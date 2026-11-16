Πιερρακάκης: “Η επένδυση του HIIF στη Data4 Greece ενισχύει τη θέση της Ελλάδας στην ψηφιακή οικονομία και δημιουργεί πολλαπλασιαστικά οφέλη”

«Με τη σημερινή επένδυση στη Data4 Greece, για τη δημιουργία ενός νέου υπερσύγχρονου κέντρου δεδομένων στην Παιανία, το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο συμμετέχει ενεργά σε έναν από τους πιο δυναμικούς κλάδους της παγκόσμιας οικονομίας. Αξιοποιούμε δημόσια κεφάλαια για να κινητοποιήσουμε επενδύσεις, να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες και να ενισχύσουμε την τεχνολογική ισχύ της χώρας», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης σε δήλωσή του στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων και την ΕΡΤ, σχετικά με την επένδυση της Data4Greece στην Παιανία.

Όπως σημείωσε ο υπουργός, «η τεχνολογία αλλάζει τους κανόνες της παγκόσμιας οικονομίας. Η Ελλάδα διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, με επενδύσεις που δημιουργούν αξία, με υποδομές που ανοίγουν νέους δρόμους και με την αυτοπεποίθηση μιας χώρας που ξέρει ότι μπορεί να πετύχει πολύ περισσότερα».

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O Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά τον χαιρετισμό του σε εκδήλωση του Ελληνικού Ταμείου Καινοτομίας και Υποδομών (HIIF), με αφορμή τη νέα επένδυση στη Data4 Greece για τη δημιουργία υπερσύγχρονου κέντρου δεδομένων στην Παιανία, τόνισε τη σημασία των επενδύσεων σε σύγχρονες ψηφιακές υποδομές για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και την ανάδειξη της χώρας σε τεχνολογικό κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ο υπουργός χαρακτήρισε σημαντικό βήμα την απόκτηση μειοψηφικής συμμετοχής 23% στη Data4 Greece από το HIIF, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα δεν περιορίζεται πλέον στην προσέλκυση διεθνών επενδύσεων, αλλά συμμετέχει ενεργά στην υλοποίησή τους και στην αξία που δημιουργούν. Παράλληλα, ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης και των ψηφιακών υποδομών στην οικονομία του μέλλοντος, τονίζοντας την ανάγκη επιτάχυνσης των επενδύσεων για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και στρατηγικής αυτονομίας.

Ακολουθεί ο χαιρετισμός του Κυριάκου Πιερρακάκη στην εκδήλωση του Ελληνικού Ταμείου Καινοτομίας και Υποδομών (HIIF), επενδυτικού βραχίονα του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, σχετικά με τη νέα επένδυση στη Data4 Greece, για τη δημιουργία ενός νέου υπερσύγχρονου κέντρου δεδομένων στην Παιανία:

«Κύριε Πρέσβη,

Κυρίες και κύριοι,

Η θέση της Ελλάδας στην παγκόσμια οικονομία εξαρτάται από τις επιλογές που κάνουμε. Από την προθυμία μας, δηλαδή, να επενδύσουμε, την αποφασιστικότητά μας να αναπτύξουμε σύγχρονες υποδομές και τη φιλοδοξία μας να πετύχουμε περισσότερα για τη χώρα μας και για τις επόμενες γενιές.

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Βρισκόμαστε πράγματι μπροστά σε έναν από τους βαθύτερους οικονομικούς και τεχνολογικούς μετασχηματισμούς της εποχής μας. Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο παράγουμε, εργαζόμαστε, επιχειρούμε και, συνολικά, δημιουργούμε.

Νέες αγορές αναδύονται, νέες ευκαιρίες ανοίγονται και ο παγκόσμιος ανταγωνισμός εντείνεται καθημερινά. Σε αυτό το περιβάλλον, η οικονομική ισχύς μιας χώρας θα εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από την ικανότητά της να αξιοποιεί την τεχνολογία, να προσελκύει κεφάλαια και να αναπτύσσει σύγχρονες υποδομές.

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Η Ελλάδα έχει κάθε λόγο να φιλοδοξεί να πρωταγωνιστήσει σε αυτή τη νέα εποχή.

Διαθέτουμε ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης, στρατηγική γεωγραφική θέση, ισχυρές διεθνείς διασυνδέσεις και μια οικονομία που έχει ανακτήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Η πρόκληση τώρα είναι να μετατρέψουμε αυτά τα πλεονεκτήματα σε επενδύσεις που δημιουργούν καλύτερες θέσεις εργασίας και διαχρονική αξία για τη χώρα και την οικονομία μας.

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Η σημερινή ανακοίνωση σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Το Hellenic Innovation & Infrastructure Fund (HIIF), ο επενδυτικός βραχίονας του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, αποκτά μειοψηφική συμμετοχή 23% στη Data4 Greece, συμμετέχοντας στην ανάπτυξη του πρώτου κέντρου δεδομένων (data center) στο Athens Campus, στην Παιανία.

Πρόκειται για την πρώτη επένδυση του HIIF σε ψηφιακές υποδομές. Και η σημασία της υπερβαίνει κατά πολύ το μέγεθος της ίδιας της συμμετοχής.

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Η Ελλάδα δεν προσελκύει απλώς διεθνείς επενδύσεις, αλλά συμμετέχει ενεργά και στην υλοποίησή τους. Εξασφαλίζουμε μερίδιο από την αξία που δημιουργούν και ενισχύουμε τη θέση μας στην οικονομία του μέλλοντος.

Η συνεργασία μας με τη γαλλική Data4 και την Brookfield, έναν από τους κορυφαίους επενδυτές υποδομών παγκοσμίως, συνδυάζει ελληνικά θεσμικά κεφάλαια, διεθνή εμπειρία, και τεχνολογική τεχνογνωσία.

Αυτό είναι το αναπτυξιακό μοντέλο που θέλουμε να προωθήσουμε: συνεργασίες που κινητοποιούν κεφάλαια, ενισχύουν την παραγωγική μας δυναμικότητα και αφήνουν διαρκές οικονομικό αποτύπωμα. Αναλογιστείτε, για μια στιγμή, πόσο δρόμο έχει διανύσει η Ελλάδα.

Μόλις πριν από λίγα χρόνια, η χώρα μας προσπαθούσε να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της. Έπρεπε να αποδείξουμε ότι η Ελλάδα μπορούσε να προσφέρει σταθερότητα, ασφάλεια και ελκυστικές επενδυτικές προοπτικές.

Σήμερα, η συζήτηση έχει αλλάξει ριζικά.

Μιλάμε για Τεχνητή Νοημοσύνη, data centers, προηγμένες τεχνολογικές υποδομές και τη θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο ψηφιακό χάρτη.

Περάσαμε από μια εποχή κατά την οποία αγωνιζόμασταν να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των επενδυτών, σε μια εποχή κατά την οποία οι ίδιοι οι επενδυτές επιδιώκουν να συμμετάσχουν στο μέλλον της Ελλάδας.

Αυτός ο μετασχηματισμός αποκτά πραγματική σημασία όταν μεταφράζεται σε παραγωγική δραστηριότητα, νέα τεχνογνωσία και περισσότερες ευκαιρίες για τους πολίτες μας.

Τα data centers αποτελούν θεμελιώδεις υποδομές της σύγχρονης οικονομίας. Πίσω από κάθε εφαρμογή Τεχνητής Νοημοσύνης, κάθε υπηρεσία cloud και κάθε ψηφιακή συναλλαγή βρίσκεται η ανάγκη για υπολογιστική ισχύ, ταχύτητα και ασφαλή επεξεργασία δεδομένων.

Όπως οι δρόμοι, τα λιμάνια και τα ενεργειακά δίκτυα στήριξαν την οικονομική ανάπτυξη τις προηγούμενες δεκαετίες, έτσι και οι ψηφιακές υποδομές θα αποτελέσουν τη βάση της ανάπτυξης τις επόμενες δεκαετίες.

Με την ανάπτυξη του Athens Campus, η Ελλάδα ενισχύει τη θέση της ως ψηφιακού κόμβου για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Αξιοποιούμε τη γεωγραφική μας θέση και τις διεθνείς μας διασυνδέσεις για να προσελκύσουμε δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας και να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα της οικονομίας μας.

Η επένδυση αυτή έχει και μια ευρύτερη ευρωπαϊκή διάσταση. Προτού αναφερθώ, όμως, στην ευρύτερη ευρωπαϊκή προοπτική, θα ήθελα να προσθέσω κάτι ακόμη.

Αναφέρατε προηγουμένως ότι είμαστε μια κυβέρνηση φιλική προς τους επενδυτές, και πράγματι αυτό ισχύει. Θα ήθελα, ωστόσο, να επισημάνω ότι, μετά το 2019, η Ελλάδα απέκτησε και μια πολύ ισχυρή φιλοδοξία στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού. Διότι, αρχικά, η Ελλάδα δεν ήταν ένα ψηφιακό κράτος. Δεν είχε καν τη φιλοδοξία να γίνει.

Και μέσα σε τέσσερα χρόνια, από τις τελευταίες ή σχεδόν τελευταίες θέσεις στην Ευρώπη ως προς τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, καταφέραμε να ξεπεράσουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Αυτό έγινε χάρη στη δημιουργία ενός νέου υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, χάρη στις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων, αλλά και χάρη σε ένα θεσμικό πλαίσιο φιλικό προς τις επενδύσεις.

Έχουμε υιοθετήσει, όπως ενδεχομένως γνωρίζετε, την πολιτική «cloud first» στο ελληνικό Δημόσιο, η οποία έχει θεσμοθετηθεί με νόμο και προβλέπει την υποχρεωτική αξιοποίηση υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους από τον δημόσιο τομέα.

Και όλες αυτές οι επενδύσεις σε διεθνείς διασυνδέσεις, στις οποίες αναφερθήκατε, δεν υπήρχαν καν πριν από το 2019. Όλα αυτά έγιναν με μεγάλη ταχύτητα και ένταση, χάρη σε μια φιλοδοξία που συνδύαζε όχι μόνο μια φιλική προς τους επενδυτές προσέγγιση, αλλά και, θα προσέθετα, μια βαθιά κατανόηση ότι η ψηφιακή τεχνολογία θα διαδραμάτιζε καθοριστικό ρόλο συνολικά, τόσο στον σχεδιασμό της δημόσιας πολιτικής όσο και στην προσπάθεια προσέλκυσης επενδύσεων.

Αυτή είναι η αντίληψη με την οποία λειτουργεί η κυβέρνησή μας. Και αυτή η αντίληψη έχει αλλάξει συνολικά και τον τρόπο με τον οποίο μιλάμε στην Ελλάδα, τόσο για την οικονομική δραστηριότητα όσο και για τη δημόσια πολιτική.

Αναφέρθηκα προηγουμένως και στην ευρωπαϊκή διάσταση.

Όλοι γνωρίζετε ότι η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ιστορική πρόκληση όσον αφορά την ανταγωνιστικότητά της. Διαθέτουμε εξαιρετικό επιστημονικό δυναμικό, καινοτόμες επιχειρήσεις και μια τεράστια ενιαία αγορά. Χρειαζόμαστε, όμως, περισσότερες επενδύσεις, ισχυρότερες υποδομές και μεγαλύτερη ταχύτητα.

Στον παγκόσμιο τεχνολογικό ανταγωνισμό, η ταχύτητα με την οποία επενδύουμε θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό και το πόσο μακριά θα φτάσουμε. Η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης απαιτεί υποδομές, ενέργεια, κεφάλαια και ανθρώπους με τις κατάλληλες δεξιότητες.

Και η σημερινή συνεργασία, κύριε Πρέσβη, συνδυάζει τη γαλλική τεχνογνωσία και τη διεθνή επενδυτική εμπειρία με την ελληνική θεσμική συμμετοχή και την ελληνική φιλοδοξία. Αποτελεί έμπρακτη έκφραση τόσο της φιλίας μεταξύ των δύο χωρών και της ισχυρής συνεργασίας μας όσο και της ευρωπαϊκής φιλοδοξίας συνολικά.

Μαζί επενδύουμε στο κοινό ψηφιακό μέλλον της Ευρώπης.

Η επένδυση αυτή αναδεικνύει επίσης τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι σύγχρονοι δημόσιοι επενδυτικοί θεσμοί. Μέσω αυτής της επένδυσης, το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο ενισχύει τον ενεργό ρόλο του στην ανάπτυξη της Ελλάδας.

Με επαγγελματική διαχείριση, εμπορικά επενδυτικά κριτήρια και διεθνή πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης, συμμετέχει σε επενδύσεις στρατηγικής σημασίας, κινητοποιεί κεφάλαια και αξία με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την ελληνική οικονομία.

Κυρίες και κύριοι,

Η Ελλάδα βρίσκεται πλέον σε θέση να θέτει υψηλότερους στόχους. Να αξιοποιεί την οικονομική πρόοδο που έχει επιτύχει και τη διεθνή εμπιστοσύνη που έχει κερδίσει, ώστε να δημιουργήσει μια οικονομία πιο παραγωγική, πιο εξωστρεφή και πιο ανταγωνιστική.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην επίτευξη της σημερινής συμφωνίας, καθώς και τους διεθνείς εταίρους μας για την εμπιστοσύνη τους στις προοπτικές της Ελλάδας.

Το μέλλον δεν χαρίζεται σε καμία χώρα. Το μέλλον ανήκει σε εκείνους που το σχεδιάζουν και το χτίζουν. Και αυτό ακριβώς κάνει η Ελλάδα.

Σας ευχαριστώ».