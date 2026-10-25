Μητσοτάκης: Ιστορική συμφωνία για τη Μονή Σινά και νέο βήμα για την ΑΟΖ με την Αίγυπτο – «Στόχος μας τα μεγάλα ψάρια»

Στη συμφωνία για την Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης του Σινά και στην επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων Ελλάδας και Αιγύπτου για την οριοθέτηση της ΑΟΖ επικεντρώνεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του, την Κυριακή (25/10).

Ο πρωθυπουργός συνδέει τις δύο εξελίξεις με τη στρατηγική συνεργασία Αθήνας και Καΐρου, στέλνοντας μήνυμα απέναντι στις αναθεωρητικές διεκδικήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

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Παράλληλα, αναφέρεται στις πρόσφατες συλλήψεις για φερόμενη χειραγώγηση αγώνων μπάσκετ και μεγάλης κλίμακας φοροδιαφυγή, ασκεί κριτική στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση του στο νομοσχέδιο για τα social media και παρουσιάζει τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες στην οικονομία, την εργασία και την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Μητσοτάκης: «Εξέλιξη ιστορικής σημασίας» η συμφωνία για τη Μονή Σινά

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτηρίζει τη συμφωνία μεταξύ της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης και της Αιγύπτου εξέλιξη ιστορικής σημασίας.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, το συμφωνημένο νομικό πλαίσιο κατοχυρώνει σε μόνιμη βάση τον θρησκευτικό χαρακτήρα και τον μοναστικό τρόπο ζωής της Μονής, καθώς και την αποκλειστική χρήση των χώρων λατρείας από τη μοναστική αδελφότητα.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι αντιμετωπίζεται μια θεσμική εκκρεμότητα περίπου 1.500 ετών, με την εγγύηση της αιγυπτιακής πλευράς.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει στη συναίνεση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, των Πατριαρχείων Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων, καθώς και των Εκκλησιών της Ελλάδος και της Κύπρου.

Όπως είχε γράψει το DEBATER για την επικοινωνία του πρωθυπουργού με τον Αρχιεπίσκοπο Συμεών, η ελληνική κυβέρνηση έχει εκφράσει τη στήριξή της στις αποφάσεις της Μονής για τη συμφωνία με την Αίγυπτο.

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Σημειώνεται ότι η συμφωνία έχει εγκριθεί από τη Μονή, αλλά η επίσημη υπογραφή της εκκρεμεί, σύμφωνα με την τελευταία σχετική ενημέρωση.

ΑΟΖ Ελλάδας – Αιγύπτου: Μήνυμα απέναντι στις «αναθεωρητικές διεκδικήσεις»

Ο πρωθυπουργός δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην επανέναρξη των συνομιλιών Ελλάδας και Αιγύπτου για την οριοθέτηση του εναπομείναντος τμήματος της μεταξύ τους Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης.

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Οι νέες διαπραγματεύσεις αποτελούν συνέχεια της συμφωνίας μερικής οριοθέτησης που είχαν υπογράψει οι δύο χώρες το 2020.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστηρίζει ότι η συνεργασία με την Αίγυπτο αποτελεί παράδειγμα διπλωματικής πολιτικής που βασίζεται στο διεθνές δίκαιο και στις σταθερές περιφερειακές συμμαχίες.

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«Απέναντι σε αναθεωρητικές διεκδικήσεις γειτόνων μας που στερούνται ερείσματος στο διεθνές δίκαιο, απαντάμε με ισχυρές συμμαχίες στον αραβικό κόσμο, με διάλογο και με νομικά δεσμευτικές συμφωνίες που κατοχυρώνουν τα εθνικά μας συμφέροντα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Πρόκειται για σαφή διπλωματική αιχμή προς την Τουρκία, με τον πρωθυπουργό να επιμένει ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική επιδιώκει απτά αποτελέσματα μέσω διαπραγματεύσεων και συμφωνιών.

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Αιχμές κατά ΠΑΣΟΚ για το όριο ηλικίας στα social media

Στην ανασκόπησή του, ο πρωθυπουργός ασκεί κριτική στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση του στην ψηφοφορία σχετικά με το ηλικιακό όριο των 15 ετών στην πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως αναφέρει, η σχετική νομοθετική πρωτοβουλία υπερψηφίστηκε μόνο από τη Νέα Δημοκρατία, ενώ το ΠΑΣΟΚ επέλεξε το «παρών» επί της αρχής και καταψήφισε βασικές διατάξεις.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επικαλείται στοιχεία σύμφωνα με τα οποία περίπου το 80% των πολιτών υποστηρίζει την καθιέρωση περιορισμών για την προστασία των ανηλίκων.

Παράλληλα, εκφράζει την άποψη ότι η αντιπολιτευτική διαφοροποίηση υπερίσχυσε της δυνατότητας διακομματικής συνεννόησης σε ένα ζήτημα που αφορά παιδιά και οικογένειες.

Μητσοτάκης για στημένους αγώνες και φοροδιαφυγή: «Στόχος μας τα μεγάλα ψάρια»

Εκτενή αναφορά κάνει ο πρωθυπουργός και στις δύο υποθέσεις που απασχόλησαν έντονα την επικαιρότητα τις τελευταίες ημέρες.

Η πρώτη αφορά την έρευνα για φερόμενη χειραγώγηση αγώνων μπάσκετ, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και διαιτητές.

Η δεύτερη σχετίζεται με την υπόθεση γνωστής αλυσίδας εστίασης και τις καταγγελίες για οργανωμένο μηχανισμό μεγάλης φοροδιαφυγής.

Ο πρωθυπουργός επισημαίνει ότι η Δικαιοσύνη είναι αρμόδια να κρίνει τις συγκεκριμένες υποθέσεις και ότι πρέπει να γίνεται πλήρως σεβαστό το τεκμήριο αθωότητας των εμπλεκομένων.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι οι έλεγχοι πρέπει να πραγματοποιούνται χωρίς εξαιρέσεις, ακόμη και όταν αφορούν πρόσωπα με οικονομική ή θεσμική ισχύ.

«Στόχος μας είναι λοιπόν τα “μεγάλα ψάρια”. Η υπόθεση αυτή δεν είναι ούτε η πρώτη και δεν θα είναι φυσικά ούτε η τελευταία», σημειώνει.

Ειδικά για τη διαφθορά στον αθλητισμό, τονίζει ότι δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή, ενώ διαβεβαιώνει ότι οι έρευνες πρέπει να προχωρούν ανεμπόδιστα.

Προσθέτει ότι, εφόσον χρειαστεί, η Πολιτεία θα λάβει μέτρα για τη στήριξη εργαζομένων που επηρεάζονται από τις εξελίξεις.

«ΔΑΙΔΑΛΟΣ»: Ο νέος υπερυπολογιστής και η Τεχνητή Νοημοσύνη

Ξεχωριστή θέση στην ανασκόπηση έχει η παρουσίαση του Εθνικού Υπερυπολογιστή «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» στο Λαύριο και του Ελληνικού Εργοστασίου Τεχνητής Νοημοσύνης «ΦΑΡΟΣ».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει ο πρωθυπουργός, ο υπερυπολογιστής έχει δυνατότητα εκτέλεσης 89 τετράκις εκατομμυρίων υπολογισμών το δευτερόλεπτο.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη υποδομή ενισχύει σημαντικά τις δυνατότητες της Ελλάδας στην επιστημονική έρευνα και στην ανάπτυξη εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης.

Παράλληλα, αναφέρεται στο νέο κτήριο του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στον «Δημόκριτο», όπου προβλέπονται υποδομές για την κυβερνοασφάλεια, την Τεχνητή Νοημοσύνη και τα δίκτυα νέας γενιάς.

Συλλογικές συμβάσεις: Αυξήσεις άνω του 5,5% στην τσιμεντοβιομηχανία

Στον τομέα της εργασίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναδεικνύει τη νέα συλλογική σύμβαση στην τσιμεντοβιομηχανία.

Η συμφωνία προβλέπει, σύμφωνα με την κυβερνητική ενημέρωση:

Ετήσιες αυξήσεις μισθών άνω του 5,5%.

Προσαύξηση έως 55% λόγω προϋπηρεσίας.

Οικονομική ενίσχυση 600 ευρώ για το τρίτο και κάθε επόμενο παιδί.

Φοιτητικό επίδομα έως 400 ευρώ.

Ο πρωθυπουργός σημειώνει ότι πρόκειται για την 161η συλλογική σύμβαση που υπογράφεται μετά την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Τουρισμός και εξαγωγές: Τα οικονομικά στοιχεία που παρουσίασε

Στο οικονομικό πεδίο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραθέτει στοιχεία για το πρώτο οκτάμηνο του 2026.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει:

Οι αφίξεις ξένων επισκεπτών αυξήθηκαν κατά 10%.

Οι τουριστικές εισπράξεις ενισχύθηκαν κατά 9,4%, φτάνοντας τα 18,2 δισ. ευρώ.

Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 17,3%.

Ο πρωθυπουργός συνδέει τις επιδόσεις αυτές με την ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας.

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και 28η Οκτωβρίου

Στην ανασκόπηση περιλαμβάνεται και η έγκριση των οριστικών μελετών για την επέκταση και αναβάθμιση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.

Το σχέδιο προβλέπει νέους εκθεσιακούς χώρους, σύγχρονες εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης επισκεπτών και μεγάλο δημόσιο κήπο με περίπου 250 νέα δέντρα.

Κλείνοντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται στις επετείους της Θεσσαλονίκης και στην εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να παραστεί την Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη για τη στρατιωτική παρέλαση, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ιστορικής μνήμης και της εθνικής ενότητας.