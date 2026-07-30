Κίνηση: Στο κόκκινο ο Κηφισός – Μεγάλο μποτιλιάρισμα στο ύψος των ΚΤΕΛ και Λ. Αθηνών

Σημαντικά αυξημένη κίνηση παρατηρείται ανά τμήματα στον Κηφισό αυτή την ώρα με τα οχήματα να πηγαίνουν σημειωτόν στο ρεύμα προς την Λεωφόρο Αθηνών και στο ύψος των ΚΤΕΛ.

Ειδικότερα, στα φωτογραφικά ντοκουμέντα που εξασφάλισε το DEBATER, μεγάλο μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ύψος της Λεωφόρου Αθηνών.

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Στο μεταξύ, λόγω της εκδήλωσης της φωτιάς στον Χάρακα Κερατέας η Τροχαία προχώρησε σε εκτροπές κυκλοφορίας στην 1) Λ. Αθηνών – Σουνίου και Θησείου στο ρεύμα προς Αθήνα και 2) Λ.Αθηνών – Σουνίου στο ύψος της Παναγίας Καταφυγιώτισσα στο ρεύμα προς Σούνιο.