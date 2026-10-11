Μητσοτάκης: Η στρατηγική σημασία της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα – Όλα όσα ανακοίνωσε για οικονομία, ενέργεια και άμυνα

Στη στρατηγική σημασία της επίσκεψης του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, στην ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την οικονομία, την ενέργεια και την καθημερινότητα των πολιτών αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή του (11/10).

Ο πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον αναβαθμισμένο γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδας, υπογραμμίζοντας ότι η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία στους τομείς της άμυνας, της ενέργειας, της ναυτιλίας και των επενδύσεων.

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Παράλληλα, παρουσίασε τις τελευταίες κυβερνητικές πρωτοβουλίες, μεταξύ των οποίων η επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος για την ενεργοβόρο βιομηχανία, η ενίσχυση των αλιέων, οι παρεμβάσεις αποκατάστασης στην Κρήτη και οι νέες ενεργειακές επενδύσεις.

Μητσοτάκης για Ρούμπιο: Η Ελλάδα γέφυρα συνεργασίας Ευρώπης και ΗΠΑ

Αναφερόμενος στην επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι ανέδειξε το βάθος των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, καθώς και τη σημασία που έχει αποκτήσει η Ελλάδα σε μια περιοχή με διαρκώς μεταβαλλόμενες γεωπολιτικές ισορροπίες.

Όπως σημείωσε, ο έκτος γύρος του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας–ΗΠΑ επιβεβαίωσε την πρόθεση των δύο χωρών να ενισχύσουν τη συνεργασία τους σε ένα ευρύ φάσμα τομέων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Κάθετο Διάδρομο φυσικού αερίου, ο οποίος, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, ενισχύει τις δυνατότητες μεταφοράς φυσικού αερίου προς την ευρωπαϊκή αγορά και δημιουργεί προοπτικές για μεγαλύτερη αξιοποίηση του αμερικανικού LNG.

Στον τομέα της άμυνας, στάθηκε στην αναβάθμιση των F-16 σε Viper, στην ένταξη των F-35 στην Πολεμική Αεροπορία και στη συνεργασία με την Εθνοφρουρά των ΗΠΑ.

Ο πρωθυπουργός συνεχάρη επίσης τον υπουργό Εξωτερικών και τα στελέχη του υπουργείου για την οργάνωση της επίσκεψης και του στρατηγικού διαλόγου.

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Επιδότηση ρεύματος για τη βιομηχανία – Όφελος 95 εκατ. ευρώ

Στο πεδίο της οικονομίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην άμεση επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος για την ενεργοβόρο βιομηχανία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η παρέμβαση εκτιμάται ότι θα μειώσει το ενεργειακό κόστος της ελληνικής παραγωγής κατά 95 εκατομμύρια ευρώ.

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Το μέτρο αφορά κλάδους όπως η βιομηχανία τροφίμων, τα χαρτικά, τα πλαστικά και τα τσιμέντα.

Ο πρωθυπουργός συνέδεσε τη συγκεκριμένη παρέμβαση με την προσπάθεια συγκράτησης του παραγωγικού κόστους, το οποίο επηρεάζει τις μεταφορές και τις τελικές τιμές των προϊόντων.

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Σχεδόν 1 δισ. ευρώ για ενεργειακές επενδύσεις έως το 2028

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στην έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της επέκτασης της εθνικής ρήτρας διαφυγής για δαπάνες ενεργειακής ανθεκτικότητας.

Όπως εξήγησε, η εξέλιξη αυτή δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο σχεδόν ενός δισεκατομμυρίου ευρώ έως το 2028.

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Οι πόροι προβλέπεται να κατευθυνθούν σε παρεμβάσεις όπως η εγκατάσταση αντλιών θερμότητας και ηλιακών θερμοσιφώνων για 100.000 δικαιούχους, η αποθήκευση καθαρής ενέργειας και η ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων και δημόσιων κτιρίων.

Στήριξη στην Κρήτη και αναβάθμιση του 112

Για τις ζημιές από τα πρόσφατα ακραία καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι έχουν ήδη ξεκινήσει οι αυτοψίες.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε, η κρατική ενίσχυση φτάνει το 100% για τις πληγείσες κατοικίες και το 70% για τον εξοπλισμό των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, ενεργοποιούνται φορολογικές, ασφαλιστικές και τραπεζικές διευκολύνσεις, ενώ προβλέπεται και μέριμνα για τις αγροτικές ζημιές.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στην αναβάθμιση του συστήματος έκτακτης ανάγκης 112 μέσω του νέου e112.

Το αναβαθμισμένο σύστημα θα προβλέπει δυνατότητα επικοινωνίας με τις Αρχές μέσω μηνυμάτων και βίντεο, αθόρυβο κουμπί ειδοποίησης και ειδικές δυνατότητες πρόσβασης για άτομα με προβλήματα ακοής ή ομιλίας.

Διπλασιάζεται η επιδότηση του αλιευτικού πετρελαίου

Στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε επίσης τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου.

Για την περίοδο Απριλίου–Αυγούστου, η επιδότηση διαμορφώνεται έως τα 32 λεπτά ανά λίτρο.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι εξετάζονται πρόσθετες παρεμβάσεις για τη στήριξη των αλιέων, με περισσότερες ανακοινώσεις να αναμένονται προς το τέλος του μήνα.

Επένδυση 2 δισ. δολαρίων στις Σκουριές και παρεμβάσεις σε υγεία και παιδεία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε στην επένδυση ύψους 2 δισ. δολαρίων της «Ελληνικός Χρυσός» στις Σκουριές Χαλκιδικής, για το νέο μεταλλείο χρυσού και χαλκού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι απασχολήθηκαν κατά την κατασκευή, ενώ προβλέπεται η δημιουργία 3.000 μόνιμων θέσεων εργασίας κατά τη λειτουργία του έργου.

Στον τομέα της υγείας, αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση της ανακαίνισης της Καρδιολογικής Κλινικής του νοσοκομείου Καλύμνου.

Στην εκπαίδευση, επισήμανε την έναρξη του νέου αγγλόφωνου προπτυχιακού προγράμματος Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Πατρών, για το οποίο κατατέθηκαν 168 αιτήσεις από 23 χώρες.

Οικονομικό έγκλημα, παράνομος τζόγος και γήπεδο Καραϊσκάκη

Ο πρωθυπουργός έκανε αναφορά και στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που, σύμφωνα με τις Αρχές, φέρεται να εξαπατούσε τον e-ΕΦΚΑ και να εμπλεκόταν σε εκτεταμένη φοροδιαφυγή, με εκτιμώμενη ζημία για το Δημόσιο άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ.

Όπως ανέφερε, έχουν πραγματοποιηθεί οκτώ συλλήψεις, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες υπέβαλαν μηνύσεις σε 18 influencers, τράπερ και δημιουργούς περιεχομένου για προώθηση παράνομου τζόγου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον σχεδιασμό αναβάθμισης του γηπέδου «Γεώργιος Καραϊσκάκης», μέσω ιδιωτικής επένδυσης ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ.

Στόχος είναι η δημιουργία γηπέδου χωρητικότητας 53.000 θεατών, με τις εργασίες να προγραμματίζεται να ξεκινήσουν τον Μάιο του 2027, αφού προηγηθούν οι απαραίτητες νομοθετικές πρωτοβουλίες.

Ανάπτυξη 2,3% το 2027 – Τι προβλέπει ο προϋπολογισμός

Κλείνοντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις που παρουσίασε, η ελληνική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 2% το 2026 και 2,3% το 2027, με ρυθμούς υψηλότερους από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η οικονομική ανάπτυξη επιτρέπει στην κυβέρνηση να στηρίζει την κοινωνία, να προχωρά σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους και να διατηρεί δημοσιονομικά περιθώρια για ενδεχόμενες δυσκολίες.

Αλλάζει η μορφή της κυριακάτικης ανασκόπησης

Τέλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι δοκιμάζει μια νέα, πιο σύντομη μορφή για την εβδομαδιαία ανασκόπησή του.

Όπως εξήγησε, από τότε που ξεκίνησε τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, τον Νοέμβριο του 2022, στόχος ήταν η άμεση επικοινωνία με τους πολίτες για τις κυβερνητικές αποφάσεις και τις παρεμβάσεις που επηρεάζουν την καθημερινότητα.

Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι η μεγάλη έκταση των αναρτήσεων συχνά κουράζει τους αναγνώστες και ζήτησε τη γνώμη τους για τη νέα δομή.