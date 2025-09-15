Εμμανουήλ Καραλής: Ασημένιος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο με άλμα στα 6 μέτρα – Προσπάθησε αλλά δεν πέρασε τα 6.20 μέτρα

Ο Εμμανουήλ Καραλής ήταν εξαιρετικός στον τελικό του άλματος επί κοντώ και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου στο Τόκιο της Ιαπωνίας.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας αθλητής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο με άλμα στα 6 μέτρα, το οποίο πέρασε για 12η φορά φέτος, όντας πίσω από τον Αρμάντ Ντουμπλάντις που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στον μεγάλο τελικό.

Ο Εμμανουήλ Καραλής ξεκίνησε εξαιρετικά τον τελικό καθώς ξεπέρασε με την πρώτη προσπάθεια τόσο τα 5μ75 όσο και τα 5μ90. Άπαντες καρδιοχτύπησαν στα 5.95 μέτρα, τα οποία ο Εμμανουήλ Καραλής ξεπέρασε με την τρίτη προσπάθεια.

Στη συνέχεια, ο Καραλής πήδηξε πάνω από τα 6 μέτρα εξασφαλίζοντας ουσιαστικά το αργυρό μετάλλιο, ενώ στη συνέχεια προσπάθησε να κοντράρει τον Αρμάντ Ντουμπλάντος.

Ο Έλληνας αθλητής προσπάθησε στα 6μ10 αρχικά, ωστόσο δεν τα κατάφερε, ενώ στη συνέχεια πήγε στα 6.15 μέτρα όπου και πάλι δεν μπόρεσε να τα περάσει.

Τέλος, προσπάθησε στα 6.20 ωστόσο δεν ήταν επιτυχής, μένοντας στην 2η θέση του τελικού του άλματος επί κοντώ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου στο Τόκιο της Ιαπωνίας.