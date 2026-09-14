Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ: Ήταν ο καλύτερος προπονητής στην ιστορία του Ολυμπιακού;
Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ: Ήταν ο καλύτερος προπονητής στην ιστορία του Ολυμπιακού; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ: Ήταν ο καλύτερος προπονητής στην ιστορία του Ολυμπιακού; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοχάρης: Άγνωστος παραβίασε τον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ

Σε εξέλιξη οι απαραίτητες ενέργειες για την ασφαλή ανάκτησή του

Θεοχάρης: Άγνωστος παραβίασε τον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ
(ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Παραβίαση του προσωπικού λογαριασμού του Υφυπουργού Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη στο Χ σημειώθηκε το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.

Συγκεκριμένα, ο κ. Θεοχάρης αναφέρει σε σχετική ανάρτηση:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Γραφείο του Υφυπουργού Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη ενημερώνει ότι διαπιστώθηκε παραβίαση του προσωπικού του λογαριασμού στην πλατφόρμα Χ από το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου. Έχουν ήδη ενημερωθεί η πλατφόρμα Χ και οι αρμόδιες εθνικές αρχές, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι απαραίτητες ενέργειες για την ασφαλή ανάκτησή του. Οποιαδήποτε δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε έκτοτε μέσω του συγκεκριμένου λογαριασμού δεν προέρχεται από τον κ. Θεοχάρη ή το Γραφείο του.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ