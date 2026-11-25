Αθήνα: Υπό έλεγχο η φωτιά στη διπλοκατοικία της οδού Πιπίνου
Οι φλόγες εντοπίστηκαν στο υπόγειο και στο ισόγειο του εγκαταλελειμμένου κτιρίου. Στο εσωτερικό υπήρχαν πολλά απορρίμματα.
Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου σε εγκαταλελειμμένη διπλοκατοικία στην οδό Πιπίνου, στο κέντρο της Αθήνας.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ενημερώθηκε περίπου στις 20:30. Η φωτιά εντοπίστηκε στο υπόγειο και στο ισόγειο του κτιρίου, ενώ στο εσωτερικό υπήρχαν πολλά απορρίμματα. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα.
Τα αίτια της φωτιάς διερευνά το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις