Μητσοτάκης: Στη Σαουδική Αραβία για συνάντηση με τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν – Στο επίκεντρο οι Patriot

Στη Σαουδική Αραβία βρίσκεται σήμερα, Κυριακή 25 Οκτωβρίου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος πρόκειται να συναντηθεί με τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, σε μια περίοδο ιδιαίτερα αυξημένης γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή και στον Περσικό Κόλπο.

Η επίσκεψη στο Ριάντ πραγματοποιείται παρά την αναβολή της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης – χωρών του Κόλπου, η οποία είχε προγραμματιστεί για τις 24 και 25 Οκτωβρίου, αλλά δεν πραγματοποιήθηκε για λόγους ασφαλείας.

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Στο επίκεντρο των διμερών επαφών αναμένεται να βρεθούν η στρατηγική συνεργασία Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας, η αμυντική παρουσία της χώρας μας στην περιοχή και οι ευρύτερες περιφερειακές εξελίξεις.

Η συνάντηση Μητσοτάκη – Μπιν Σαλμάν και οι ελληνικοί Patriot

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που αναμένεται να απασχολήσουν τις συνομιλίες είναι η παρουσία της ελληνικής πυροβολαρχίας αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot στη Σαουδική Αραβία.

Η Ελλάδα έχει αναπτύξει από το 2021 συστοιχία Patriot στο σαουδαραβικό έδαφος, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της αεράμυνας της χώρας.

Η ελληνική αποστολή αποτελεί βασικό στοιχείο της διμερούς αμυντικής συνεργασίας, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία η ασφάλεια των ενεργειακών υποδομών και των στρατηγικών εγκαταστάσεων στον Κόλπο βρίσκεται στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, στις επαφές αναμένεται να εξεταστούν εκκρεμότητες που σχετίζονται με τη συνέχιση της ελληνικής στρατιωτικής παρουσίας.

Δεν έχει, πάντως, ανακοινωθεί επίσημη απόφαση για αλλαγή στη διάρκεια της αποστολής.

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Είχε προηγηθεί η επίσκεψη Δένδια στο Ριάντ

Η επίσκεψη του πρωθυπουργού πραγματοποιείται περίπου δέκα ημέρες μετά τις επαφές του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, στη Σαουδική Αραβία.

Κατά την παραμονή του στο Ριάντ, ο κ. Δένδιας είχε συναντήσεις με τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν και τον υπουργό Άμυνας της χώρας.

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Παράλληλα, επισκέφθηκε την έδρα της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot στο Γιανμπού, όπου υπηρετούν στελέχη των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Οι επαφές αυτές ανέδειξαν τη σημασία που αποδίδουν οι δύο πλευρές στη διατήρηση των αμυντικών τους δεσμών.

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Αναβλήθηκε η Σύνοδος ΕΕ – χωρών του Κόλπου

Αρχικά, η μετάβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Σαουδική Αραβία είχε συνδεθεί με την προγραμματισμένη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες του Κόλπου.

Ωστόσο, η Σύνοδος αναβλήθηκε εξαιτίας των συνθηκών ασφαλείας που έχουν διαμορφωθεί στην περιοχή.

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Παρά την αλλαγή στον αρχικό προγραμματισμό, η ελληνική πλευρά διατήρησε τη διμερή επίσκεψη, δίνοντας έμφαση στην απευθείας επικοινωνία με τη σαουδαραβική ηγεσία.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η προετοιμασία του ταξιδιού είχε ξεκινήσει ήδη από το καλοκαίρι, ενώ οι λεπτομέρειες της επίσκεψης δεν είχαν δημοσιοποιηθεί εκ των προτέρων για λόγους ασφαλείας.

Οι στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας – Σαουδικής Αραβίας

Η σημερινή συνάντηση αποτελεί συνέχεια των επαφών που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια ανάμεσα στις δύο χώρες.

Τον Ιανουάριο του 2025, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επισκεφθεί τη Σαουδική Αραβία, συμμετέχοντας στην πρώτη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας Ελλάδας – Σαουδικής Αραβίας στην Αλ Ούλα.

Η συγκεκριμένη διαδικασία δημιούργησε ένα θεσμικό πλαίσιο συνεργασίας σε τομείς όπως η άμυνα, η ενέργεια, οι επενδύσεις, το εμπόριο και ο τουρισμός.

Η Αθήνα επιδιώκει να διατηρήσει ενεργό τον δίαυλο επικοινωνίας με το Ριάντ, το οποίο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις περιφερειακές εξελίξεις και στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά.

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο επηρεάζουν τις διεθνείς ισορροπίες.

Η σύγκρουση με το Ιράν, η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και οι περιφερειακές συνεργασίες αποτελούν βασικά ζητήματα για τις χώρες της περιοχής.

Στο ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον εντάσσονται και οι σχέσεις της Σαουδικής Αραβίας με την Τουρκία και το Πακιστάν, καθώς και οι νέες ισορροπίες που διαμορφώνονται στη Μέση Ανατολή.

Δεν έχει επιβεβαιωθεί, ωστόσο, ότι όλα αυτά τα ζητήματα περιλαμβάνονται στην επίσημη ατζέντα της σημερινής συνάντησης.

Οι ανακοινώσεις που θα ακολουθήσουν τις συνομιλίες αναμένεται να αποσαφηνίσουν τα αποτελέσματα της επίσκεψης και τις επόμενες κινήσεις στην ελληνοσαουδαραβική συνεργασία.