Κίνηση: Στο κόκκινο ο Κηφισός – Μεγάλο μποτιλιάρισμα στο ύψος των ΚΤΕΛ και Λ. Αθηνών
Δείτε τα φωτογραφικά ντοκουμέντα που εξασφάλισε το DEBATER
Σημαντικά αυξημένη κίνηση παρατηρείται ανά τμήματα στον Κηφισό αυτή την ώρα με τα οχήματα να πηγαίνουν σημειωτόν στο ρεύμα προς την Λεωφόρο Αθηνών και στο ύψος των ΚΤΕΛ.
Ειδικότερα, στα φωτογραφικά ντοκουμέντα που εξασφάλισε το DEBATER, μεγάλο μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ύψος της Λεωφόρου Αθηνών.
Στο μεταξύ, λόγω της εκδήλωσης της φωτιάς στον Χάρακα Κερατέας η Τροχαία προχώρησε σε εκτροπές κυκλοφορίας στην 1) Λ. Αθηνών – Σουνίου και Θησείου στο ρεύμα προς Αθήνα και 2) Λ.Αθηνών – Σουνίου στο ύψος της Παναγίας Καταφυγιώτισσα στο ρεύμα προς Σούνιο.
πηγή στην Google
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