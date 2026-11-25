Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στην Κεφαλονιά – Κοντά στη Σάμη το επίκεντρο
Στα 10,4 χιλιόμετρα το εστιακό βάθος, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.
Σεισμός μεγέθους 4,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Κεφαλονιά στις 20:07 της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου.
Στον χάρτη του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η αναθεωρημένη λύση τοποθετεί το επίκεντρο 5 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Σάμης και υπολογίζει το εστιακό βάθος στα 10,4 χιλιόμετρα.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί.
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