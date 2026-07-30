Φωτιά στο Ρέθυμνο: Θρήνος για τους δύο ήρωες πυροσβέστες – Πώς τους “κύκλωσαν” οι φλόγες (βίντεο)

Θρήνος στην Κρήτη με δυο νεκρούς εποχικούς πυροσβέστες που έχασαν την ζωή τους, πέφτοντας στο καθήκον κατά τη διάρκεια της φωτιάς στο Ρέθυμνο στην περιοχή της Κρύας Βρύσης.

Ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης και ο 58χρονος Μανώλης Στρατηδάκης εγκλωβίστηκαν στην προσπάθεια τους να κατασβήσουν τις «πύρινες γλώσσες».

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Όταν διαπίστωσαν πως οι φλόγες «τυλίγουν» το όχημα τους, προσπάθησαν να απομακρυνθούν από το σημείο. Ήταν όμως αργά. Η φωτιά τους «κύκλωσε» με αποτέλεσμα να απανθρακωθούν. Εντοπίστηκαν νεκροί από συναδέλφους τους που μετέβαιναν στο σημείο για να τους βοηθήσουν.

Η σημερινή ημέρα, κατά την οποία τελούνται και οι κηδείες των δύο πυροσβεστών, είναι ημέρα πένθους για το Πυροσβεστικό Σώμα. Οι σημαίες σε όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος κυματίζουν μεσίστιες από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου.

Ο αρχηγός της Πυροσβεστικής, Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας έστειλε συλλυπητήριο μήνυμα: «Απευθύνουμε σήμερα το τελευταίο αντίο στους αείμνηστους συναδέλφους Στρατηδάκη Εμμανουήλ και Διαμαντάκη Παντελή. Χάθηκαν με απροσδόκητο και αιφνιδιαστικό τρόπο στον βωμό του καθήκοντος. Υπηρέτησαν με ζήλο και υπέδειξαν μεγαλείο ψυχής κατά την πορεία τους στο Σώμα. Πρωταρχικό τους μέλημα ήταν η διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών, αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος.

Ως Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, θέλω να εκφράσω τα θερμά, βαθύτατα και ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειές τους και στους οικείους τους. Τους ευχαριστούμε όλοι μας για τη μάχιμη προσφορά τους στο Σώμα και σας διαβεβαιώνω ότι σύσσωμη η Πυροσβεστική Οικογένεια δεν ξεχνά και πάντα θα τιμά τη μνήμη τους».

Υπενθυμίζεται ότι αμέσως μόλις έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου των δυο πυροσβεστών σήμανε συναγερμός στο κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος. Άμεσα εκδόθηκε ανακοίνωση, στην οποία τονίζοντας πως, «σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για το Πυροσβεστικό Σώμα. Κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες. Έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για την διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος». Η φυσική ηγεσία το σύνολο των πυροσβεστών εξέφρασαν την «βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των εκλιπόντων».

Φωτιά στο Ρέθυμνο: Ποιοι ήταν οι δύο γενναίοι πυροσβέστες

Ο Πυροσβέστης Πενταετούς Υποχρέωσης Μανώλης Στρατηδάκης γεννήθηκε το 1968 στο Ρέθυμνο και κατατάχθηκε στο Πυροσβεστικό Σώμα το 1998 ως Εποχικός Πυροσβέστης. Απέκτησε την ιδιότητα του Πυροσβέστη Πενταετούς Υποχρέωσης το έτος 2012. Υπηρετούσε στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αγίας Φωτεινής Ρεθύμνου. Απεβίωσε τις μεσημεριανές ώρες της 29ης Ιουλίου 2026, κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.

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Ο Εποχικός Πυροσβέστης Παντελής Διαμαντάκης γεννήθηκε το 2001 στο Ρέθυμνο και κατατάχθηκε στο Πυροσβεστικό Σώμα ως Εποχικός Πυροσβέστης το έτος 2025. Υπηρετούσε στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αγίας Φωτεινής Ρεθύμνου. Απεβίωσε τις μεσημεριανές ώρες της 29ης Ιουλίου 2026, κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.

Φωτιά στο Ρέθυμνο: Αλλεπάλληλα 112

Η φωτιά ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην περιοχή της Κρύας Βρύσης, αλλά λόγω των ισχυρών ανέμων που έφταναν έως και τα 7 μποφόρ πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

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Είναι ενδεικτικό πως όταν διαπιστώθηκε η δυσκολία αντιμετώπισης του «πύρινου μετώπου», ξεκίνησε ένα μπαράζ μηνυμάτων από το 112 προς τους κατοίκους των περιοχών που είχε κυκλώσει η φωτιά. Αρχικά στις 14:46 εκδόθηκε το μήνυμα του 112 με το οποίο καλούνταν οι κάτοικοι της Κρύας Βρύσης να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Στις 15:39 εκδόθηκε νέο μήνυμα που καλούσε τους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν προς την παραλία της Αγίας Γαλήνης. Στις 17:44 ένα τρίτο μήνυμα καλούσε τους κατοίκους να εκκενώσουν τα χωριά Σακτούρια και Μέλαμπες προς την Αγία Γαλήνη.Ακολούθησε ένα 4ο που καλούσε τους κατοίκους από τις περιοχές του Αγίου Παύλου και του Αγίου Γεωργίου να απομακρυνθούν προς την Αγία Γαλήνη. Ενώ ένα 5ο μήνυμα του 112 καλούσε τους κατοίκους από την Τριόπετρα να μετακινηθούν προς το Κεραμέ

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Μάχη με τις φλόγες μέχρι τη νύχτα

Οι διάσπαρτες εστίες σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους προκάλεσε ένα εφιαλτικό «κοκτέιλ» με τους 156πυροσβέστες να επιχειρούν σε δύσβατο ορεινό όγκο αντιμετωπίζοντας διάσπαρτες εστίες φωτιάς. Από αέρος στην μάχη με την κατάσβεση της πυρκαγιάς που είχε «ανοίξει» σε ακτίνα πολλών χιλιομέτρων, 15 χιλιόμετρων. Όπως σημείωσε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της κοινότητας Κρύας Βρύσης Σήφης Βαβουράκης, «το πύρινο μέτωπο στο Ρέθυμνο είναι πάνω από 15 χιλιόμετρα, με τις φλόγες να έχουν φτάσει στα πρώτα σπίτια του χωριού». Για λόγους ασφαλείας μάλιστα λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή, χρειάστηκε να αποσυρθούν τα αεροσκάφη από την φωτιά. Ο δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, Γιάννης Ταταράκης, περιέγραψε την κατάσταση ως εξαιρετικά κρίσιμη, τονίζοντας ότι η φωτιά παραμένει ανεξέλεγκτη και εξαπλώνεται με μεγάλη ταχύτητα λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Όπως τόνισε, « τα εναέρια μέσα που επιχειρούσαν στην πυρκαγιά αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν, καθώς οι ακραίες συνθήκες που επικρατούσαν δημιουργούσαν σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια των πληρωμάτων και υπήρχε ενδεχόμενο συντριβής».

36 φωτιές σε 24 ώρες

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Ρέθυμνο όμως, δεν ήταν η μοναδική που απασχόλησε τα στελέχη της πυροσβεστικής. Από τις 06:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης έως τις 18:00 το απόγευμα της ίδιας ημέρας, σε όλη την χώρα εκδηλώθηκαν 36 πυρκαγιές. Οι πιο σημαντικές από αυτές ήταν στην Πάρο όπου η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων πήρε μεγάλες διαστάσεις. Μια άλλη, ήταν αυτή που ξέσπασε στον Αγερανό της Μάνης, ενώ μεγάλη έκταση πήρε και η φωτιά στο Πλωμάρι της Λέσβου. Άμεσα οριοθετήθηκε η φωτιά στο Μορόνι Ηρακλείου. Δύσκολη είναι και η σημερινή ημέρα καθώς υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 4 για Αττική, Εύβοια, Αργολίδα, Κρήτη, Φθιώτιδα και Φωκίδα.