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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Μόνιμο το «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» με εθνικούς πόρους – SMS σε 1,3 εκατ. γυναίκες

Το πρόγραμμα πρόληψης συνεχίζεται μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, με αποκλειστική εθνική χρηματοδότηση. Ήδη αποστέλλονται παραπεμπτικά για δωρεάν εξετάσεις σε περισσότερες από 1,3 εκατομμύρια γυναίκες.

Μητσοτάκης: Μόνιμο το «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» με εθνικούς πόρους – SMS σε 1,3 εκατ. γυναίκες
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη συνέχιση του «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» με εθνική χρηματοδότηση.
DEBATER NEWSROOM

Τη συνέχιση του προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» ως μόνιμης εθνικής πολιτικής δημόσιας υγείας, με χρηματοδότηση αποκλειστικά από εθνικούς πόρους, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την Κυριακή (25/10), με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού.

Με βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρωθυπουργός γνωστοποίησε ότι έχει ήδη ξεκινήσει η αποστολή SMS με παραπεμπτικά για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις σε περισσότερες από 1,3 εκατομμύρια γυναίκες.

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Όπως εξήγησε, παρότι ολοκληρώθηκε η χρηματοδότηση του προγράμματος από το Ταμείο Ανάκαμψης, οι εξετάσεις θα συνεχίσουν να παρέχονται δωρεάν στις δικαιούχους, καθώς η χρηματοδότηση περνά πλέον στον εθνικό προϋπολογισμό.

Μητσοτάκης: «Το ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ συνεχίζεται»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η πρόληψη αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της κυβερνητικής πολιτικής για τη δημόσια υγεία.

«Το πρόγραμμα “ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ” συνεχίζεται και χρηματοδοτείται πλέον αποκλειστικά από εθνικούς πόρους», ανέφερε στο μήνυμά του.

Η ανακοίνωση σηματοδοτεί τη μετάβαση από την αρχική χρηματοδότηση μέσω ευρωπαϊκών πόρων σε ένα μόνιμο πλαίσιο χρηματοδότησης από το ελληνικό κράτος.

Στόχος, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, είναι να συνεχιστεί απρόσκοπτα η πρόσβαση των δικαιούχων σε δωρεάν προληπτικές εξετάσεις.

Καρκίνος του μαστού: 1,2 εκατ. μαστογραφίες και 6.000 διαγνώσεις

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρωθυπουργός στα αποτελέσματα του πρώτου κύκλου του προγράμματος.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε:

  • 1,2 εκατομμύρια ψηφιακές μαστογραφίες πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προληπτικού ελέγχου.
  • Περισσότερες από 87.000 γυναίκες εντοπίστηκαν με ευρήματα που χρειάζονταν αξιολόγηση.
  • Περίπου 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν τελικά με καρκίνο του μαστού.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι η έγκαιρη ανίχνευση έδωσε σε πολλές γυναίκες τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τη νόσο σε πρώιμο στάδιο.

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Τα στοιχεία αναδεικνύουν τη σημασία της οργανωμένης πρόσβασης σε προληπτικές εξετάσεις, ακόμη και όταν δεν υπάρχουν εμφανή συμπτώματα.

«Μην αγνοήσετε το SMS» – Η έκκληση του πρωθυπουργού

Ο πρωθυπουργός απηύθυνε προσωπική έκκληση στις γυναίκες που θα λάβουν το σχετικό μήνυμα να προγραμματίσουν την εξέτασή τους.

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«Όταν θα λάβετε αυτό το μήνυμα, μην το αγνοήσετε», τόνισε χαρακτηριστικά.

Αναγνωρίζοντας ότι ο φόβος για μια πιθανή διάγνωση μπορεί να οδηγήσει στην αναβολή του ελέγχου, υπογράμμισε ότι η έγκαιρη διάγνωση αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μέσα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού.

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«Είναι αυτές οι προληπτικές εξετάσεις που σώζουν ζωές», σημείωσε.

Πώς γίνονται οι δωρεάν εξετάσεις μέσω του «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ»

Το πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού, γνωστό και ως «Φώφη Γεννηματά», απευθύνεται σε γυναίκες ηλικίας 45 έως 74 ετών, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις συμμετοχής.

Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία και, όπου κρίνεται απαραίτητο, πρόσθετες διαγνωστικές εξετάσεις.

Η αποστολή παραπεμπτικών μέσω SMS έχει ήδη ξεκινήσει για τον νέο κύκλο του προγράμματος.

Για πληροφορίες σχετικά με τις εξετάσεις, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενες μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη πλατφόρμα proliptikes.gov.gr.

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού: Το μήνυμα του ΙΣΑ

Η ανακοίνωση του πρωθυπουργού έρχεται την ίδια ημέρα με την παρέμβαση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση.

Όπως αναφέρει σε σχετικό δημοσίευμα το DEBATER για το μήνυμα του ΙΣΑ και του Γιώργου Πατούλη, ο καρκίνος του μαστού παραμένει η συχνότερη κακοήθεια στις γυναίκες παγκοσμίως, με περίπου 2,3 εκατομμύρια νέες διαγνώσεις ετησίως.

Ο ΙΣΑ καλεί τις δικαιούχους να αξιοποιούν τα δωρεάν παραπεμπτικά, επισημαίνοντας ότι η πρόληψη πρέπει να συνοδεύεται από ουσιαστική στήριξη των γυναικών τόσο κατά τη διάρκεια της θεραπείας όσο και μετά από αυτή.

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