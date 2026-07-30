Αποκλειστικό DEBATER: Σε αυτό το κανάλι πηγαίνει η Μίνα Καραμήτρου – Τι εκπομπή θα παρουσιάζει

Έτοιμη να κάνει το νέο της επαγγελματικό βήμα στην τηλεόραση είναι η Μίνα Καραμήτρου, η οποία την Τρίτη 28/7 υπέβαλε την παραίτησή της στον γενικό διευθυντή του Open Χρήστο Παναγιωτόπουλο.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του DEBATER, η έμπειρη δημοσιογράφος εντάσσεται στο δυναμικό του ΣΚΑΪ και τη νέα τηλεοπτική σεζόν αναμένεται να παρουσιάζει εκπομπή κάθε Σαββατοκύριακο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η δημοσιογράφος είχε ήδη εκφράσει εδώ και καιρό την επιθυμία της στους ιθύνοντες του Open να μην συνεχίζει την επόμενη σεζόν στην εκπομπή «10 Παντού» δίπλα στον Νίκο Στραβελάκη.

Μάλιστα, φέρεται να ζήτησε να απασχοληθεί σε άλλο ενημερωτικό project, αίτημα που δεν έγινε δεκτό. Έτσι, η Μίνα Καραμήτρου αποφάσισε να παραιτηθεί, ενημερώνοντας πρώτα τον Χρήστο Παναγόπουλο και στη συνέχεια τους συντελεστές της εκπομπής.

Βέβαια, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, θα παραμείνει στη θέση της έως τις 7/8, που ρίχνει αυλαία για τη φετινή τηλεοπτική σεζόν η εκπομπή «10 Παντού».

Φήμες λένε ότι η απόφασή της να αποχωρήσει από το Open δεν έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία, αφού από τον Απρίλιο και μετά φαίνεται πως υπήρχε πλούσιο παρασκήνιο, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για παράπονα από την πλευρά της δημοσιογράφου.

Η Μίνα Καραμήτρου ασχολείται από το 1993 με το αστυνομικό ρεπορτάζ, έχοντας καλύψει ρεπορτάζ και πολύκροτες υποθέσεις. Η καριέρα της άρχισε από το Mega, ενώ τα τελευταία χρόνια στο Open έχει παρουσιάσει εκπομπές και δελτία ειδήσεων. Η ίδια το 2014 τιμήθηκε από το Ίδρυμα Μπότση για την δημοσιογραφική της πορεία.