Πέθανε ο Στέφανος Μάνος – Η μακρά πολιτική διαδρομή του πρώην υπουργού

Πέθανε ο πρώην υπουργός και επί σειρά ετών βουλευτής Στέφανος Μάνος, όπως έγινε γνωστό το πρωί του Σαββάτου (15/8).

Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσαν άνθρωποι από το στενό και φιλικό του περιβάλλον.

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Ο Στέφανος Μάνος είχε πίσω του μία πολιτική διαδρομή μεγαλύτερη των τριών δεκαετιών, έχοντας αναλάβει σειρά σημαντικών κυβερνητικών θέσεων και διατηρώντας έντονη παρουσία στον δημόσιο διάλογο ακόμη και μετά την αποχώρησή του από την ενεργό πολιτική.

Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Από τον επιχειρηματικό κόσμο στην πολιτική

Ο Στέφανος Μάνος γεννήθηκε στην Αθήνα στις 20 Δεκεμβρίου 1939.

Σπούδασε μηχανολόγος μηχανικός στο Πολυτεχνείο της Ζυρίχης και στη συνέχεια πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ.

Πριν ασχοληθεί ενεργά με την πολιτική, δραστηριοποιήθηκε στον επιχειρηματικό χώρο και ανέλαβε υψηλόβαθμες διοικητικές θέσεις στην «Αλλατίνη Α.Ε.».

Το 1977 εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, ξεκινώντας μία μακρά κοινοβουλευτική και κυβερνητική πορεία.

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Η πορεία του στις κυβερνήσεις της ΝΔ

Κατά τη διάρκεια της πολιτικής του σταδιοδρομίας ανέλαβε σειρά κυβερνητικών χαρτοφυλακίων στις κυβερνήσεις του Κωνσταντίνου Καραμανλή, του Γεωργίου Ράλλη και του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

Μεταξύ άλλων, διετέλεσε υφυπουργός Δημοσίων Έργων, υπουργός Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, υπουργός Βιομηχανίας και Ενέργειας, υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, καθώς και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

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Ο Στέφανος Μάνος συνδέθηκε ιδιαίτερα με την υπεράσπιση των οικονομικά φιλελεύθερων πολιτικών και των μεταρρυθμίσεων, ενώ οι θέσεις και οι δημόσιες παρεμβάσεις του αποτέλεσαν πολλές φορές αντικείμενο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης.

Οι Φιλελεύθεροι και η Δράση

Μετά την αποχώρησή του από τη Νέα Δημοκρατία, το 1999 ίδρυσε το κόμμα των Φιλελευθέρων, επιχειρώντας να εκφράσει πολιτικά τον φιλελεύθερο χώρο.

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Μία δεκαετία αργότερα, το 2009, συμμετείχε στην ίδρυση της Δράσης.

Ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της ενεργού πολιτικής του πορείας, συνέχισε να παρεμβαίνει συστηματικά στον δημόσιο διάλογο, σχολιάζοντας ζητήματα οικονομίας, δημόσιας διοίκησης και μεταρρυθμίσεων.

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Είχε τιμηθεί από τη Γαλλική Δημοκρατία με τον τίτλο του Ιππότη της Λεγεώνας της Τιμής.