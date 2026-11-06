Θέμα ωρών η έκδοση NAVTEX για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου

Η έκδοση NAVTEX από την Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού είναι θέμα ωρών, με το γαλλικό ερευνητικό Abeille Marengo να αναμένεται να βγει ξανά στα ανοιχτά της Κάσου.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο εθνικός σχεδιασμός για το έργο ορόσημο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου προχωρά χωρίς παρεκκλίσεις, όπως έχει καταστήσει σαφές ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με το έργο να διατηρεί πλήρως την ευρωπαϊκή του τροχιά, έχοντας ως πυλώνες την τριμερή σύμπραξη Ελλάδας, Κύπρου και Γαλλίας.

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Η ερευνητική εταιρεία διαβίβασε στην Αθήνα τις ακριβείς συντεταγμένες των περιοχών, τις οποίες έβαλε στο μικροσκόπιο η Ειδική Διυπουργική Επιτροπή.

Η αξιολόγηση με βάση τις θαλάσσιες ζώνες ολοκληρώνεται με τη θετική εισήγηση να αναμένεται έως σήμερα Παρασκευή (06/11).

Αμέσως μετά, τη σκυτάλη θα πάρει το Λιμενικό Σώμα για την έκδοση της άδειας εξαίρεσης του σκάφους, ανοίγοντας το δρόμο στην εταιρεία να υποβάλει το τελικό αίτημα για τη NAVTEX στο υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο με τη σειρά του θα ζητήσει από την υδρογραφική υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού να εκδώσει τη ναυτική οδηγία που θα στείλει το γαλλικό ερευνητικό στο πεδίο.

Καθώς η NAVTEX αναμένεται να έχει άμεση ισχύ, το σκάφος Abeille Marengo θα αποπλεύσει από το Ηράκλειο όπου βρίσκεται ελλιμενισμένο κατευθυνόμενο προς την περιοχή των ερευνών.