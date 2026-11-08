Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας: Ιστορικό ρεκόρ από τον Πετρουλάκη στα 10 χλμ. – Έκτη συνεχόμενη νίκη για τη Μαρινάκου

Με ένα εντυπωσιακό ρεκόρ αγώνων στα 10 χιλιόμετρα και μια συναρπαστική αναμέτρηση στις γυναίκες ολοκληρώθηκε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 10 χλμ. allwyn, που διεξήχθη την Κυριακή (8/11), στο πλαίσιο του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας.

Μεγάλοι πρωταγωνιστές ήταν ο Παναγιώτης Πετρουλάκης του ΓΑΣ Ο Ιλισσός και η Αναστασία Μαρινάκου της ΑΕΚ, οι οποίοι ανέβηκαν στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία τους στην απόσταση.

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Πετρουλάκης: Ρεκόρ αγώνων με 29:40 και τρίτη συνεχόμενη νίκη

Ο Παναγιώτης Πετρουλάκης πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, τερματίζοντας σε 29 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα.

Ο αθλητής του Γιώργου Ζώρζου πήρε το προβάδισμα από την αρχή της κούρσας και το διατήρησε μέχρι τον τερματισμό, κατακτώντας την τρίτη συνεχόμενη νίκη του στη διοργάνωση.

Με την επίδοσή του βελτίωσε κατά 23 δευτερόλεπτα το προηγούμενο ρεκόρ αγώνων, το οποίο επίσης κατείχε ο ίδιος.

Παράλληλα, έγινε ο πρώτος Έλληνας που κατέβηκε το φράγμα των 30 λεπτών στον συγκεκριμένο θεσμό, πλησιάζοντας σε απόσταση μόλις έξι δευτερολέπτων το πανελλήνιο ρεκόρ δρόμου, το οποίο επίσης του ανήκει.

Ο νικητής εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εμφάνιση, παρά την ίωση που τον ταλαιπώρησε τις προηγούμενες ημέρες, ενώ έθεσε ως επόμενο στόχο μια επίδοση κοντά στα 29 λεπτά σε αγώνα στη Γαλλία, στις αρχές Ιανουαρίου.

Οι υπόλοιποι αθλητές στο βάθρο των ανδρών

Δεύτερος στη γενική κατάταξη τερμάτισε ο Κωνσταντίνος Βεντούρας, με χρόνο 30:57, ωστόσο συμμετείχε εκτός βαθμολογίας του Πανελληνίου Πρωταθλήματος.

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Έτσι, το αργυρό μετάλλιο του πρωταθλήματος κατέκτησε ο Σέργιος Διακοστεφανής του ΓΣ Αμαρουσίου με 31:05, ενώ τρίτος ήταν ο Νέστορας Κολιός του ΑΓΣ Ιωαννίνων με 31:30.

Οι δύο αθλητές έδωσαν μάχη για τη δεύτερη θέση, με τον Διακοστεφανή να εξασφαλίζει τελικά το προβάδισμα στα τελευταία 1.200 μέτρα.

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Μαρινάκου: Έκτη συνεχόμενη νίκη ύστερα από μεγάλη μάχη

Στον αγώνα των γυναικών, η Αναστασία Μαρινάκου κατάφερε να κατακτήσει την έκτη συνεχόμενη νίκη της, τερματίζοντας σε 33:09.

Η αθλήτρια της ΑΕΚ χρειάστηκε να δώσει μεγάλη μάχη με τη Μελίσσα Αναστασάκη, η οποία διεκδίκησε την πρώτη θέση μέχρι τα τελευταία μέτρα.

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Η Μαρινάκου είχε αρχικά το προβάδισμα, όμως στο 6,5ο χιλιόμετρο η Αναστασάκη πέρασε μπροστά και διατήρησε την πρωτοπορία για περίπου 1,5 χιλιόμετρο.

Στο 8ο χιλιόμετρο, η Μαρινάκου ανέκτησε την πρώτη θέση και μπήκε επικεφαλής στο Παναθηναϊκό Στάδιο, καταφέρνοντας να κρατήσει το προβάδισμα μέχρι τον τερματισμό.

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Ο χρόνος της ήταν μόλις έξι δευτερόλεπτα μακριά από το προσωπικό της ρεκόρ αγώνων, που είναι 33:03.

Η Μαρινάκου δήλωσε περήφανη για τη νέα επιτυχία της, επισημαίνοντας ότι τα τελευταία χρόνια αντιμετώπισε δυσκολίες με τραυματισμούς και ότι δεν είχε καταφέρει να προετοιμαστεί όπως θα ήθελε.

Αναστασάκη και Τσουπάκη συμπλήρωσαν το βάθρο

Η Μελίσσα Αναστασάκη του ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας κατέκτησε τη δεύτερη θέση με 33:20, σημειώνοντας μεγάλο ατομικό ρεκόρ.

Τρίτη τερμάτισε η Ειρήνη Τσουπάκη του ΓΣ Αμαρουσίου με 34:15, πετυχαίνοντας επίσης νέα προσωπική επίδοση.

Η Αναστασάκη αναφέρθηκε στις χαμηλές θερμοκρασίες που δυσκόλεψαν την προσπάθειά της, ενώ έθεσε ως βασικό στόχο το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων.

Από την πλευρά της, η Τσουπάκη χαρακτήρισε τον αγώνα ένα θετικό ξεκίνημα, με επόμενους στόχους τον Ημιμαραθώνιο και τις αποστάσεις των 5 και 10 χιλιομέτρων στον ανοιχτό στίβο.

Τα αποτελέσματα των 10 χιλιομέτρων

Άνδρες – Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Θέση Αθλητής Χρόνος 1η Παναγιώτης Πετρουλάκης 29:40 2η Σέργιος Διακοστεφανής 31:05 3η Νέστορας Κολιός 31:30

Ο Κωνσταντίνος Βεντούρας τερμάτισε δεύτερος στη γενική κατάταξη με 30:57, αλλά εκτός βαθμολογίας του Πανελληνίου Πρωταθλήματος.