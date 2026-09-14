ΙΣΑ για Μαζωνάκη: «Η πλασμαφαίρεση απαγορεύεται σε φορέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας»

Ρητή θέση ότι η πλασμαφαίρεση δεν επιτρέπεται να πραγματοποιείται σε φορέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας διατυπώνει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη μετά τη θεραπεία στην οποία υποβλήθηκε σε ιατρείο της Αθήνας.

Με ανακοίνωσή του, ο ΙΣΑ απαντά στα ερωτήματα που έχουν προκύψει για τον ρόλο του στην αδειοδότηση, στον έλεγχο και στην εποπτεία των ιδιωτικών ιατρείων.

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Παράλληλα, περιγράφει τη διαδικασία που ακολουθείται πριν και μετά τη χορήγηση της βεβαίωσης λειτουργίας, διευκρινίζοντας τα όρια των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων του.

«Δεν επιτρέπεται σε φορέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας»

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η πλασμαφαίρεση αποτελεί ιατρική πράξη η οποία, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης, απαγορεύεται να εκτελείται σε φορέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η διαδικασία φέρεται να πραγματοποιήθηκε στο ιατρείο όπου κατέρρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Σε αποκλειστικό βίντεο του DEBATER, η γιατρός είχε περιγράψει στο παρελθόν τη συγκεκριμένη διαδικασία ως μέθοδο «detox».

Πώς αδειοδοτείται ένα ιατρείο

Ο ΙΣΑ αναφέρει ότι είναι αρμόδιος για την αδειοδότηση, τον έλεγχο και την εποπτεία των ιατρείων, πολυϊατρείων και διαγνωστικών εργαστηρίων που εδρεύουν στην περιφέρειά του.

Πριν από τη χορήγηση άδειας πραγματοποιείται επιτόπια αυτοψία από τριμελή επιτροπή, η οποία αποτελείται από:

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ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΣΑ,

έναν γιατρό-μέλος του Συλλόγου,

έναν μηχανικό.

Η επιτροπή εξετάζει τον χώρο και γνωμοδοτεί για την έκδοση της βεβαίωσης λειτουργίας του φορέα.

Περισσότεροι από 16.500 φορείς στην αρμοδιότητα του ΙΣΑ

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει ο Σύλλογος, στην περιοχή ευθύνης του λειτουργούν σήμερα περισσότεροι από 16.500 φορείς υγείας.

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Σε αυτούς περιλαμβάνονται ιδιωτικά ιατρεία, πολυϊατρεία και διαγνωστικά εργαστήρια, είτε ως ατομικές επιχειρήσεις είτε ως συστεγαζόμενα ή κοινά ιατρεία και ιατρικές εταιρείες.

Πέρα από τον έλεγχο πριν από την αδειοδότηση, πραγματοποιούνται δειγματοληπτικοί έλεγχοι, καθώς και αυτοψίες έπειτα από καταγγελίες πολιτών ή αιτήματα κρατικών ελεγκτικών Αρχών.

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Περίπου 1.000 πρόσθετοι έλεγχοι από το 2024

Ο ΙΣΑ υποστηρίζει ότι από το 2024 μέχρι σήμερα ελέγχθηκαν περίπου 5.500 φορείς για την έκδοση αρχικής βεβαίωσης λειτουργίας ή την τροποποίηση υφιστάμενης βεβαίωσης.

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκαν περίπου 1.000 επιπλέον έλεγχοι, είτε δειγματοληπτικά είτε έπειτα από καταγγελία.

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Κατά τις αυτοψίες εξετάζονται, μεταξύ άλλων:

η παρουσία του επιστημονικά υπεύθυνου γιατρού,

η αντιστοιχία των εγκαταστάσεων με την εγκεκριμένη κάτοψη,

ο εξοπλισμός του ιατρείου,

η τήρηση των κανόνων υγιεινής,

η γενικότερη νόμιμη λειτουργία του φορέα.

«Ο έλεγχος αποτυπώνει τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή»

Ο Ιατρικός Σύλλογος επισημαίνει ότι κάθε αυτοψία αποτυπώνει την εικόνα του ιατρείου τη χρονική στιγμή κατά την οποία πραγματοποιείται.

Όπως σημειώνει, δεν είναι πρακτικά εφικτή η αδιάλειπτη παρακολούθηση των ιατρείων ούτε ο καθημερινός έλεγχος περισσότερων από 16.500 φορέων.

Διευκρινίζει επίσης ότι οι επιτροπές του δεν διαθέτουν διωκτικές ή ανακριτικές αρμοδιότητες αντίστοιχες με εκείνες κρατικών μηχανισμών, όπως η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, το ΣΔΟΕ, η Αστυνομία και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

«Πρωτίστως στον γιατρό η ευθύνη»

Καταλήγοντας, ο ΙΣΑ επισημαίνει ότι η ευθύνη για τη λειτουργία ενός ιατρείου, καθώς και για τις πράξεις ή παραλείψεις του επιστημονικά υπεύθυνου, ανήκει πρωτίστως στον ίδιο τον γιατρό που παρέχει την πρόληψη, τη διάγνωση ή τη θεραπεία.

Η ανακοίνωση έρχεται ενώ παραμένουν ανοιχτά ερωτήματα για τη λειτουργία του συγκεκριμένου ιατρείου. Σύμφωνα με προηγούμενο ρεπορτάζ, είχε υπάρξει εισήγηση για «λουκέτο» και πρόστιμο 73.000 ευρώ, ενώ κατά την έρευνα φέρεται να εντοπίστηκε και μη αδειοδοτημένο μηχάνημα φυγοκέντρισης.

Παράλληλα, η ποινική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και η κατηγορία σε βάρος των δύο γιατρών έχει αναβαθμιστεί σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Η ακριβής αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί, καθώς αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Οι κατηγορούμενοι τεκμαίρονται αθώοι μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.