ταυτοποίηση πέντε εμπλεκομένων.

Τέσσερις εξ αυτών ήταν οπαδοί της ίδιας ομάδας, ενώ στη δικογραφία είχε συμπεριληφθεί και ο οπαδός που είχε τραυματιστεί.

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Στις 14 Μαρτίου είχαν συλληφθεί τέσσερις οπαδοί, καθώς και συγγενικό πρόσωπο ενός εξ αυτών για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Κατά τις έρευνες που είχαν πραγματοποιηθεί στις κατοικίες των τεσσάρων οπαδών, η Αστυνομία είχε ανακοινώσει ότι κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, σιδηρογροθιά, τρεις κουκούλες full-face, 20 σπρέι, οπαδικό πανό, ρουχισμός και αυτοκόλλητα ομάδας.

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Σε μία από τις κατοικίες είχαν επίσης βρεθεί γεμιστήρες και φυσίγγια, καθώς και 302.190 ευρώ, τα οποία, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, διαπιστώθηκε ότι ανήκαν σε συγγενικό πρόσωπο ενός από τους εμπλεκόμενους.

Η έρευνα για την υπόθεση συνεχίστηκε και πλέον η ανάλυση του συγκεντρωθέντος υλικού οδήγησε στην ταυτοποίηση ενός ακόμη προσώπου, το οποίο φέρεται να είχε ενεργό ρόλο στην επίθεση.