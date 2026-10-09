Μητσοτάκης για Στέφανο Μάνο: “Στις μεγάλες του επιλογές έχει κάθε λόγο να αισθάνεται δικαιωμένος”

Στην πολιτική παρακαταθήκη του Στέφανου Μάνου, στην προσήλωσή του στην έννοια του δημόσιου καθήκοντος αλλά και στην ικανότητά του να ανοίγει δρόμους σε ζητήματα που πολύ αργότερα βρέθηκαν στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου, αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την τελετή ονοματοδοσίας της κεντρικής αίθουσας συσκέψεων του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε αίθουσα «Στέφανου Μάνου».

Ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στην πρωτοποριακή, για την εποχή της, αντίληψη του Στέφανου Μάνου για την προστασία του περιβάλλοντος, συνδέοντάς την με την οικονομική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της χώρας. Παράλληλα, συνέδεσε αυτή την πολιτική κληρονομιά με τις σημερινές παρεμβάσεις της κυβέρνησης στο χωροταξικό, στις χρήσεις γης και στην ολοκλήρωση του Κτηματολογίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ήταν ταγμένος στην αποστολή του δημόσιου λειτουργού. Τεχνοκράτης και πολιτικός ταυτόχρονα, έστω κι αν κάποιοι πίστευαν ότι ήταν πολύ πεισματάρης και μερικές φορές προχωρούσε χωρίς να έχει μια, ας το πούμε, αίσθηση κινδύνου των πολιτικών επιπτώσεων των αποφάσεών του», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συγχαίροντας τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου για την πρωτοβουλία.

Όπως πρόσθεσε, ο Στέφανος Μάνος «είχε μια βαθιά αίσθηση καθήκοντος και δικαιοσύνης, και κυρίως μπορούσε να βλέπει πολύ πέρα και πολύ μακριά», επισημαίνοντας ότι εισήγαγε νέες έννοιες στην ελληνική πολιτική πολύ πριν αυτές αποτελέσουν αντικείμενο ευρύτερης συζήτησης.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην προσωπική του γνωριμία με τον Στέφανο Μάνο, την οποία τοποθέτησε ήδη από τα νεανικά του χρόνια, καθώς υπήρξε στενός συνεργάτης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη κατά την περίοδο διακυβέρνησης 1990-1993.

«Μερικές φορές αναρωτιέμαι αν θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα, ενδεχομένως αν είχε αναλάβει την τύχη της οικονομίας λίγο νωρίτερα», ανέφερε.

Η πρωτοποριακή αντίληψη για το περιβάλλον

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη θέση του Στέφανου Μάνου ότι «το περιβάλλον είναι μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα για την πατρίδα μας στον παγκόσμιο ανταγωνισμό».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως σημείωσε, ο Στέφανος Μάνος είχε αντιληφθεί εγκαίρως ότι η προστασία του περιβάλλοντος «δεν είναι απλά μία ευθύνη την οποία έχουμε απέναντι στην επόμενη γενιά, αλλά κάτι το οποίο προσθέτει οικονομική υπεραξία στην πατρίδα μας».

Ο πρωθυπουργός συνέδεσε μάλιστα αυτή την αντίληψη και με τη δική του πολιτική διαδρομή. Θύμισε ότι όταν ανέλαβε πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, ο Στέφανος Μάνος ήταν ο πρώτος άνθρωπος τον οποίο συμβουλεύθηκε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως είπε, εκείνη την περίοδο η προστασία του περιβάλλοντος θεωρούνταν σε μεγάλο βαθμό «αποκλειστικό προνόμιο του πολιτικού χώρου της Αριστεράς», ενώ η Κεντροδεξιά δεν είχε εντάξει το περιβάλλον στον πυρήνα του πολιτικού της λόγου.

«Εμείς στην Κεντροδεξιά δεν μιλούσαμε καθόλου για το περιβάλλον, το θεωρούσαμε ως κάποια πολυτέλεια κι εγώ βάλθηκα αυτή τη λογική, όσο μπορούσα κι όσο περνούσε από το χέρι μου, να την αντιστρέψω», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο Στέφανος Μάνος ήταν εκείνος που «μας είχε ανοίξει τον δρόμο και μας είχε ανοίξει τα μάτια».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η επικοινωνία των δύο ανδρών συνεχίστηκε και μετά την εκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην προεδρία της Νέας Δημοκρατίας. Ο πρωθυπουργός περιέγραψε τον Στέφανο Μάνο ως έναν άνθρωπο που «δεν μασούσε τα λόγια του», αλλά ταυτόχρονα δεν δυσκολευόταν να αναγνωρίσει μια πολιτική επιλογή όταν τη θεωρούσε σωστή.

«Στις μεγάλες του επιλογές δικαιώθηκε»

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε επίσης στη σχεδόν καθολική αναγνώριση που, όπως είπε, γνώρισε ο Στέφανος Μάνος μετά τον θάνατό του.

«Είμαι σίγουρος ότι θα προτιμούσε αυτή η αναγνώριση να είχε έρθει νωρίτερα, αλλά ήξερε πολύ καλά ότι τα έχει αυτά η πολιτική», σημείωσε.

«Πάντως, νομίζω ότι στις μεγάλες του επιλογές έχει κάθε λόγο να αισθάνεται απολύτως δικαιωμένος», πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός συνέδεσε την πολιτική σκέψη του Στέφανου Μάνου με τις σημερινές κυβερνητικές πολιτικές για τις χρήσεις γης και τον χωροταξικό σχεδιασμό.

Όπως τόνισε, για πρώτη φορά προωθείται ένας οργανωμένος σχεδιασμός που εκτείνεται από το εθνικό χωροταξικό και τα ειδικά χωροταξικά για επιμέρους κλάδους έως τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια.

«Αυτή η προσπάθεια δεν είχε ξαναγίνει ποτέ στη χώρα», είπε, ενώ αναφέρθηκε και στην ολοκλήρωση του Κτηματολογίου, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα αποκτά πλέον μία οργανωμένη εικόνα των χρήσεων γης και των όρων δόμησης, κάτι που θεωρείται αυτονόητο σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Τα αποκαλυπτήρια της πλακέτας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε τα αποκαλυπτήρια της πλακέτας με το όνομα του Στέφανου Μάνου μαζί με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, τη σύζυγο του αείμνηστου πολιτικού Kirsten και τον γιο τους Αλέξανδρο Μάνο.

Στην τελετή παρέστησαν επίσης οι υφυπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος και Μαρία Ελένη Σούκουλη-Βιλιάλη και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Σκρέκας.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον συμβολισμό της ονοματοδοσίας, σημειώνοντας ότι ανάλογες πρωτοβουλίες δεν αποτελούν απλώς πράξεις τιμής στη μνήμη προσώπων που υπηρέτησαν το κράτος.

Έφερε ως παράδειγμα την απόφασή του να δοθεί στην κεντρική αίθουσα του Υπουργικού Συμβουλίου το όνομα του Δημήτρη Στεφάνου, στενού συνεργάτη του στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και, όπως είπε, «κρατικού λειτουργού με την πλήρη έννοια του όρου, ταγμένου στο καθήκον».

«Κάθε φορά που μπαίνω και βλέπω το όνομά του νομίζω ότι δεν είναι απλά μια πράξη η οποία έχει έναν συμβολισμό, μας θυμίζει σε όλους ότι είμαστε εδώ συνεχιστές μιας διαδρομής», ανέφερε.

«Και εμείς θα φύγουμε κάποια στιγμή και θα έρθουν άλλοι, αλλά κάποιοι τουλάχιστον σε ορισμένες πολιτικές μάς άνοιξαν τον δρόμο και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αναγνωρίζουμε», κατέληξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.