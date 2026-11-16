Στο Μαξίμου επτά δήμαρχοι των βορείων προαστίων για τη σύσκεψη με τον Μητσοτάκη για τους νέους συντελεστές δόμησης

Σε εξέλιξη είναι η σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου των επτά δημάρχων των Βορείων Προαστίων με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σχετικά με τον σχεδιασμό για τη μεταφορά συντελεστή δόμησης.

Συγκεκριμένα, στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη συμμετέχουν οι παρακάτω δήμαρχοι:

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– Φιλοθέης – Ψυχικού: Χαράλαμπος Μπονάτσος

– Λυκόβρυσης – Πεύκης: Μάριος – Γεώργιος Ψυχάλης

– Νέας Ιωνίας: Παναγιώτης Μανούρης

– Χαλανδρίου: Σίμος Ρούσσος

– Παπάγου – Χολαργού: Ηλίας Αποστολόπουλος

– Κηφισιάς: Βασίλης Ξυπολυτάς

– Μεταμόρφωσης: Στράτος Σαραούδας

Στόχος είναι να συζητηθούν οι ενστάσεις των δήμων και να αναζητηθεί λύση. Πληροφορίες αναφέρουν πως η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να μην προχωρήσει ο σχεδιασμός αν δεν προηγηθεί μια εκτεταμένη συνεννόηση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους δημάρχους.

Η αντίδραση των δήμων αφορά τη μελέτη του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία προβλέπει τη δημιουργία ζωνών υποδοχής συντελεστή δόμησης. Με βάση τον σχεδιασμό, δίνεται η δυνατότητα για περίπου 584.000 επιπλέον τετραγωνικά μέτρα δόμησης σε περιοχές του Βόρειου Τομέα της Αθήνας.

Στο κείμενό τους οι δήμαρχοι ζητούν να αποσυρθεί η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και να ξεκινήσει νέα συζήτηση από την αρχή, με τη συμμετοχή των δήμων. Εκφράζουν, μεταξύ άλλων, ανησυχίες για την επιβάρυνση των ήδη πιεσμένων υποδομών, όπως το οδικό δίκτυο, η αποχέτευση και τα δίκτυα απορροής ομβρίων υδάτων.