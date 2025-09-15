Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
Μητσοτάκης για Καραλή: Πέτυχε να μας σηκώσει μαζί του ψηλά

Το μήνυμα του πρωθυπουργού

(ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του αναφέρθηκε στο ασημένιο μετάλλιο που κατέκτησε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ο Εμμανουήλ Καραλής.

Συγκεκριμένα, με ανάρτηση του στα social media ανέφερε «ο Εμμανουήλ Καραλής με ένα ακόμα τεράστιο άλμα, πέτυχε να μας σηκώσει μαζί του ψηλά! Κατέκτησε, έτσι, αργυρό μετάλλιο και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο, σκορπίζοντας ξανά υπερηφάνεια σε κάθε Ελληνίδα και Έλληνα. Συγχαρητήρια, Μανόλο!

Συνέχισε να κατακτάς τους στόχους που θέτεις. Και κράτα για πάντα εκείνο το χαμόγελό σου, που δίνει σε όλους μας χαρά και αισιοδοξία».

