Ελπίδα για την Δημοκρατία για Μαζωνάκη: “Υπηρέτησε το λαϊκό μας τραγούδι μ’ ένα δικό του τρόπο”

Ανάρτηση για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη έκανε η “Ελπίδα για την Δημοκρατία“, με αφορμή την κηδεία του γνωστού τραγουδιστή.

Συγκεκριμένα στην ανάρτηση αναφέρει:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Με θλίψη αποχαιρετούμε τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Έναν καταξιωμένο καλλιτέχνη που έζησε και μεγάλωσε στις όμορφες γειτονιές της Νίκαιας.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης υπηρέτησε το λαϊκό μας τραγούδι μ’ ένα δικό του τρόπο, διανύοντας μια καλλιτεχνική πορεία τριανταπέντε ετών, γεμάτη επιτυχίες.

Όλοι μας και ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι τον αγάπησαν για το ταλέντο του, την αυθεντικότητα του χαρακτήρα του, την καλή του ψυχή και τη διαρκή του προσπάθεια να προσφέρει στο ελληνικό τραγούδι και να καινοτομεί, δημιουργώντας μια δική του καλλιτεχνική ταυτότητα.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήρια μας στους οικείους του.

ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ομάδα Πολιτισμού”