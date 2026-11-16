Μεταφορά συντελεστή δόμησης: Οι δήμαρχοι θα αποφασίζουν αν θα κάνουν χρήση του μέτρου – Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο Μαξίμου

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με επτά δημάρχους των βορείων προαστίων στο Μαξίμου, με τον πρωθυπουργό να δίνει λύση στο θέμα της μεταφοράς του συντελεστή δόμησης, σε συνεργασία με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Συγκεκριμένα, με βάση το κείμενο της μελέτης το οποίο έχει τεθεί σε διαβούλευση, ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι εναπόκειται στους ίδιους τους δημάρχους να αποφασίσουν αν θέλουν να προχωρήσουν ή να κάνουν δραστικές αλλαγές. Σε κάθε περίπτωση η γνώμη των τοπικών κοινωνιών θα γίνει σεβαστή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση επανέλαβε ότι δεν θα υπάρξει μεταφορά συντελεστή από Δήμο σε Δήμο.

Στη σύσκεψη μίλησαν και οι επτά δήμαρχοι. Σημειώνεται ότι στη σύσκεψη, υπήρξαν δήμαρχοι που δεν θέλουν να κάνουν καθόλου χρήση του εργαλείου, άλλοι που θέλουν να κάνουν στο 100% και κάποιοι που θέλουν να κάνουν σημαντικές αλλαγές.

Υπενθυμίζεται ότι η μεταφορά συντελεστή δόμησης είναι ένα εργαλείο που συζητείται ήδη από τη δεκαετία του 1970 και στην παρούσα φάση έχει λάβει την έγκριση του συμβουλίου της επικρατείας.

πρόκειται για ένα χρήσιμο πολεοδομικό εργαλείο ιδιαίτερα για τη δημιουργία των κοινόχρηστων χώρων και το σεβασμό των δικαιωμάτων των ιδιοκτητών διατηρητέων κτιρίων.