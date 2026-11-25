Στη φωτογραφία που δημοσιεύει το DEBATER διακρίνεται η μοτοσικλέτα που, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, χρησιμοποίησαν οι δύο άνδρες για να διαφύγουν μετά τη δολοφονία του 52χρονου, γνωστού με το προσωνύμιο «Παπαγάλος». Ο 52χρονος δέχθηκε πυροβολισμούς ενώ κινούνταν με τη δική του μοτοσικλέτα στη Γλυφάδα, τα ξημερώματα της 11ης Οκτωβρίου.

Το βίντεο από τη διαφυγή προς την Κερατέα

Στο βίντεο από κάμερες ασφαλείας, η μοτοσικλέτα με τους δύο επιβαίνοντες καταγράφεται καθ’ οδόν προς την Κερατέα μετά την επίθεση. Οι αστυνομικοί αξιοποίησαν τις καταγραφές για να ανασυνθέσουν τη διαδρομή. Το δίκυκλο βρέθηκε αργότερα αποσυναρμολογημένο και κατασχέθηκε.

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Η προφυλάκιση του 48χρονου και οι έρευνες για τους επιβαίνοντες

Ο 48χρονος που συνελήφθη στις 18 Νοεμβρίου στο Αγρίνιο κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του για συνέργεια στην ανθρωποκτονία. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., φέρεται να μετέφερε με αυτοκίνητο τους δύο άνδρες αφού έφτασαν στην Κερατέα. Όπως αναφέρει το Πρώτο Θέμα, ο ίδιος υποστήριξε ότι αγνοούσε τη σύνδεσή τους με τη δολοφονία.

Η ΕΛ.ΑΣ. αναζητεί έναν δεύτερο 48χρονο, τον οποίο ταυτοποίησε ως φερόμενο οδηγό της μοτοσικλέτας. Η έρευνα συνεχίζεται και για τον δεύτερο επιβαίνοντα.

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