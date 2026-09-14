Θεοχάρης: Άγνωστος παραβίασε τον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ

Παραβίαση του προσωπικού λογαριασμού του Υφυπουργού Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη στο Χ σημειώθηκε το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.

Συγκεκριμένα, ο κ. Θεοχάρης αναφέρει σε σχετική ανάρτηση:

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Το Γραφείο του Υφυπουργού Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη ενημερώνει ότι διαπιστώθηκε παραβίαση του προσωπικού του λογαριασμού στην πλατφόρμα Χ από το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου. Έχουν ήδη ενημερωθεί η πλατφόρμα Χ και οι αρμόδιες εθνικές αρχές, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι απαραίτητες ενέργειες για την ασφαλή ανάκτησή του. Οποιαδήποτε δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε έκτοτε μέσω του συγκεκριμένου λογαριασμού δεν προέρχεται από τον κ. Θεοχάρη ή το Γραφείο του.