Μητσοτάκης: Φορολογική μεταρρύθμιση με εθνικό πρόσημο – 10 παραδείγματα φοροελαφρύνσεων στους μισθούς

Μετά το διάλειμμα της ΔΕΘ, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επιστρέφει στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου, εστιάζοντας στην αξιοποίηση του υποθαλάσσιου ενεργειακού πλούτου της χώρας μας, στην πρόσφατα ανακοινωθείσα φορολογική μεταρρύθμιση, την ακρίβεια, το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και άλλα κρίσιμα πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

Καλημέρα σε όλες και όλους. Μετά τη ΔΕΘ, επιστρέφω στην κυριακάτικη ανασκόπησή μας. Ζητώ την υπομονή σας καθώς θα είναι αρκετά εκτενής, αφού έχουμε να τα πούμε δύο εβδομάδες. Θα προσπαθήσω πάντως να είμαι όσο το δυνατόν πιο σύντομος.

Προτού ξεκινήσω, να ευχηθώ χρόνια πολλά σε εορτάζοντες και μη. Η Ύψωση του Τιμίου Σταυρού είναι μια μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία. Υγεία και καλή πρόοδο, πρωτίστως στα παιδιά που ξεκίνησαν τα μαθήματά τους, πολλά μάλιστα σε ανακαινισμένα σχολικά κτήρια που θα γίνουν περισσότερα το επόμενο διάστημα. Θα σας πω στη συνέχεια γι’ αυτό το θέμα και για τις καινοτομίες που εισαγάγαμε στην εκπαιδευτική διαδικασία από φέτος.

Προτάσσω στη σημερινή ανασκόπηση την πολύ σημαντική εξέλιξη στα ενεργειακά -και όχι μόνο. Η συμμετοχή της κοινοπραξίας Chevron -της δεύτερης μεγαλύτερης αμερικανικής πετρελαϊκής εταιρίας- και της Helleniq Energy στον διεθνή διαγωνισμό για τα 4 θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου δεν ανοίγει απλώς ένα νέο κεφάλαιο για την αξιοποίηση του υποθαλάσσιου ενεργειακού πλούτου της πατρίδας μας και την ενεργειακή της αυτάρκεια. Αποτελεί έμπρακτα ισχυρό μήνυμα αναγνώρισης της ενεργειακής και γεωπολιτικής σημασίας της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και de facto αναγνώριση των αδιαμφισβήτητων κυριαρχικών μας δικαιωμάτων στα χωρικά μας ύδατα νότια της Κρήτης. Ο δρόμος για την αξιοποίηση του υποθαλάσσιου ορυκτού πλούτου της χώρας μας άνοιξε με τον νόμο Μανιάτη την περίοδο 2012-2014 και χάρη στον προσεκτικό και μεθοδικό σχεδιασμό της κυβέρνησής μας, ήδη από το 2020 φθάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα που θα ξαναπώ, υπερβαίνει τις διαστάσεις ενός επενδυτικού εγχειρήματος. Συγχαρητήρια σε όσες και όσους συνέβαλαν σε αυτήν την εξέλιξη.

Να έρθω στα μέτρα για το 2026 που παρουσίασα στην ΔΕΘ. Δεν θα τα επαναλάβω ένα προς ένα, αλλά με μια φράση θα τα περιέγραφα ως μια μεταρρύθμιση με πρόσημο εθνικό, δημογραφικό, αναπτυξιακό, διαγενεακό και χωρικό. Για μια Ελλάδα πιο ισχυρή και πιο αυτάρκη, με όλους, για όλους.

Είναι μια μεταρρύθμιση που επιστρέφει στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας αλλά και της μεσαίας τάξης, τους καρπούς των συλλογικών μας προσπαθειών από το 2019 έως σήμερα, χωρίς να απειλείται η δημοσιονομική μας ισορροπία. Με σημαντικές μειώσεις φόρων οριζόντιου χαρακτήρα, που φέρνουν αυξήσεις στο διαθέσιμο εισόδημα για μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, αλλά και γενναίες ελαφρύνσεις σε οικογένειες, νέους, ιδιοκτήτες ακινήτων και κατοίκους χωριών και ακριτικών νησιών. Μέτρα που θα έχουν θετικό αντίκτυπο σε τουλάχιστον 4 εκατομμύρια φορολογούμενους, ύψους συνολικά πάνω από 1,7 δισ. ευρώ, στα οποία πρέπει να αθροίσουμε και τις μονίμου χαρακτήρα παρεμβάσεις μας, ύψους 1,5 δισ. ευρώ που ήδη εξαγγέλθηκαν πριν από λίγους μήνες, μετά την ψήφιση του Προϋπολογισμού, με τα περισσότερα να υλοποιούνται από αυτόν τον Νοέμβριο. Η υπεραπόδοση της οικονομίας το 2024 μας έδωσε τη δυνατότητα για περισσότερη στήριξη. Δεν ήρθε τυχαία, ήταν αποτέλεσμα δύσκολων αλλά απαραίτητων μεταρρυθμίσεων. Το σχέδιο που υλοποιούμε αυξάνει το εισόδημα όλων, ως ανάχωμα απέναντι στην ακρίβεια, και δίνει έμφαση στην ελληνική οικογένεια, αναγνωρίζοντας ότι για ένα νοικοκυριό δεν είναι το ίδιο το κόστος του να μην έχεις παιδιά με το κόστος να μεγαλώνεις δύο ή τρία παιδιά.

Ένα από τα πιο σημαντικά μέτρα που ανακοινώσαμε και που δεν έχει γίνει ποτέ στη Μεταπολίτευση, είναι η απαλλαγή των νέων έως 25 ετών από φορολογικές επιβαρύνσεις. Δίνουμε έτσι τη δυνατότητα στη νέα γενιά να μπει στην αγορά εργασίας με περισσότερη ελευθερία και αυτοπεποίθηση, είτε ως εργαζόμενοι είτε ως νέοι επιχειρηματίες. Παράλληλα, θέσαμε στο δημόσιο διάλογο τέσσερις μεγάλες μεταρρυθμίσεις: Εθνικό Απολυτήριο, νέο ΕΣΥ, σύγχρονες Πολεοδομίες με πλήρες Κτηματολόγιο και νέο Ενεργειακό Χάρτη. Αλλαγές που χρειάζονται ευρύτερες πολιτικές συναινέσεις για να προχωρήσουν, με την κοινωνία και για την κοινωνία.

Πριν κλείσω την αναφορά μου στα όσα ανακοινώσαμε στη ΔΕΘ, θα ήθελα να δώσω ενδεικτικά 10 συγκεκριμένα παραδείγματα:

-Νέα με 980 ευρώ καθαρά τον μήνα (ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 15.000 ευρώ) θα έχει πλέον μηδενικό φόρο. Αυτό σημαίνει ότι από τον Ιανουάριο ο μισθός της θα αυξηθεί κατά 91 ευρώ και από τα 980 ευρώ θα λαμβάνει πλέον 1.071 καθαρά (επί 14 μισθούς). Επομένως το ετήσιο καθαρό μισθολογικό της όφελος θα είναι 1.283 ευρώ, σχεδόν 1,3 μισθοί.

-Μισθωτός στον ιδιωτικό τομέα με δύο παιδιά και καθαρό μισθό 1.526 ευρώ, από τον Ιανουάριο θα λάβει αύξηση 64 ευρώ, επομένως ο μισθός του θα φτάσει τα 1.590 ευρώ. Η συνολική ετήσια μείωση φόρου είναι 900 ευρώ ενώ εάν εργάζεται και η σύζυγός του με αντίστοιχες αποδοχές, το όφελος συνολικά για την οικογένεια θα φτάσει τα 1.800 ευρώ ή περίπου 130 ευρώ μηνιαίως.

-Δημόσιος υπάλληλος με δύο παιδιά και καθαρό μισθό 1.488 ευρώ θα δει τον μισθό του από τον Ιανουάριο να αυξάνεται κατά 50 ευρώ μηνιαίως -στα 1.538 ευρώ- και σε ετήσια βάση κατά 600 ευρώ. Εάν η σύζυγός του είναι δημόσιος υπάλληλος με αντίστοιχες αποδοχές, το ζευγάρι των δημοσίων υπαλλήλων θα έχει συνολικό όφελος 100 ευρώ μηνιαίως ή 1200 ευρώ ετησίως. Επιπλέον από τον Απρίλιο θα αυξηθούν περεταίρω οι μηνιαίες αποδοχές και των δύο, αναλόγως της αύξησης του κατώτατου μισθού.

-Τρίτεκνος στον ιδιωτικό τομέα με καθαρό μισθό 1.540 ευρώ, από τον Ιανουάριο θα έχει αύξηση 121 ευρώ μηνιαίως, δηλαδή ο μισθός του θα διαμορφωθεί στα 1.661 ευρώ. Εάν και η σύζυγός του εργάζεται με καθαρό μισθό 1.290 ευρώ, τότε θα δει αύξηση 93 ευρώ, στα 1.383 ευρώ. Συνολικά δηλαδή το ζευγάρι τριτέκνων θα έχει αυξημένους μηνιαίους μισθούς κατά 214 ευρώ ή σχεδόν 3.000 ευρώ ετησίως.

-Πολύτεκνος που εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα με καθαρό μισθό 1.809 ευρώ, από τον Ιανουάριο θα δει αύξηση 293 ευρώ, δηλαδή θα παίρνει 2.102 ευρώ. Το ετήσιο όφελος θα είναι 4.100 ευρώ. Εάν η σύζυγός του εργάζεται στο δημόσιο με καθαρό μισθό 1.527 ευρώ, θα δει τις αποδοχές της να αυξάνονται κατά 140 ευρώ, στα 1.667 ευρώ. Συνολικά το μηνιαίο όφελος και για τους δύο εργαζόμενους πολύτεκνους θα είναι 433 ευρώ και το ετήσιο όφελος 5.780 ευρώ.

-Συνταξιούχος με 14.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 1.080 ευρώ θα λάβει 263 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάσει ΑΕΠ και πληθωρισμού, 250 ευρώ από την ενίσχυση του Νοεμβρίου και 80 ευρώ μείωση φόρου εισοδήματος, σύνολο 593 ευρώ καθαρά. Αν υπόκειται σε προσωπική διαφορά θα λάβει 462 ευρώ καθαρά.

-Νέος ελεύθερος επαγγελματίας 25 ετών με ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 15.000 ευρώ (καθαρό 13.000 ευρώ) θα έχει ετήσια μείωση φόρου 2.000 ευρώ.

-Νέος επαγγελματίας 30 ετών με ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 20.000 ευρώ (καθαρό 16.900 ευρώ) θα έχει ετήσια μείωση φόρου 1.300 ευρώ.

-Ελεύθερος επαγγελματίας 45 ετών με ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 30.000 ευρώ (καθαρό 24.100 ευρώ) και δύο τέκνα θα έχει ετήσια μείωση φόρου 1.200 ευρώ.

-Ιδιοκτήτης ακινήτων που είχε έσοδα από ενοίκια μικτά 20.000 ευρώ, πλήρωνε φόρο 4.600 ευρώ. Για τα εισοδήματα του 2026 θα πληρώνει λιγότερο φόρο κατά 800 ευρώ, δηλαδή ποσό 3.800 ευρώ.

Αυτά σε ό,τι αφορά το σχέδιο μας που παρουσίασα στη ΔΕΘ και θα το βλέπετε να υλοποιείται το επόμενο διάστημα. Να περάσω τώρα σε μερικά από τα πιο σημαντικά νέα του 15νθημέρου που μεσολάβησε από την προηγουμένη ανασκόπηση.

Θέμα πρώτο, η ανακοίνωση του Υπουργού Ανάπτυξης ότι το μέτρο της απαγόρευσης προσφορών από σούπερ μάρκετ εφόσον έχει προηγηθεί ανατίμηση προϊόντων, γίνεται μόνιμο. Παράλληλα, υπήρξε -μετά από παρέμβαση της κυβέρνησης- δέσμευση από τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, όπως είχε συμβεί και πέρυσι, να μειώσουν τις τιμές σε περίπου 1.000 βασικά προϊόντα για τους καταναλωτές. Επίσης, για να είναι πιο αποτελεσματικοί οι έλεγχοι τη αγοράς έναντι της κερδοσκοπίας, δημιουργούμε και την Ανεξάρτητη Αρχή Καταναλωτή, ενώνοντας όλους τους εποπτικούς μηχανισμούς, ώστε να αποτρέπουμε φαινόμενα όπου ο ανταγωνισμός καταλήγει να διαμορφώνει συνθήκες ολιγοπωλίων.

Η Ελλάδα γίνεται σημείο αναφοράς στην Ευρώπη για την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων, με το πρόγραμμα «Προλαμβάνω», τη μεγαλύτερη επένδυση στη δημόσια υγεία τα τελευταία 40 χρόνια. Η Κομισιόν το εντάσσει στο πανευρωπαϊκό σχέδιο EU Heart Plan, ενώ ήδη αρκετά κράτη-μέλη ενδιαφέρονται να το υιοθετήσουν. Μέχρι σήμερα, πάνω από 1,8 εκατομμύριο συμπολίτες μας έκαναν δωρεάν εξετάσεις, τουλάχιστον 30.000 άτομα παραπέμφθηκαν στο δεύτερο στάδιο ελέγχου για στεφανιαία νόσο και 7.127 παραπέμφθηκαν για έλεγχο ισχαιμίας.

Η προσπάθεια για την πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων δεν σταματά στις εξετάσεις. Προχωρά και στην έγκαιρη αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών. Γνωρίζουμε ότι τα πρώτα λεπτά σε ένα περιστατικό καρδιακής προσβολής είναι τα πιο κρίσιμα. Η έγκαιρη χρήση απινιδωτή μέσα σε 3 έως 5 λεπτά -χρόνος στον οποίο δεν μπορεί ποτέ να φτάσει ένα ασθενοφόρο- αυξάνει τις πιθανότητες επιβίωσης στο 50-70%. Έτσι, προχωράμε στην τοποθέτηση απινιδωτών σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και σε σταθμούς επιβίβασης, μετά από πρωτοβουλία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και κατόπιν χορηγίας από τον ιδιωτικό τομέα. Η πρώτη από τις 85 συσκευές μπήκε ήδη στον σταθμό «Νέα Ελβετία» του Μετρό Θεσσαλονίκης. Εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να τοποθετήσουν απινιδωτές και τα ταξί. Παράλληλα, θα διατεθούν 10.000 απινιδωτές σε σχολεία σε όλη τη χώρα. Είναι μια πρωτοβουλία-φόρος τιμής και στον Απόστολο Βεσυρόπουλο, που χάθηκε ξαφνικά και τόσο νωρίς.

Παραμένω στον χώρο της υγείας και σε ένα δίκαιο αίτημα των ογκολογικών ασθενών των Κυκλάδων που έγινε πραγματικότητα: η δημιουργία Ογκολογικής Μονάδας στο Νοσοκομείο Σύρου, ώστε να μη χρειάζεται πια να ταξιδεύουν στην Αθήνα για τις θεραπείες τους. Η Μονάδα είναι ήδη σε λειτουργία και οφείλουμε ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στον εφοπλιστή Αντώνη Κομνηνό για τη δωρεά του, αλλά και ένα «μπράβο» στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας που έτρεξε τις διαδικασίες ώστε να υλοποιηθεί γρήγορα το σημαντικό αυτό έργο. Παράλληλα, με πόρους 5 εκ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ, το Νοσοκομείο ανακαινίζει πλήρως τις κλινικές του και το ΤΕΠ, αναβαθμίζοντας συνολικά τις υπηρεσίες υγείας για τους πολίτες.

Από τον κρίσιμο χώρο της υγείας πάω στον χώρο της εκπαίδευσης και στο σημαντικό πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» για την αναβάθμιση σχολικών κτηρίων, το οποίο επεκτείνεται με επιπλέον 300 εκ. ευρώ από τις ελληνικές τράπεζες, σε βάθος τριετίας. Μέχρι σήμερα, με τα 100 εκ. ευρώ της αρχικής συνεισφοράς τους, ανακαινίζονται 431 σχολεία. Με τη νέα δωρεά, στην οποία θα προστεθούν 250 εκ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, θα μπορέσουμε να κάνουμε έργα αναβάθμισης συνολικά σε περισσότερες από 2.500 σχολικές μονάδες.

Εκτός όμως από τις κτηριακές παρεμβάσεις έχουμε και άλλες σημαντικές αλλαγές και προσθήκες στην εκπαίδευση. Θα αναφέρω κάποιες από αυτές ενδεικτικά και επιγραμματικά: έχουμε επιπλέον 10.000 μόνιμους εκπαιδευτικούς,1.200 νέους κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους, καθώς και σχολικούς νοσηλευτές. Δημιουργούνται 8 νέα ειδικά σχολεία στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εγκαινιάζονται τα πρώτα12 Ωνάσεια Πρότυπα Σχολεία, ενώ για πρώτη φορά θα υπάρχει εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής και στο Ολοήμερο Πρόγραμμα. Για πρώτη φορά επίσης προβλέπεται στήριξη των μαθητών των ΕΠΑΛ στα εργαστηριακά μαθήματα από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής.

Μετά από 17 χρόνια θα χτυπήσει ξανά το κουδούνι του δημοτικού σχολείου στην Ψέριμο για δυο μικρούς μαθητές. Δημιουργούνται 8 νέα Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια, ενώ 2.900 διαδραστικοί πίνακες θα τοποθετηθούν σε 7.000 σχολεία, επιπλέον των 36.000 πινάκων που ήδη έχουν τοποθετηθεί, και πάνω από 11.000 σχολεία θα ενισχυθούν με σετ ρομποτικής και STEM. Ταυτόχρονα, έρχονται νέα σχολικά βιβλία Πληροφορικής, όπου οι μαθητές θα γνωρίσουν με απλό και κατανοητό τρόπο τι είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη. Μαζί ξεκινά και το πιλοτικό πρόγραμμα «Καλλιεργώντας Κριτικούς Αναγνώστες» σε 30 Γυμνάσια και Λύκεια.

Σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί και η ενίσχυση του Ψηφιακού Φροντιστηρίου, που θα γίνεται και στη νοηματική, ενώ μπαίνουν σε πιλοτική εφαρμογή το πολλαπλό βιβλίο και το eVivlio, που δίνει σε κάθε μαθητή πρόσβαση σε δεκάδες εκπαιδευτικά και λογοτεχνικά βιβλία σε ψηφιακή μορφή. Και, τέλος, για πρώτη φορά εισάγεται το μάθημα των Οικονομικών στη Γ’ Γυμνασίου. Καινοτομίες πολλές και σταματώ εδώ, γιατί έχω κι άλλα να σας πω.

Στον ΟΣΕ προχωράμε σε ριζικές αλλαγές με επίκεντρο την ασφάλεια. Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του συστήματος αυτόματης πέδησης σε 100 αμαξοστοιχίες, καθώς και του συστήματος εντοπισμού με ακρίβεια λίγων εκατοστών, ώστε να αποτρέπονται παραβιάσεις σημάτων και συγκρούσεις. Ακολουθεί σύντομα η εκπαίδευση μηχανοδηγών και νέο πλαίσιο λειτουργίας, με αξιολόγηση σε πραγματικό χρόνο, με αυστηρές ποινές και απολύσεις σε περιπτώσεις σοβαρών παραβιάσεων. Προβλέπεται, επίσης, η καθιέρωση ψυχομετρικών τεστ για όσους κατέχουν καθήκοντα ασφαλείας, σε συνεργασία με το ΓΕΕΘΑ. Πολύ σημαντικό είναι επίσης ότι, μέσω της πλατφόρμας https://braingain.ose.gr/, 250 Έλληνες που εργάζονται σε ευρωπαϊκούς σιδηροδρόμους έχουν ήδη εκδηλώσει για να επιστρέψουν και να εργαστούν στον τόπο τους, προσφέροντας τεχνογνωσία και αλλαγή νοοτροπίας. Η ανάταξη του ελληνικού σιδηρόδρομου είναι ένα στοίχημα που θα το κερδίσουμε.

Κάτι ακόμη που αφορά τις ασφαλείς μετακινήσεις και που «το είπαμε, το κάναμε». Από χθες ξεκίνησε στην Αθήνα σε μόνιμη πλέον βάση η 24ωρη λειτουργία του Μετρό, τραμ και λεωφορείων κάθε Σάββατο, συνοδευόμενη από ενισχυμένα δρομολόγια. Έτσι, η επιστροφή της νεολαίας από τη βραδινή έξοδο -αλλά και όσων δουλεύουν σε νυχτερινές εργασίες- μπορεί να γίνεται με ασφάλεια με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Όπως έχουμε υποχρέωση να μειώνουμε τους φόρους όσο μπορούμε, έτσι έχουμε και την υποχρέωση να εξυπηρετούμε τους φορολογουμένους με τον καλύτερο τρόπο. Γι’ αυτό λοιπόν πλέον οι πολίτες μπορούν να λύνουν φορολογικά ζητήματα με ένα τηλεφώνημα ή ένα κλικ, μέσω του my1521, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθούν υπηρεσίες της ΑΑΔΕ. Κάτι αντίστοιχο με το 1555, που εξυπηρετεί ήδη εργαζόμενους και συνταξιούχους. Και επειδή η ισότιμη πρόσβαση είναι προτεραιότητα, η ψηφιακή εξυπηρέτηση του 1555 επεκτείνεται και σε πολίτες με προβλήματα ακοής, οι οποίοι θα μπορούν να εξυπηρετούνται στη νοηματική γλώσσα μέσω βιντεοκλήσης με εξειδικευμένους εκπροσώπους. Για μια Ελλάδα που νοιάζεται για όλους, με όλους.

Η ασφάλεια και η νομιμότητα ήταν και παραμένουν κεντρική μας προτεραιότητα. Στη μάχη κατά της ανομίας, τα πρόσφατα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους: η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησε σε δέσμευση περιουσιών και καταλογισμό για την επιστροφή παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ύψους 22, 6 εκ. ευρώ, σε 1.036 ΑΦΜ από τα 6.345 που ελέγχθηκαν. Φυσικά η έρευνα συνεχίζεται. Παράλληλα, η ίδια Διεύθυνση εξάρθρωσε κύκλωμα λαθρεμπορίας πετρελαίου με διασυνδέσεις σε Ρουμανία, Πολωνία, Βουλγαρία και Αλβανία. Συνελήφθησαν 22 άτομα, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως αρχηγός του λαθρεμπορικού δικτύου, που θεωρείται ύποπτος και για εμπλοκή σε δολοφονίες. Το κύκλωμα έχει εισαγάγει τουλάχιστον 1,5 εκ. λίτρα βενζίνης τα οποία νόθευε, εξαπατώντας και τους πολίτες και το κράτος. Και άλλη μια επιτυχία αποτελεί και η εξάρθρωση της πολυάριθμης εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη, η οποία φέρεται ότι διέπραττε σοβαρά αδικήματα σε βάρος της κοινωνίας. Όλες αυτές οι επιτυχίες αποδεικνύουν τον επαγγελματισμό, την αφοσίωση και την επιχειρησιακή ικανότητα των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας και τους αξίζουν συγχαρητήρια.

Η μάχη κατά της ανομίας συνεχίζεται σε όλα τα επίπεδα. Σημαντική ήταν και η επιτυχία της Ανεξάρτητης Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, η οποία εντόπισε περίπου 200 περιπτώσεις νομιμοποίησης χρήματος μέσω στοιχηματικών εταιρειών. Μεταξύ των «τζογαδόρων» είναι υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι, σύμφωνα με τους ελεγκτές της Αρχής, δεν μπορούν να δικαιολογήσουν από τα νόμιμα εισοδήματά τους τα χιλιάδες ευρώ που έπαιζαν. Ο δρόμος για να γίνουμε από κράτος ανομίας, κράτος δικαίου, είναι μακρύς. Μπορεί να μην κερδίζουμε όλες τις μάχες, αλλά κερδίζουμε τις περισσότερες με επιμονή και υπομονή.

Την ίδια αποφασιστικότητα δείχνουμε και για την προστασία των ανηλίκων τόσο από τη βία όσο και από τους εθισμούς, από τα καπνικά προϊόντα και το αλκοόλ μέχρι και το διαδίκτυο. Μόνο σε δύο μήνες από την εφαρμογή του νέου νόμου για την προστασία των ανηλίκων από καπνό και αλκοόλ έγιναν 14.112 έλεγχοι, 94 συλλήψεις και επιβλήθηκαν 70 πρόστιμα. Καμία ανοχή σε όσους θέτουν τα παιδιά μας σε κίνδυνο.

Παραμένοντας στο ευρύτερο πεδίο της ασφάλειας, το Λιμενικό Σώμα απέκτησε 5 νέα ταχύπλοα περιπολικά σκάφη τα οποία διαθέτουν αμυντικές δυνατότητες, αλλά είναι επίσης σχεδιασμένα και για ανθρωπιστικές επιχειρήσεις. Ένα ισχυρό Λιμενικό σημαίνει ισχυρή θαλάσσια άμυνα για την Ελλάδα και για την Ευρώπη.

Φτάνοντας στο τέλος της ανασκόπησης, αξίζει να σταθώ σε μία πολύ σημαντική πρωτοβουλία ενίσχυσης του ερασιτεχνικού αθλητισμού. Μέσα από τη φορολόγηση των κερδών στα τυχερά παιχνίδια εξασφαλίζουμε πρόσθετη ετήσια χρηματοδότηση 2,1 εκ. ευρώ για τις 63 αθλητικές Ομοσπονδίες, τόσο για τις εθνικές ομάδες τυπικών αθλητών όσο και ΑμεΑ. Θυμίζω ότι από το 2022 έχουν διανεμηθεί συνολικά 66 εκ. ευρώ στον επαγγελματικό και ερασιτεχνικό αθλητισμό, με 9,5 εκ. αποκλειστικά για τις εθνικές ομάδες όλων των αθλημάτων και ηλικιακών κατηγοριών. Δεν μένουμε όμως μόνο σε αυτό. Απαλλάσσουμε όλες τις Εθνικές μας ομάδες -σε κάθε άθλημα και σε κάθε ηλικιακή κατηγορία- από τα κόστη προετοιμασίας πριν από τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις. Οι προπονήσεις θα γίνονται στο ΟΑΚΑ, στην Παιανία, στο Καυτανζόγλειο και σε όλα τα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα της χώρας, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τις Ομοσπονδίες. Στηρίζουμε στην πράξη τον αθλητισμό.

Κλείνοντας, θέλω να αποτίσω φόρο τιμής στη σημερινή Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Ο Σεπτέμβρης θα μας θυμίζει την τραγωδία ενός ολόκληρου Έθνους. Μια μνήμη που, όπως έγραψε ο Σμυρνιός Γιώργος Σεφέρης, «όπου την αγγίξεις, πονεί», και που μας καλεί να μην λησμονήσουμε ποτέ. Γιατί λαός που ξεχνά την Ιστορία του, είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει.

Σας ευχαριστώ για τον χρόνο που αφιερώσατε για να διαβάσετε και αυτήν την ανασκόπηση. Ανανεώνουμε για την επόμενη Κυριακή. Καλή σας ημέρα!