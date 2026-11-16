Σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με έξι δημάρχους για τον συντελεστή δόμησης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στις 13:00 θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή έξι δημάρχων του Βόρειου Τομέα Αθηνών, σε συνέχεια επιστολής τους σχετικά με τον καθορισμό ζωνών υποδοχής συντελεστή δόμησης στην περιοχή.

Στόχος είναι να συζητηθούν οι ενστάσεις των δήμων και να αναζητηθεί λύση. Πληροφορίες αναφέρουν πως η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να μην προχωρήσει ο σχεδιασμός αν δεν προηγηθεί μια εκτεταμένη συνεννόηση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους δημάρχους.

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Η αντίδραση των δήμων αφορά τη μελέτη του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία προβλέπει τη δημιουργία ζωνών υποδοχής συντελεστή δόμησης. Με βάση τον σχεδιασμό, δίνεται η δυνατότητα για περίπου 584.000 επιπλέον τετραγωνικά μέτρα δόμησης σε περιοχές του Βόρειου Τομέα της Αθήνας.

Οι δήμαρχοι Κηφισιάς Βασίλης Ξυπολυτάς, Φιλοθέης – Ψυχικού Χαράλαμπος Μπονάτσος, Χαλανδρίου Σίμος Ρούσσος, Λυκόβρυσης – Πεύκης Μάριος Ψυχάλης, Νέας Ιωνίας Παναγιώτης Μανούρης και Παπάγου – Χολαργού Ηλίας Αποστολόπουλος έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους με κοινή επιστολή προς τον πρωθυπουργό.

Στο κείμενό τους ζητούν να αποσυρθεί η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και να ξεκινήσει νέα συζήτηση από την αρχή, με τη συμμετοχή των δήμων. Εκφράζουν, μεταξύ άλλων, ανησυχίες για την επιβάρυνση των ήδη πιεσμένων υποδομών, όπως το οδικό δίκτυο, η αποχέτευση και τα δίκτυα απορροής ομβρίων υδάτων.

Η απάντηση της κυβέρνησης

Από την πλευρά της κυβέρνησης έχει διευκρινιστεί ότι δεν προβλέπεται μεταφορά τετραγωνικών μέτρων από έναν δήμο σε άλλον. Η σχετική διαδικασία αφορά τη δυνατότητα μεταφοράς συντελεστή μέσα στα όρια του ίδιου δήμου.

Ο Κωστής Χατζηδάκης είχε αναφερθεί στο ζήτημα την προηγούμενη εβδομάδα, στο πλαίσιο της Κλιματικής Εβδομάδας Κηφισιάς 2026, τονίζοντας ότι «όλη η συζήτηση περιορίζεται μόνο στα εσωτερικά όρια των Δήμων». Παράλληλα, είχε επισημάνει ότι η κυβερνητική πρόθεση είναι να μην υπάρξει μεταφορά συντελεστή από δήμο σε δήμο.

Αντίστοιχα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έχει ξεκαθαρίσει ότι η μελέτη βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση και δεν αποτελεί οριστική απόφαση ή νομοσχέδιο. Έχει επίσης τονίσει ότι δεν θα υπάρξουν παρεμβάσεις χωρίς διάλογο με τους δημάρχους και τις τοπικές κοινωνίες.