Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου σε εγκαταλελειμμένη διπλοκατοικία στην οδό Πιπίνου, στο κέντρο της Αθήνας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ενημερώθηκε περίπου στις 20:30. Η φωτιά εντοπίστηκε στο υπόγειο και στο ισόγειο του κτιρίου, ενώ στο εσωτερικό υπήρχαν πολλά απορρίμματα. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα.

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Τα αίτια της φωτιάς διερευνά το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

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