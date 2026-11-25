Τοπικές βροχές στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά Ελλάδα προβλέπει το Meteo.gr για την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου. Στο βόρειο Ιόνιο αναμένονται σποραδικές καταιγίδες. Μετά το απόγευμα θα βρέξει τοπικά και στη νότια Πελοπόννησο, ενώ βροχές είναι πιθανές στη Μακεδονία και την ανατολική Στερεά. Στις υπόλοιπες περιοχές θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας – Έως 6 μποφόρ στο Ιόνιο

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στη Δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα φτάσει τον −1 °C, ενώ στην Κρήτη η μέγιστη θα αγγίξει τους 20 °C.

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Περιοχή Θερμοκρασία Δυτική Μακεδονία −1 έως 12 °C Υπόλοιπη βόρεια Ελλάδα 0 έως 14 °C Κεντρική και νότια Ελλάδα 5 έως 16 °C Δυτική Ελλάδα 7 έως 16 °C Κυκλάδες 6 έως 18 °C Κρήτη Έως 20 °C Νησιά ανατολικού Αιγαίου 6 έως 16 °C Δωδεκάνησα 10 έως 19 °C

Στο Αιγαίο θα πνέουν νότιοι άνεμοι 3–4 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι νοτιοανατολικοί, 4–5 μποφόρ, με τοπική ενίσχυση στα 6 μποφόρ.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική οι νεφώσεις θα πυκνώνουν κατά διαστήματα, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών μετά το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17 °C, με τιμές κατά 3–4 βαθμούς χαμηλότερες στα βόρεια. Οι νότιοι άνεμοι θα φτάσουν σταδιακά τα 4 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις και θερμοκρασία από 8 έως 14 °C. Στον Θερμαϊκό, οι αρχικά ασθενείς ανατολικοί άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε νοτιοανατολικούς και θα φτάσουν τα 4 μποφόρ.

Παγετός το πρωί της Τετάρτης – −8,5 °C στο Νευροκόπι

Παγετός σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου στα βόρεια ηπειρωτικά και στα ορεινά της κεντρικής και νότιας Ελλάδας. 139 σταθμοί του δικτύου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr κατέγραψαν θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν. Η χαμηλότερη τιμή ήταν −8,5 °C στο Νευροκόπι.

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